Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44b7ffb2-13d7-49e4-a4ab-0822b2eedfee","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"A tojás az egyik legalapvetőbb élelmiszerünk, de tudunk-e mindent róla? A Heppenheimer házaspár egy apró baranyai faluból mutatta meg, mi is kell az igazi rántottához.","shortLead":"A tojás az egyik legalapvetőbb élelmiszerünk, de tudunk-e mindent róla? A Heppenheimer házaspár egy apró baranyai...","id":"20181126_heppenheimer_tojas_cegportre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44b7ffb2-13d7-49e4-a4ab-0822b2eedfee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a29bde-6c73-4a48-93fc-a3615c6140ed","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_heppenheimer_tojas_cegportre","timestamp":"2018. november. 26. 12:45","title":"Ezernyi Gizi és egy Domingo, megfejtettük a magyar gourmet tojás titkát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7086b14-e66b-4ce6-9ce9-51edd4734978","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De mi megmutatjuk!","shortLead":"De mi megmutatjuk!","id":"20181127_Annyira_eros_lett_DrMarias_Geronazzo_Mariaportreja_hogy_a_Facebook_letiltotta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7086b14-e66b-4ce6-9ce9-51edd4734978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8609fdd5-c21f-47f3-a0a0-f856ae32253b","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_Annyira_eros_lett_DrMarias_Geronazzo_Mariaportreja_hogy_a_Facebook_letiltotta","timestamp":"2018. november. 27. 11:39","title":"Annyira erős lett DrMáriás Geronazzo Mária-portréja, hogy a Facebook letiltotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259ce490-f940-474d-8668-adc2f32c8e17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ben Lecomte a műanyagszennyezés ellen kampányol, de miután egy vihar megrongálta az őt kísérő hajót, nem tudja folytatni az átúszást.","shortLead":"Ben Lecomte a műanyagszennyezés ellen kampányol, de miután egy vihar megrongálta az őt kísérő hajót, nem tudja...","id":"20181127_At_akarta_uszni_a_Csendesoceanon_lebego_szemethalmot_egy_ferfi_de_fel_kellett_adnia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=259ce490-f940-474d-8668-adc2f32c8e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0cd482-99e2-4fa0-bc6f-6672001fe85e","keywords":null,"link":"/elet/20181127_At_akarta_uszni_a_Csendesoceanon_lebego_szemethalmot_egy_ferfi_de_fel_kellett_adnia","timestamp":"2018. november. 27. 06:53","title":"Át akarta úszni a Csendes-óceán közepén lévő szeméthalmot egy férfi, de fel kellett adnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff4bab8-b794-4fd0-a3a1-73dd04e78643","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tatán rendeletben tiltották be a tűzijátékok használatát. ","shortLead":"Tatán rendeletben tiltották be a tűzijátékok használatát. ","id":"20181126_Egy_magyar_varosban_mar_biztos_nem_lesz_petardazas_szilveszterkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ff4bab8-b794-4fd0-a3a1-73dd04e78643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3947b6-7c86-4f1b-9851-65c230731b4f","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Egy_magyar_varosban_mar_biztos_nem_lesz_petardazas_szilveszterkor","timestamp":"2018. november. 26. 09:01","title":"Egy magyar városban már biztos nem lesz petárdázás szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízezer eladó hiányzik a hazai kiskereskedelemből, ami önmagában is durva, nemhogy a karácsonyi bevásárlási láz előtt.","shortLead":"Tízezer eladó hiányzik a hazai kiskereskedelemből, ami önmagában is durva, nemhogy a karácsonyi bevásárlási láz előtt.","id":"20181125_Nem_usszuk_meg_a_karacsonyi_sorbanallast_Tizezer_elado_hianyzik_a_boltokbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2af268-7467-4966-b5d3-ec6ecfd26ae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Nem_usszuk_meg_a_karacsonyi_sorbanallast_Tizezer_elado_hianyzik_a_boltokbol","timestamp":"2018. november. 25. 17:28","title":"Nem ússzuk meg a karácsonyi sorbanállást: Tízezer eladó hiányzik a boltokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6546e6-f1b6-40b4-8754-49f803eceab2","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egy indokolt, szakmai kérdést mert feltenni a nemzetbiztonsági bizottság üléséről távozó fideszes Halász Jánosnak a Hír Tv egyik riportere, amiben a Magyar Idők Gruevszki-cikkét firtatta, a hvg.hu információi szerint másnap távozott a csatornától. Bár a munkaszerződését közös megegyezéssel szüntették meg, tévés forrásaink szerint emiatt az egy kérdésből lett azonnal belső vihar, másnap pedig már be is hívták.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Egy indokolt, szakmai kérdést mert feltenni a nemzetbiztonsági bizottság üléséről távozó fideszes Halász Jánosnak a Hír...","id":"20181126_Feltett_egy_kerdest_a_fideszes_kepviselonek_a_Hir_Vs_riportere_aznap_dolgozott_utoljara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b6546e6-f1b6-40b4-8754-49f803eceab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453587a7-fdba-4872-b26f-0ecc870c284a","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Feltett_egy_kerdest_a_fideszes_kepviselonek_a_Hir_Vs_riportere_aznap_dolgozott_utoljara","timestamp":"2018. november. 26. 10:16","title":"Feltett egy kérdést a fideszes képviselőnek a Hír Tv riportere, aznap dolgozott utoljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c196507-4059-4744-835c-279689567a12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181125_Meghato_videonekrologgal_bucsuzik_Ashatol_az_Allatkert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c196507-4059-4744-835c-279689567a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfea0e53-c0d1-467f-a6e7-acf962c3fc24","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Meghato_videonekrologgal_bucsuzik_Ashatol_az_Allatkert","timestamp":"2018. november. 25. 15:29","title":"Megható videonekrológgal búcsúzik Ashától az Állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4c6cd3-5260-4f47-be46-33ba2a616e10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miroslav Lajcák szerint a dokumentum csak egy senkit semmire sem kötelező \"politikai nyilatkozat\".","shortLead":"Miroslav Lajcák szerint a dokumentum csak egy senkit semmire sem kötelező \"politikai nyilatkozat\".","id":"20181127_Lemond_a_szlovak_kulugyminiszter_ha_hazaja_nem_csatlakozik_az_ENSZpaktumhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe4c6cd3-5260-4f47-be46-33ba2a616e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebc3228-d523-48f6-87a4-34bd30142653","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Lemond_a_szlovak_kulugyminiszter_ha_hazaja_nem_csatlakozik_az_ENSZpaktumhoz","timestamp":"2018. november. 27. 11:05","title":"Lemond a szlovák külügyminiszter, ha hazája nem csatlakozik az ENSZ-paktumhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]