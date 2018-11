Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert Fico korábban a Tisztességes Szlovákiáért Mozgalom vezetőit Soros gyermekeinek nevezte, emiatt még az államfő is elítélte. ","shortLead":"Robert Fico korábban a Tisztességes Szlovákiáért Mozgalom vezetőit Soros gyermekeinek nevezte, emiatt még az államfő is...","id":"20181114_Tobb_szaz_ujsagiro_tiltakozik_a_szlovak_miniszterelnok_kijelentese_ellen_aki_ujsagirobohocoknak_nevezte_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a95acce-42d4-49ab-94dd-bb2cef5a7a07","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_Tobb_szaz_ujsagiro_tiltakozik_a_szlovak_miniszterelnok_kijelentese_ellen_aki_ujsagirobohocoknak_nevezte_oket","timestamp":"2018. november. 14. 17:46","title":"Több száz újságíró tiltakozik a szlovák miniszterelnök kijelentése ellen, aki bohócoknak nevezte őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövő májusban, első körben Budapesten és környékén.","shortLead":"Jövő májusban, első körben Budapesten és környékén.","id":"20181114_Megvan_mikor_kezdi_a_Spar_a_hazhozszallitast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168b2089-757b-443b-b9a3-bce13e16c3d1","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Megvan_mikor_kezdi_a_Spar_a_hazhozszallitast","timestamp":"2018. november. 14. 16:23","title":"Megvan, mikor kezdi a Spar a házhoz szállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnökét azután jelentették fel, hogy egy kérdésben azt sugallta, Orbán Viktor lánya utazott haza honvédségi géppel Ciprusról.","shortLead":"Az LMP társelnökét azután jelentették fel, hogy egy kérdésben azt sugallta, Orbán Viktor lánya utazott haza honvédségi...","id":"20181113_Hivatali_visszaeles_miatt_nyomoz_az_ugyeszseg_Demeter_Marta_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2907f681-b7d0-4197-948b-f6565caa9616","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Hivatali_visszaeles_miatt_nyomoz_az_ugyeszseg_Demeter_Marta_ugyeben","timestamp":"2018. november. 13. 14:11","title":"Hivatali visszaélés miatt nyomoz az ügyészség Demeter Márta ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Nem én vagyok gőgös, hanem azok, akik szerint nincs mit tanulni senkitől.","shortLead":"Nem én vagyok gőgös, hanem azok, akik szerint nincs mit tanulni senkitől.","id":"20181114_TGM_Melyen_kanonikus_tekintelyszemelyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6139d50f-e9c9-4f7e-951f-936d9a8edc0e","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_TGM_Melyen_kanonikus_tekintelyszemelyek","timestamp":"2018. november. 14. 14:22","title":"TGM: Mélyen kanonikus tekintélyszemélyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rigó Csaba az Echo Tv-ben nyugtatta meg a nézőket a közvilágítási botránnyal kapcsolatban. ","shortLead":"Rigó Csaba az Echo Tv-ben nyugtatta meg a nézőket a közvilágítási botránnyal kapcsolatban. ","id":"20181114_A_Kozbeszerzesi_Hatosag_elnoke_az_Eliosugyrol_Ez_egy_felfujt_tema","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f64fa9-8742-4dd7-a63f-80407c18bfb9","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_A_Kozbeszerzesi_Hatosag_elnoke_az_Eliosugyrol_Ez_egy_felfujt_tema","timestamp":"2018. november. 14. 05:46","title":"A Közbeszerzési Hatóság elnöke az Elios-ügyről: Ez egy felfújt téma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0896bdc-8041-405f-bbc0-759f17fd45d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mikor szerelembe esünk, 12 agyi terület dolgozik össze, hogy abba az édesen fájdalmas, bódult és izgatott állapotba kerüljünk. Egy friss kutatás szerint viszont a szerelem nemcsak romantikus gondolatokat ébreszt, hanem például a vérnyomást is csökkenti.","shortLead":"Mikor szerelembe esünk, 12 agyi terület dolgozik össze, hogy abba az édesen fájdalmas, bódult és izgatott állapotba...","id":"20181114_A_szerelem_egeszsegesebbe_tesz_csokkenti_a_vernyomast_es_meg_fajdalomcsillapito_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0896bdc-8041-405f-bbc0-759f17fd45d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd67ef91-7c61-4fe3-9d74-fce9dc42f724","keywords":null,"link":"/elet/20181114_A_szerelem_egeszsegesebbe_tesz_csokkenti_a_vernyomast_es_meg_fajdalomcsillapito_is","timestamp":"2018. november. 14. 06:48","title":"A szerelem egészségesebbé tesz: csökkenti a vérnyomást és még fájdalomcsillapító is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11543845-9071-4f61-b5be-926f8de9c4ff","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Ki gondolta volna 25 évvel ezelőtt, hogy 2018-ban önvezető autókat tesztelünk, drónok szállítják házhoz az online megrendelt árut és csetbotokkal beszélgetve is lehet pizzát rendelni? Nagy lendülettel hódítja meg a világot a mesterséges intelligencia, az értelmes gépek által végzett munka – amit az ember csak felügyel és irányít – jóval kellemesebb, a „robotolás” kifejezés pedig mára inkább pozitív értelmet nyert.","shortLead":"Ki gondolta volna 25 évvel ezelőtt, hogy 2018-ban önvezető autókat tesztelünk, drónok szállítják házhoz az online...","id":"20181113_Embersegre_is_nevelheto_a_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11543845-9071-4f61-b5be-926f8de9c4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08167c24-3019-44f7-81f4-d18eb0c67d83","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181113_Embersegre_is_nevelheto_a_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. november. 13. 19:41","title":"Emberségre is nevelhető a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141cf970-2370-44a8-a00c-4390adc35d1d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Édesanyja épp szoptatta az alig 12 napos kisfiút, amikor az állat bemászott a házukba, és elragadta a gyereket.","shortLead":"Édesanyja épp szoptatta az alig 12 napos kisfiút, amikor az állat bemászott a házukba, és elragadta a gyereket.","id":"20181115_Majom_rabolt_el_es_olt_meg_egy_csecsemot_Indiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=141cf970-2370-44a8-a00c-4390adc35d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e38201-106d-42bb-bdf1-71923a3b0b31","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_Majom_rabolt_el_es_olt_meg_egy_csecsemot_Indiaban","timestamp":"2018. november. 15. 08:48","title":"Majom rabolt el és ölt meg egy csecsemőt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]