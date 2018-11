Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64ddfaa4-5eb6-45ef-acfa-202e20d5df09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 51 éves férfi maszkban ment be a dohányboltba, a nő átadta neki a bevételt, mégis rálőttek gázpisztollyal.","shortLead":"Az 51 éves férfi maszkban ment be a dohányboltba, a nő átadta neki a bevételt, mégis rálőttek gázpisztollyal.","id":"20181129_Remalmok_gyotrik_az_eladonot_akit_gazpisztollyal_raboltak_ki_Szombathelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64ddfaa4-5eb6-45ef-acfa-202e20d5df09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcbfcbd-a76b-47a9-a4fd-510bba345671","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Remalmok_gyotrik_az_eladonot_akit_gazpisztollyal_raboltak_ki_Szombathelyen","timestamp":"2018. november. 29. 20:10","title":"Rémálmok gyötrik az eladónőt, akit gázpisztollyal raboltak ki Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e57f23-32e8-4a12-a850-188ea9b4530a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány titkosításra hivatkozva nem árulja el, milyen sportberuházásra költ csaknem 2 milliárd forintot.","shortLead":"A kormány titkosításra hivatkozva nem árulja el, milyen sportberuházásra költ csaknem 2 milliárd forintot.","id":"20181128_A_leendo_csilleberci_sportakademiara_kolthet_kozel_2_milliardot_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78e57f23-32e8-4a12-a850-188ea9b4530a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebcc36f-d0c0-4c8c-9e70-3ebf27103dfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_A_leendo_csilleberci_sportakademiara_kolthet_kozel_2_milliardot_a_kormany","timestamp":"2018. november. 28. 14:12","title":"A leendő csillebérci sportakadémiára költhet közel 2 milliárdot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b878de34-5730-46e7-83ed-8fa8f229cb03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerkesztőségi állásfoglalást tett közzé a Hírcsárda, azt írják, végre a helyükre kerültek.","shortLead":"Szerkesztőségi állásfoglalást tett közzé a Hírcsárda, azt írják, végre a helyükre kerültek.","id":"20181129_A_Hircsarda_is_felajanlotta_magat_a_fideszes_mediaoriasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b878de34-5730-46e7-83ed-8fa8f229cb03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4badd0f6-8cac-4846-a244-03a813c92730","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_A_Hircsarda_is_felajanlotta_magat_a_fideszes_mediaoriasnak","timestamp":"2018. november. 29. 15:03","title":"A Hírcsárda is felajánlotta magát a fideszes médiaóriásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1055394-0737-46df-8ce9-61ff9f5a990b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Maria Campina, a román boszorkány azt állítja, megjósolta Ceaușescuék kivégzését, de a diktátor felesége nem hallgatott rá. ","shortLead":"Maria Campina, a román boszorkány azt állítja, megjósolta Ceaușescuék kivégzését, de a diktátor felesége nem hallgatott...","id":"20181128_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_josno_boszorkanysag_ezoteria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1055394-0737-46df-8ce9-61ff9f5a990b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dec542-2f7e-421d-bc1a-2d6d9c644656","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_josno_boszorkanysag_ezoteria","timestamp":"2018. november. 28. 13:56","title":"\"Az volt a dolgom, hogy Elena Ceausescut és a kommunizmust megóvjam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc2b797-3009-48cb-b22c-783ff85002ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlóra helyett szabadnap – követelik.","shortLead":"Túlóra helyett szabadnap – követelik.","id":"20181128_December_24e_munkaszuneti_nappa_tetelet_akarja_az_MSZP_es_a_Parbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fc2b797-3009-48cb-b22c-783ff85002ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de181a41-e27e-491e-8665-1b0fb253938a","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_December_24e_munkaszuneti_nappa_tetelet_akarja_az_MSZP_es_a_Parbeszed","timestamp":"2018. november. 28. 12:11","title":"December 24-e munkaszüneti nappá tételét akarja az MSZP és a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lengyelországot és Szlovákiát is lepipáljuk.","shortLead":"Lengyelországot és Szlovákiát is lepipáljuk.","id":"20181128_Magyarorszag_rekorder_az_adobeszedesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85958b33-408c-4c1e-b54f-ae9f7075c242","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Magyarorszag_rekorder_az_adobeszedesben","timestamp":"2018. november. 28. 16:07","title":"Magyarország rekorder az adóbeszedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tao-támogatásból épülne.","shortLead":"Tao-támogatásból épülne.","id":"20181128_Lajosmizse_sem_marad_sportcsarnok_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f034c3e4-f44d-4536-b95d-d3dd326203aa","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Lajosmizse_sem_marad_sportcsarnok_nelkul","timestamp":"2018. november. 28. 15:43","title":"Lajosmizse sem marad sportcsarnok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, a kártevők ellen valós időben védő, mesterséges intelligencián és gépi tanuláson alapuló vírusvédelmi technológiát fejlesztett a G Data. A német kiberbiztonsági vállalat által bejelentett DeepRay célja, hogy felismerje azokat a rosszindulatú kódokat, amelyeket a bűnözők különböző álcázási módszerekkel újracsomagoltak.","shortLead":"Új, a kártevők ellen valós időben védő, mesterséges intelligencián és gépi tanuláson alapuló vírusvédelmi technológiát...","id":"20181129_gdata_antivirus_deepray_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce268439-ea9f-402e-b2fe-20edd969a231","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_gdata_antivirus_deepray_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. november. 29. 10:03","title":"Vírusirtó: olyan ez, mintha egy terrorista újra és újra megpróbálna felcsempészni egy fegyvert egy repülőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]