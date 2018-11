Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35f95341-5f85-49e1-a7e1-1c042bac4301","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Bojkottálni kell azokat a médiumokat, amelyeket egy éven belül legalább háromszor marasztalt el bíróság álhírek terjesztése miatt – javasolja a Jobbik.","shortLead":"Bojkottálni kell azokat a médiumokat, amelyeket egy éven belül legalább háromszor marasztalt el bíróság álhírek...","id":"20181126_Mediabojkottot_hirdet_a_Jobbik_az_alhireket_terjeszto_fideszes_mediumok_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f95341-5f85-49e1-a7e1-1c042bac4301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da7450e-6a04-44ca-839b-49c3459d5032","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Mediabojkottot_hirdet_a_Jobbik_az_alhireket_terjeszto_fideszes_mediumok_ellen","timestamp":"2018. november. 26. 14:28","title":"Médiabojkottot hirdet a Jobbik az álhíreket terjesztő fideszes médiumok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Narancs szerint a kormánypárt rengeteg pénzt öl a szegedi polgármester leváltásába, országosan is kipróbált kommunikációs gurukat küldhetnek a városba a szocialista polgármester ellen.","shortLead":"A Magyar Narancs szerint a kormánypárt rengeteg pénzt öl a szegedi polgármester leváltásába, országosan is kipróbált...","id":"20181126_A_Fidesz_beveti_a_neheztuzerseget_Botka_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b324d7d9-c96b-4e2a-a506-964320298d03","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_A_Fidesz_beveti_a_neheztuzerseget_Botka_ellen","timestamp":"2018. november. 26. 10:25","title":"A Fidesz beveti a nehéztüzérséget Botka ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151705fe-53ca-46c3-b770-f2621e19d941","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kórház műemléki épületegyüttese lesz a CEU bécsi campusa, értesült a Fühü. 