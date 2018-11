Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09a928d8-470f-4792-bbb4-8ebf91fea34a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kabátját és cipőjét is levetette az áldozattal, aki nem sokkal később meghalt.","shortLead":"Kabátját és cipőjét is levetette az áldozattal, aki nem sokkal később meghalt.","id":"20181123_Megverte_majd_sorsara_hagyta_aldozatat_a_hidegben_egy_debreceni_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09a928d8-470f-4792-bbb4-8ebf91fea34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4be6c1-dd18-4095-a473-fd834ced0d70","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Megverte_majd_sorsara_hagyta_aldozatat_a_hidegben_egy_debreceni_ferfi","timestamp":"2018. november. 23. 11:01","title":"Megverte, majd sorsára hagyta áldozatát a hidegben egy debreceni férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d80ec8-d809-4868-9485-fd424df99ef2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Talán a világ a felelős, mert nagyon-nagyon gonosz hely.\" Meg különben is, a szaúdiak munkahelyeket teremtenek.","shortLead":"\"Talán a világ a felelős, mert nagyon-nagyon gonosz hely.\" Meg különben is, a szaúdiak munkahelyeket teremtenek.","id":"20181123_Trump_a_CIAnek_sem_hiszi_hogy_a_szaudi_herceg_bunos_a_Hasogdzsiugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36d80ec8-d809-4868-9485-fd424df99ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858b7dcd-638b-42e0-9671-b83da33f6dbc","keywords":null,"link":"/vilag/20181123_Trump_a_CIAnek_sem_hiszi_hogy_a_szaudi_herceg_bunos_a_Hasogdzsiugyben","timestamp":"2018. november. 23. 11:12","title":"Trump a CIA-nek sem hiszi, hogy a szaúdi herceg bűnös a Hasogdzsi-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP egykori vezetője szerint a Gruevszki-üggyel olyan módon rúgja fel Magyarország az íratlan diplomáciai szabályokat, hogy ennek nagyon súlyos következményei lehetnek az országra nézve. Szerinte kellemetlen ma Magyarországon élni.","shortLead":"Az LMP egykori vezetője szerint a Gruevszki-üggyel olyan módon rúgja fel Magyarország az íratlan diplomáciai...","id":"20181123_Schiffer_Eselyes_hogy_2030ig_Orban_hatalmon_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0dcd8b0-4a2d-4cfc-b077-78b4c054acab","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Schiffer_Eselyes_hogy_2030ig_Orban_hatalmon_marad","timestamp":"2018. november. 23. 11:08","title":"Schiffer: Esélyes, hogy 2030-ig Orbán hatalmon marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A humántárca minisztere szerint a tanárokon is múlik, milyen útravalót kapnak a diákok, ezért reméli, hogy a rektorok a kormánnyal együtt, a tradíciókra építve viszik előre a magyar felsőoktatást.","shortLead":"A humántárca minisztere szerint a tanárokon is múlik, milyen útravalót kapnak a diákok, ezért reméli, hogy a rektorok...","id":"20181122_Kasler_felsooktatas_tradicio_keresztenyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18d26e6-2c56-4b8c-bfa0-a99b9ac5410b","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Kasler_felsooktatas_tradicio_keresztenyseg","timestamp":"2018. november. 22. 11:29","title":"Kásler: A magyar felsőoktatás jó, de még jobbá kell tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b603c0-59a4-49e3-ab6b-9ac3b76c2e23","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Férj, apa – és pornós. Csáky Attila a rendszerváltás idején került be a felnőttfilmes szakmába, ma pedig az iskolai szülői munkaközösség oszlopos tagja. A kettő között eltelt években sok mindent látott, és sok tanulságot levont. Például azt, hogy az emberek ritkán vállalják fel, hogy pornót néznek. Pedig őt sem a bulvárlapokból ismerik fel.","shortLead":"Férj, apa – és pornós. Csáky Attila a rendszerváltás idején került be a felnőttfilmes szakmába, ma pedig az iskolai...","id":"20181121_Porno_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_Csaky_Attila_Choky_Ice","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38b603c0-59a4-49e3-ab6b-9ac3b76c2e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69313b9a-291f-40c2-bbce-ad59f140bdc4","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Porno_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_Csaky_Attila_Choky_Ice","timestamp":"2018. november. 21. 20:00","title":"Lehet szakmát csinálni a pornózásból? És kinek mi köze hozzá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfd3563-f5da-421b-8831-667c79a7548b","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Ma 50 éve jelent meg a Beatles cím nélküli dupla nagylemeze, amit egyszerűen csak White Albumnak nevez a könnyűzenetörténelem. Ellentmondásos lemez, sokkal kevésbé közmegegyezéses a megítélése, mint mondjuk a Rubber Soulé, a Revolveré, a Sgt Pepper's-é vagy akár az Abbey Roadé.



","shortLead":"Ma 50 éve jelent meg a Beatles cím nélküli dupla nagylemeze, amit egyszerűen csak White Albumnak nevez...","id":"20181122_A_nyugati_zene_szintezise_vagy_egy_vegtelenul_unalmas_lemez__50_eves_a_Beatles_feher_albuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cfd3563-f5da-421b-8831-667c79a7548b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0cc788-7693-42b2-b50c-1a182fe88c80","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_A_nyugati_zene_szintezise_vagy_egy_vegtelenul_unalmas_lemez__50_eves_a_Beatles_feher_albuma","timestamp":"2018. november. 22. 19:02","title":"A nyugati zene szintézise vagy egy végtelenül unalmas lemez? - 50 éves a Beatles fehér albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bcdf04-004c-4c79-9902-402cfa0a59f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Később viszont már akkora tömeg volt, hogy nem lehetett megmoccanni. ","shortLead":"Később viszont már akkora tömeg volt, hogy nem lehetett megmoccanni. ","id":"20181121_Porno_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_Kovi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01bcdf04-004c-4c79-9902-402cfa0a59f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad57236f-2679-43c3-94b1-17afcc3bd779","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Porno_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_Kovi","timestamp":"2018. november. 21. 19:59","title":"\"Az első Erotika kiállításon meg lehetett számolni, hány látogató volt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27ed247-5ee0-4b9c-9b66-5c439ecc18b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaerőhiány miatt már Mongóliában keres dolgozókat a legnagyobb magyarországi pulykafeldolgozó.","shortLead":"A munkaerőhiány miatt már Mongóliában keres dolgozókat a legnagyobb magyarországi pulykafeldolgozó.","id":"20181121_Durvan_dragulhat_a_baromfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d27ed247-5ee0-4b9c-9b66-5c439ecc18b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961d12e4-75a9-48d0-b66a-bd5b6bd28326","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Durvan_dragulhat_a_baromfi","timestamp":"2018. november. 21. 14:47","title":"Durván drágulhat a baromfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]