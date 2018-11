Szakmai és magánéleti témák is szóba kerültek a Játékszín pódiumbeszélgetésén, ahol Hernádi Judit a Bors beszámolója szerint néha igen kritikusan nyilatkozott saját magáról. A beszélgetésen előkerült a kilencvenes évekből a szakítása a Vígszínházzal. Hernádi a terhessége után, szinte elsőként pályatársai közül, a szabadúszást vá­lasztotta. Azt mondta, a szókimondása amúgy sem lenne túl szerencsés a jelenlegi igazgatóval, Eszenyi Enikővel szemben. „Mert azt hittem, hogy elpusztulok bele. Az volt a meggyőződésem, hogy én megbetegszem abba, hogyha hagyom, hogy más ledaráljon. De most már továbbmegyek: a másiknak is nagyon rossz. Azt szoktam mondani, hogy mindenki jobban jár, ha én nem vagyok ott. Mindig szokták mondani, hogy mi van akkor, ha én még mindig a Vígszínházban vagyok? Nem élek szerintem már. Vagy az Eszenyi. Ezt nem tudom, mindenesetre emberhalál lett volna” – mondta Hernádi.

A színésznő idén megkapta a Kritikusok díját a Félelem megeszi a lelket című előadásért, melyet nagy sikerrel játszanak még mindig az Átriumban, és a színésznő egy takarítónőt alakít benne. Természetesen a díjakról is megvan a véleménye: „Jólesett. De nagyon figyelek arra, hogy azért tudjam, mi van emögött. Most ebben a pillanatban én divatos vagyok, ebben a pillanatban azon a helyen vagyok, amit most elismernek. De ezeket a dolgokat nem szabad csak úgy elhinni. Ez is egy szerep, végig kell játszani az egészet, kicsit kell élvezni, rendben van, de azért utána bele kell nézni a tükörbe és tudni kell, hogy ezt miért kaptad. Azért kaptam, mert az Alföldi rendezte, nem azért, mert életem legjobb alakítása. Nem mondom, nem vagyok benne rossz, na­gyon jó vagyok benne… Szóval Alföldi Robi rendezte, olyasmiről szól, ami most nagyon üt… egyébként ez a dolga a színháznak. Nyilván azért is kaptam, mert megérdemlem, de azért tudnom kell, hogy a díjakat nem megérdemli az ember, a díjakat adják, aztán el kell fogadni és kész. Ha adtak volna vele pénzt, jobb lett volna.”