Belevágtunk ismét, karácsonyra készülünk. Nem is nagyon tehetünk mást, hiszen közeledik, érkezik, mi pedig várjuk. Még akkor is, ha tudjuk, mennyit rohangálunk majd előtte, hányszor szeretnénk túl lenni rajta. De közben szeretjük, és ez a lényeg. A magunk részéről úgy döntöttünk, elkísérjük olvasóinkat vásárolni, ott leszünk, ha főz, ajándékot csomagol, beleszólunk, tippeket adunk. Fogadjanak el útitársnak!

Gwyneth Paltrow-ból már bármit kinézünk, hiszen ő ajánlotta nekünk a jade vaginatojásokat és a vámpírrisasztó sray-t is. Tíz évvel ezelőtt alapított cége, a Goop oldalán most karácsonyi ajándékkatalógust találunk, többféle válogatással - ezek közül az egyik a The Ridiculous But Awesome Gift Guide (Képtelen, de lenyűgöző ajándékok katalógusa).

Találunk ezek között Aston Martint, zsiráfokkal elkölthető reggeli kuponját, állatos Louis Vuitton pizsamát vagy környezettudatos milliárdosoknak kibocsátásmentes jachtot.

És egy elhagyott spanyol villát.

Igen, 172910 dollárért (kb. 50 millió forint) megvehet egy elhagyott tanyát a gazdasági épületekkel együtt a galíciai Lugo közelében, Spanyolországban. A fő épületnek új teteje van, illetve bekötötték a vezetékes vizet és az áramot is.

Az ajánlat pikantériája, hogy a Goof (és ennek nyomán a Guardian újságírója is) teljes faluról ('village') beszél - félreértve a spanyol eredeti 'aldea' kifejezését, ami falut és villát is jelent, miközben egyetlen épületről van szó, amihez gazdasági épületek is tartoznak.

Az elhagyott épületekkel foglalkozó ingatlanügynökség, az Aldeas Abandonadas munkatársa szerint a házon már nem kell sokat dolgozni, hogy újra lakható legyen. Ráadásul tartozik hozzá egy kenyésütő kemence, egy pajta és egy hórreo is - ez utóbbi egy jellegzetes galíciai épület, amit kukorica szárítására használtak.

Elvira Fafián ingatlanügynök szerint Paltrow teljesen véletlenszerűen választotta ki az épületet, amiből egyébként - Olaszországhoz hasonlóan - egyre több van Galíciában is. Az áruk is különböző, 85 ezer eurótól milliós nagyságrendig.

A vidéki élet csendjére vágyó vásárlók így a spanyol vidék elnéptelenedésének 70 éve tartó trendjét is megfordíthatják.

Fafián szerint egyre többen érdeklődnek ilyen elhagyott tanyák után, ezek 60 százaléka külföldi. A svédek és dánok például egyértelműen Paltrow katalógusából értesültek az ajánlatról. Sokan vannak olyanok is, akik az 1960-as években kivándoroltak Amerikába, és most vissza akarnak térni a gyökereikhez.

Ahogy a lugói születésű Gabino Carballo a Guardiannek mondta: