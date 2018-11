Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét adathalász levelek keringenek a interneten. A K&H Bank nevében küldött e-mailek látszólag védik a felhasználó banki belépési adatait, valójában viszont ellopják azokat.","shortLead":"Ismét adathalász levelek keringenek a interneten. 