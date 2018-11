Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Újévtől átlagosan 5,8 százalékkal lesznek magasabbak az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő díjak a teherautók számára – mondja ki az innovációs és technológiai miniszter csütörtök késő este megjelent rendelete. ","shortLead":"Újévtől átlagosan 5,8 százalékkal lesznek magasabbak az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő díjak...","id":"20181109_utdij_emeles_kozlekedes_autopalya_autout_fout","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f3ba86-67e6-487a-adb0-d1a9a8b40d15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_utdij_emeles_kozlekedes_autopalya_autout_fout","timestamp":"2018. november. 09. 08:16","title":"Januártól emelik az útdíjakat a teherszállításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f90e8c-8571-4d84-81ad-9f8b52c7a354","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felszállás közben lépett fel hiba a gépen, de nem sikerült jól visszatérni a kiinduló reptérre.","shortLead":"Felszállás közben lépett fel hiba a gépen, de nem sikerült jól visszatérni a kiinduló reptérre.","id":"20181109_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Boeing_Guyanan_tobben_megserultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42f90e8c-8571-4d84-81ad-9f8b52c7a354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39992884-9ebd-46b6-8f6a-17c542efa6e4","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Boeing_Guyanan_tobben_megserultek","timestamp":"2018. november. 09. 13:44","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy Boeing Guyanán, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0e1644-0e23-49ae-8a2e-a9a4ba77944a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Több ezer cápatojást találtak Írországtól nyugatra.","shortLead":"Több ezer cápatojást találtak Írországtól nyugatra.","id":"20181110_Hatalmas_capakeltetore_bukkantak_az_Atlantioceanban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee0e1644-0e23-49ae-8a2e-a9a4ba77944a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daebd07e-7b24-474a-8cda-34628e86d6d0","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Hatalmas_capakeltetore_bukkantak_az_Atlantioceanban__video","timestamp":"2018. november. 10. 09:59","title":"Hatalmas cápakeltetőre bukkantak az Atlanti-óceánban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800937f4-8c3f-4dc9-b2f1-90900400f319","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Keletre küldené a magyar mézet az agrárminiszter. Nagy István szerint csak elsőre tűnik ellentmondásosnak, hogy épp Kína a világ legnagyobb mézexportőre.","shortLead":"Keletre küldené a magyar mézet az agrárminiszter. Nagy István szerint csak elsőre tűnik ellentmondásosnak, hogy épp...","id":"20181110_Megvan_a_magyar_mez_utja__csak_pont_a_masik_iranyba_kellene_menni_rajta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=800937f4-8c3f-4dc9-b2f1-90900400f319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80f2603-6e86-46e4-9d0d-a84abac2490f","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_Megvan_a_magyar_mez_utja__csak_pont_a_masik_iranyba_kellene_menni_rajta","timestamp":"2018. november. 10. 11:12","title":"Megvan a magyar méz útja – csak pont a másik irányba kellene menni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e066e5dc-c465-4552-a4db-bab66a18fee0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az álló videók szerkesztése a tapasztalt vágók számára sem egyszerű feladat, de a mesterséges intelligencia ezen a téren is remek társ lehet. Az ismert Premiere Pro videóvágó programot fejlesztő Adobenak már van is ötlete, hogyan valósítaná ezt meg a gyakorlatban. ","shortLead":"Az álló videók szerkesztése a tapasztalt vágók számára sem egyszerű feladat, de a mesterséges intelligencia ezen...","id":"20181108_adobe_premiere_pro_cc_videoszerkesztes_allo_videok_vagasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e066e5dc-c465-4552-a4db-bab66a18fee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fddfffc-e051-42b4-a7ad-baa3c0e1489c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_adobe_premiere_pro_cc_videoszerkesztes_allo_videok_vagasa","timestamp":"2018. november. 08. 19:03","title":"Ha szokott videózni a mobiljával, ez az okosság önnek is tetszeni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcffd012-d719-4bf4-b5e1-a518f3e21987","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 63 éves biztonsági őr profi sportlövő volt, azért akarta megölni a kormányfőt, mert a kormány exhumálni akarja Franco földi maradványait.","shortLead":"A 63 éves biztonsági őr profi sportlövő volt, azért akarta megölni a kormányfőt, mert a kormány exhumálni akarja Franco...","id":"20181108_18_lofegyver_volt_nala_meg_akarta_olni_a_spanyol_miniszterelnokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcffd012-d719-4bf4-b5e1-a518f3e21987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545d6f6e-5de5-4ec3-a0e4-d2d720c009c8","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_18_lofegyver_volt_nala_meg_akarta_olni_a_spanyol_miniszterelnokot","timestamp":"2018. november. 08. 14:00","title":"18 lőfegyver volt nála, meg akarta ölni a spanyol miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6dc576-03fb-455e-a4b7-af8bf6ef33d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ivica Todoric, Horvátország egykor legbefolyásosabb üzletembere ellen egy éve adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot. Todoric fénykorában Csányi Sándornak és Hernádi Zsoltnak mondott köszönetet; az OTP-nek a vállalatcsoport magyarországi aktivitásának segítése miatt, a Molnak pedig azért, mert annak horvátországi megjelenése bátorította fel az Agrokort a magyarországi jelenlétre.\r

","shortLead":"Ivica Todoric, Horvátország egykor legbefolyásosabb üzletembere ellen egy éve adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot...","id":"20181108_Hazavittek_a_britek_altal_kiadott_Magyarorszagon_is_uzletelo_horvat_multimilliardost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f6dc576-03fb-455e-a4b7-af8bf6ef33d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a46f1b-1cfb-402d-97e5-0371f1c46745","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Hazavittek_a_britek_altal_kiadott_Magyarorszagon_is_uzletelo_horvat_multimilliardost","timestamp":"2018. november. 08. 13:35","title":"Hazavitték a britek által kiadott, Magyarországon is üzletelő horvát multimilliárdost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a38361b-1932-4637-80c9-dfb321263f2f","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Mi sül ki abból, hogy sok évtizeddel a második világháború után az egykori angol kémnő, a volt náci Németország egy táncosnője és egy magyar holokauszttúlélő találkoznak? Révész Bálint Nagyi projekt című filmje nemcsak imádni való, de közkinccsé teszi egyes emberek magántörténelmeit is. Villáminterjú a nagyikat faggató unokával. ","shortLead":"Mi sül ki abból, hogy sok évtizeddel a második világháború után az egykori angol kémnő, a volt náci Németország...","id":"20181108_A_mi_generacionkkal_az_a_baj_hogy_nincs_baj__villaminterju_a_Nagyi_projekt_rendezojevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a38361b-1932-4637-80c9-dfb321263f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad569f8c-409c-4633-bd9c-5a871e30536c","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_A_mi_generacionkkal_az_a_baj_hogy_nincs_baj__villaminterju_a_Nagyi_projekt_rendezojevel","timestamp":"2018. november. 08. 20:30","title":"A mi generációnkkal az a baj, hogy nincs baj – interjú a Nagyi projekt rendezőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]