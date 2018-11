Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f14c2292-73a9-434c-91ae-621e7cfe0ec0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181108_Marabu_FekNyuz_Europai_Neppartegyseg__kenyszerrel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f14c2292-73a9-434c-91ae-621e7cfe0ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa35527-6e64-4634-9147-bdad6a852137","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Marabu_FekNyuz_Europai_Neppartegyseg__kenyszerrel","timestamp":"2018. november. 08. 16:00","title":"Marabu FékNyúz: Európai Néppártegység – kényszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ea0513-dea1-4aa1-a235-b30bf61e7f9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181108_Egy_szarvas_benezett_egy_aruhazba_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01ea0513-dea1-4aa1-a235-b30bf61e7f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9135ee2e-24dd-4066-ad7d-b67cf1019451","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Egy_szarvas_benezett_egy_aruhazba_video","timestamp":"2018. november. 08. 09:44","title":"Egy szarvas benézett egy áruházba (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbddc1a-f489-4f6a-abc6-6f1101e96a8a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A rendőrség őrizetbe vette Dmitrij Ribolovjev orosz oligarchát, akinek 220 millió euróért vásárolt luxus ingatlanában, a Belle Epoque-ban házkutatást tartottak.","shortLead":"A rendőrség őrizetbe vette Dmitrij Ribolovjev orosz oligarchát, akinek 220 millió euróért vásárolt luxus ingatlanában...","id":"20181107_A_termeszetgyogyaszkent_indult_orosz_oligarcha_jo_nagy_pacban_van_Monacoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dbddc1a-f489-4f6a-abc6-6f1101e96a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ac9cb5-ca3c-4b08-a3e3-726ae6f53a3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_A_termeszetgyogyaszkent_indult_orosz_oligarcha_jo_nagy_pacban_van_Monacoban","timestamp":"2018. november. 07. 14:12","title":"A természetgyógyászként indult orosz oligarcha jó nagy pácban van Monacóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5998f979-d028-4ac5-b4bf-b5b8049f263c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó (EEG) Kft. megállapodott egy helyi vállalattal, az erőmű a Mpompomo vízesésnél épül fel.","shortLead":"A Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó (EEG) Kft. megállapodott egy helyi vállalattal, az erőmű a Mpompomo...","id":"20181107_Vizeromuvet_epit_a_Roszatom_magyar_leanyvallalata_DelAfrikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5998f979-d028-4ac5-b4bf-b5b8049f263c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383b4d3c-41bd-4aae-977d-74c9b0218c21","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Vizeromuvet_epit_a_Roszatom_magyar_leanyvallalata_DelAfrikaban","timestamp":"2018. november. 07. 17:08","title":"Vízerőművet épít a Roszatom magyar leányvállalata Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcd954d-58ca-47d3-b762-f86e5032b3e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És egy egész sereg másik, a Fidesznek szánt fogalom az erős civil társadalomtól a független sajtón át véleményszabadságig. A néppárti kongresszus EU-s értékekről szóló határozatának első négy mondata egy magyar ellenzéki párt közleményében is állhatna. Ehhez képest Deutsch Tamás tegnap még arról számolt be, a liberális szó kimaradt a szövegből, és ezt a Fidesz irányába tett elmozdulásként értékelte. Update: megtaláltuk a kivett liberális szót, de nincs benne sok köszönet.","shortLead":"És egy egész sereg másik, a Fidesznek szánt fogalom az erős civil társadalomtól a független sajtón át...","id":"20181108_Megsem_nyert_a_Fidesz_a_nepparti_hatarozatban_ott_virit_a_liberalis_szo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dcd954d-58ca-47d3-b762-f86e5032b3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff669db1-d9bf-40ba-83b5-7ba70fab8857","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Megsem_nyert_a_Fidesz_a_nepparti_hatarozatban_ott_virit_a_liberalis_szo","timestamp":"2018. november. 08. 15:58","title":"Mégis ott van a liberális szó a néppárti határozatban, a Fidesz meg is szavazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0e626d-36ac-4dc3-9727-3901d25d3b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok tovább kutatnak, az egyik szomszédos házat omlásveszély miatt le kellett bontani.","shortLead":"A hatóságok tovább kutatnak, az egyik szomszédos házat omlásveszély miatt le kellett bontani.","id":"20181106_Ujabb_holttesteket_talaltak_az_osszeomlott_marseillei_hazak_romjai_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa0e626d-36ac-4dc3-9727-3901d25d3b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcffd400-85d0-4c2b-9bbd-909d178389f7","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Ujabb_holttesteket_talaltak_az_osszeomlott_marseillei_hazak_romjai_alatt","timestamp":"2018. november. 06. 18:37","title":"Újabb holttesteket találtak az összeomlott marseille-i házak romjai alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee08b68-f3be-4b83-bba5-c3d9eb729233","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"„A felnőttek világából én annyit értettem sokáig, hogy a második pofon azért jött, mert az elsőnél nem kaptam le időben a szemüvegemet. Merthogy az milyen sokba kerül” – írja a hatvanadik születésnapjára nemrég megjelent önéletrajzi könyvében Szarvas József.","shortLead":"„A felnőttek világából én annyit értettem sokáig, hogy a második pofon azért jött, mert az elsőnél nem kaptam le időben...","id":"20181108_Szarvas_Jozsef_portre_konyv_Nemzeti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ee08b68-f3be-4b83-bba5-c3d9eb729233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199659b5-8867-4c91-9a3c-3cde22ad4cad","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Szarvas_Jozsef_portre_konyv_Nemzeti","timestamp":"2018. november. 08. 15:13","title":"Szarvas József: Szörnyű volt azt olvasni, hogy valamirevaló színész nem lép fel a Nemzetiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdf5056-ef67-4b03-a0e5-763ef9738fae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy arany-, két ezüst- és egy bronzérem. Ez a mérlege a nemrég véget ért budapesti birkózó-vb-nek. Meg 1,8 milliárd forint. 2013-ban is rendeztünk vébét, akkor elég volt kevesebb mint 330 millió.","shortLead":"Egy arany-, két ezüst- és egy bronzérem. Ez a mérlege a nemrég véget ért budapesti birkózó-vb-nek. Meg 1,8 milliárd...","id":"20181107_Hatszor_annyi_penzt_koltottek_az_idei_birkozo_vilagbajnoksagra_mint_ot_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cdf5056-ef67-4b03-a0e5-763ef9738fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf4808b-8307-43dd-82ba-cdd8ba12cf25","keywords":null,"link":"/sport/20181107_Hatszor_annyi_penzt_koltottek_az_idei_birkozo_vilagbajnoksagra_mint_ot_eve","timestamp":"2018. november. 07. 17:05","title":"Hatszor annyi pénzt költöttek az idei birkózó világbajnokságra, mint öt éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]