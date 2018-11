Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul már évek óta. És élvezik.","shortLead":"Ráadásul már évek óta. És élvezik.","id":"20181109_Csernobilba_jar_vakaciozni_egy_pecsi_hazaspar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc79dc3a-691e-46b4-b1a0-642279cacb22","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Csernobilba_jar_vakaciozni_egy_pecsi_hazaspar","timestamp":"2018. november. 09. 11:48","title":"Csernobilba jár vakációzni egy pécsi házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd03cc2-8c44-4783-b5bf-6f41be0c3fcd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Volt olyan eset, amely megmutatta, nem érdemes fővállalkozóként indulni az állami tendereken. Erről is beszélt Varga Mihály, a KÉSZ Csoport tulajdonosa a HVG-nek adott interjújában, de azt is elmondta, miért egy osztrák alapítvány a cég végső tulajdonosa.","shortLead":"Volt olyan eset, amely megmutatta, nem érdemes fővállalkozóként indulni az állami tendereken. Erről is beszélt Varga...","id":"20181108_Alig_buntetik_aki_szabalytalan_kozbeszerzest_ir_ki__panaszolja_a_KESZ_Csoport_tulajdonosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dd03cc2-8c44-4783-b5bf-6f41be0c3fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc451c95-a2ff-4b84-9774-3ec700c23d74","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Alig_buntetik_aki_szabalytalan_kozbeszerzest_ir_ki__panaszolja_a_KESZ_Csoport_tulajdonosa","timestamp":"2018. november. 08. 15:54","title":"Alig büntetik, aki szabálytalan egy közbeszerzésen - panaszolja a KÉSZ Csoport tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be86c21d-8d3c-4b0c-a83e-0384d3f748a6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem reális Itália költségvetése, amelyet visszadobott az Európai Unió – nyilatkozta Matteo Renzi, aki egy baloldali kormány élén ugyanilyen problémákkal szembesült. ","shortLead":"Nem reális Itália költségvetése, amelyet visszadobott az Európai Unió – nyilatkozta Matteo Renzi, aki egy baloldali...","id":"20181109_A_populista_kormany_lajkvadasz_politikaja_nem_oldja_meg_a_gondokat_az_olaszoknal_sem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be86c21d-8d3c-4b0c-a83e-0384d3f748a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e451134-e124-4030-bdc5-c6611461e7cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_A_populista_kormany_lajkvadasz_politikaja_nem_oldja_meg_a_gondokat_az_olaszoknal_sem","timestamp":"2018. november. 09. 12:20","title":"A populista kormány lájkvadász politikája nem oldja meg a gondokat, az olaszoknál sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bac5c5-21b1-4882-ba2a-b4b231a13d9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dizájnerként dolgozó Thomas Ollivier nemrég szabadjára engedte a fantáziáját, és elképzelte, melyik 90-es években használt kütyü melyik mai szolgáltatásnak felelne meg. A végeredmény nagyon szuper lett.","shortLead":"A dizájnerként dolgozó Thomas Ollivier nemrég szabadjára engedte a fantáziáját, és elképzelte, melyik 90-es években...","id":"20181108_faebook_instagram_google_netflix_adobe_illustrator_whatsapp_snapchat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70bac5c5-21b1-4882-ba2a-b4b231a13d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d10688-407d-46c4-89fd-7389b197980f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_faebook_instagram_google_netflix_adobe_illustrator_whatsapp_snapchat","timestamp":"2018. november. 08. 14:33","title":"Ilyen lenne a Facebook, az Instagram és a többi, ha a 90-es években lettek volna kütyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e966806-b2ac-473a-b2dd-04e58b396fa1","c_author":"Feró Dalma","category":"kultura","description":"Susan Faludi Pulitzer-díjas újságíró Előhívás (In the Darkroom) című kötetében elidegenedett apja életét igyekszik feltárni, aki 76 évesen jelentette be, hogy nemváltoztató műtéten esett át. A nyomozás során Faludi az identitás alapvető kérdéseit egyebek közt a magyarság, zsidóság, nem(iség) témáján keresztül járja körül. Az íróval Budapesten beszélgettünk az identitás kettős természetéről, az áldozatiságkultúra veszélyeiről, a férfiasság válságáról és a jobboldali populizmus erősödéséről.","shortLead":"Susan Faludi Pulitzer-díjas újságíró Előhívás (In the Darkroom) című kötetében elidegenedett apja életét igyekszik...","id":"20181108_A_magyar_nacionalizmus_into_jel_volt_hogy_az_identitaskereses_hogyan_futhat_rossz_vaganyra_Susan_Faludi_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e966806-b2ac-473a-b2dd-04e58b396fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d580b07-313f-4b85-b84f-8ab5a42fb653","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_A_magyar_nacionalizmus_into_jel_volt_hogy_az_identitaskereses_hogyan_futhat_rossz_vaganyra_Susan_Faludi_interju","timestamp":"2018. november. 08. 20:00","title":"Susan Faludi: A magyar nacionalizmus mártíridentitással fedi el a problémákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fbaf1b-6248-4c47-a70d-4e9b8f256eff","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mit keresett a német rendőrség a világ legnagyobb vagyonkezelőjénél? 5600 milliárd eurónál is nagyobb vagyont kezel a BlackRock, melynek müncheni és frankfurti irodáját lerohanták. ","shortLead":"Mit keresett a német rendőrség a világ legnagyobb vagyonkezelőjénél? 5600 milliárd eurónál is nagyobb vagyont kezel...","id":"20181108_Merkel_nagypolitikaba_visszatero_kihivoja_aligha_vagyott_ilyen_tipusu_ismertsegre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74fbaf1b-6248-4c47-a70d-4e9b8f256eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60524525-3b49-4a8e-960a-15b3dffa001f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Merkel_nagypolitikaba_visszatero_kihivoja_aligha_vagyott_ilyen_tipusu_ismertsegre","timestamp":"2018. november. 08. 12:21","title":"Merkel nagypolitikába visszatérő kihívója aligha vágyott ilyen típusú ismertségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee94665-408e-4a86-bc3f-8163484f6bf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült, a Paris Saint-Germain játékosainak szerződésében van egy kitétel, amely kimondja, hogy köszönteniük kell a szurkolókat, és ezért bizonyos összegeket is kapnak havonta. ","shortLead":"Kiderült, a Paris Saint-Germain játékosainak szerződésében van egy kitétel, amely kimondja, hogy köszönteniük kell...","id":"20181109_Neymar_tobb_mint_120_millio_forintot_kap_havonta_csak_hogy_koszontse_a_kozonseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aee94665-408e-4a86-bc3f-8163484f6bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d13823-ed42-400e-9bc3-815ad7b55a51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Neymar_tobb_mint_120_millio_forintot_kap_havonta_csak_hogy_koszontse_a_kozonseget","timestamp":"2018. november. 09. 15:33","title":"Neymar havi 120 millió forintot kap, csak hogy tapsoltassa a közönséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd3b641-3ef8-4e89-8ed1-6225db24a126","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy röplabdaháló rögzítő rúdjának helyén dudor keletkezett, amit a bírók veszélyesnek ítéltek.","shortLead":"Egy röplabdaháló rögzítő rúdjának helyén dudor keletkezett, amit a bírók veszélyesnek ítéltek.","id":"20181109_Jeghiba_miatt_maradt_el_a_magyardelkoreai_hokimeccs_a_Tuskecsarnokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fd3b641-3ef8-4e89-8ed1-6225db24a126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b588c9c-4799-47e7-b1b4-078970a4a7e6","keywords":null,"link":"/sport/20181109_Jeghiba_miatt_maradt_el_a_magyardelkoreai_hokimeccs_a_Tuskecsarnokban","timestamp":"2018. november. 09. 21:59","title":"Jéghiba miatt maradt el a magyar-dél-koreai hokimeccs a Tüskecsarnokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]