Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"593f94bb-8431-4bbb-8dd3-e3d9e2d52121","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Ásotthalom’s finest Pipas’ chips – ezt az elnevezést védette le Ásotthalom polgármestere és egyben a Mi Hazánk Mozgalom pártelnöke.","shortLead":"Ásotthalom’s finest Pipas’ chips – ezt az elnevezést védette le Ásotthalom polgármestere és egyben a Mi Hazánk Mozgalom...","id":"20181123_Toroczkai_Laszlo_a_szegedi_bergyilkosnovel_hirdeti_a_chipsgyartast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=593f94bb-8431-4bbb-8dd3-e3d9e2d52121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e80de7-6259-4147-a1b2-a66fbbf6e39c","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Toroczkai_Laszlo_a_szegedi_bergyilkosnovel_hirdeti_a_chipsgyartast","timestamp":"2018. november. 23. 11:40","title":"Toroczkai László a szegedi bérgyilkosnővel hirdeti a chipsgyártást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube szerint a felhasználókat idegesíti, ha egy hosszabb videót reklám zavar meg, ezért csökkentik ezek számát. Helyette viszont duplán kell majd kattintani a videó elején.","shortLead":"A YouTube szerint a felhasználókat idegesíti, ha egy hosszabb videót reklám zavar meg, ezért csökkentik ezek számát...","id":"20181122_youtube_reklam_hirdetes_atugorhato_hirdetesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555ba9f0-ad17-463e-be08-f714dd43494a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_youtube_reklam_hirdetes_atugorhato_hirdetesek","timestamp":"2018. november. 22. 10:33","title":"Megduplázza a reklámok számát a videók előtt a YouTube, de ennek csak örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27e7802-5151-49eb-9c0c-e426dd096e72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gundam című anime az egyik legnépszerűbb sorozat Japánban, annyira, hogy 40. születésnapját egészen szokatlan módon kívánják megünnepelni.","shortLead":"A Gundam című anime az egyik legnépszerűbb sorozat Japánban, annyira, hogy 40. születésnapját egészen szokatlan módon...","id":"20181122_gundam_szobor_japan_jokohama_anime_rajzfilm_robot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e27e7802-5151-49eb-9c0c-e426dd096e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bca8445-d280-4094-8f53-00f18c71c445","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_gundam_szobor_japan_jokohama_anime_rajzfilm_robot","timestamp":"2018. november. 22. 17:33","title":"Japánban nem viccelnek: 18 méter magas, járni is tudó robotszobrot építenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f9540c-ec2d-4880-b85a-34e849ff06d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szakadékokat ugranak át és néhol alig pár méter szélességű hegygerinceken száguldanak lefelé.","shortLead":"Szakadékokat ugranak át és néhol alig pár méter szélességű hegygerinceken száguldanak lefelé.","id":"20181122_Lelegzetelallito_video_ez_a_ket_sielo_lesiklik_a_Stelviohagon_de_nem_akarhogyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1f9540c-ec2d-4880-b85a-34e849ff06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a594af65-41b1-443b-9647-24254e5f4feb","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Lelegzetelallito_video_ez_a_ket_sielo_lesiklik_a_Stelviohagon_de_nem_akarhogyan","timestamp":"2018. november. 22. 13:10","title":"Lélegzetelállító videó: ez a két síelő lesiklik a Stelvio-hágón, de nem akárhogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0a6c7e-e7bf-4c40-8c8f-f5af655387c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181123_Hogy_kerul_egy_lyukas_a_cipo_a_muzeumba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf0a6c7e-e7bf-4c40-8c8f-f5af655387c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef81c92d-70e9-42fc-87e1-746d9fb756bb","keywords":null,"link":"/kultura/20181123_Hogy_kerul_egy_lyukas_a_cipo_a_muzeumba","timestamp":"2018. november. 23. 11:14","title":"Hogy kerül egy lyukas a cipő a múzeumba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4ab275-0dee-466d-84c4-8ef3c848d336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap azt írta, a körözött bolgár nő Dobrev Klára barátnője, emiatt a DK-ban válságstábot állítottak fel.","shortLead":"A kormánypárti lap azt írta, a körözött bolgár nő Dobrev Klára barátnője, emiatt a DK-ban válságstábot állítottak fel.","id":"20181122_Dobrev_A_nevet_sem_hallottam_a_bolgar_bunozonek_akivel_a_Ripost_szerint_a_baratnom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e4ab275-0dee-466d-84c4-8ef3c848d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780d5046-473a-4723-9fec-1caa99016570","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Dobrev_A_nevet_sem_hallottam_a_bolgar_bunozonek_akivel_a_Ripost_szerint_a_baratnom","timestamp":"2018. november. 22. 14:19","title":"Dobrev: A nevét sem hallottam a bolgár bűnözőnek, aki a Ripost szerint a barátnőm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda38d45-99f0-4e1e-b7ea-5cf2df8e167b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hivatalos indoklások szerint nem a tüntetések szervezése miatt vették őrizetbe a pakisztáni iszlamisták vezetőjét, hanem a közélet és a javak védelme miatt.","shortLead":"A hivatalos indoklások szerint nem a tüntetések szervezése miatt vették őrizetbe a pakisztáni iszlamisták vezetőjét...","id":"20181124_Letartoztattak_a_pakisztani_kereszteny_no_felmentese_miatti_tuntetesek_szervezojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cda38d45-99f0-4e1e-b7ea-5cf2df8e167b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa98309-b66b-42b5-a4e9-b6898023b765","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Letartoztattak_a_pakisztani_kereszteny_no_felmentese_miatti_tuntetesek_szervezojet","timestamp":"2018. november. 24. 09:02","title":"Letartóztatták a pakisztáni keresztény nő felmentése miatti tüntetések szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Megpróbáltuk megtalálni Nikola Gruevszki befogadásának mozgatórugóját, ehhez szakértőket, volt politikusokat és diplomáciai forrásokat kérdeztünk meg. Gruevszki menedékjoga az országnak árt, Putyin viszont jól jár vele, az is lehet, egybevágott Orbán, Putyin és a macedón kormány érdeke is. ","shortLead":"Megpróbáltuk megtalálni Nikola Gruevszki befogadásának mozgatórugóját, ehhez szakértőket, volt politikusokat és...","id":"20181122_orban_viktor_nikola_gruevszki_vlagyimir_putyin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c13c09-fd29-4973-8530-c68db136d697","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_orban_viktor_nikola_gruevszki_vlagyimir_putyin","timestamp":"2018. november. 22. 12:40","title":"Végigvesszük, miért éri meg Orbánnak és Putyinnak Gruevszki befogadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]