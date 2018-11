Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rádiós kiakadt egy farkas kilövése miatt a vadászokra, Tibi atya kiakadt emiatt Balázsra. Ám ő nem hagyta magát.\r

\r

","shortLead":"A rádiós kiakadt egy farkas kilövése miatt a vadászokra, Tibi atya kiakadt emiatt Balázsra. Ám ő nem hagyta magát.\r

\r

","id":"20181129_Durvan_visszaszolt_Tibi_atyanak_Sebestyen_Balazs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2ce230-3f78-4017-b2d1-f6bda5854608","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Durvan_visszaszolt_Tibi_atyanak_Sebestyen_Balazs","timestamp":"2018. november. 29. 11:26","title":"Durván visszaszólt Tibi atyának Sebestyén Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be21ef7-f4a1-4e05-88f3-0fcd4ccb0006","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terror Háza főigazgatója, a NER nem hivatalos főideológusa, a nemzet történésze megpróbálta újraértelmezni a történelmet. A győztesek csak megpróbálják elhitetni velünk, hogy győztek.","shortLead":"A Terror Háza főigazgatója, a NER nem hivatalos főideológusa, a nemzet történésze megpróbálta újraértelmezni...","id":"20181129_Schmidt_Maria_Az_hogy_ki_nyerte_meg_a_masodik_vilaghaborut_nem_biztos_hogy_ugy_van_ahogy_azt_mi_tanultuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1be21ef7-f4a1-4e05-88f3-0fcd4ccb0006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39027c37-e156-4eff-99e8-0855dbb5c1d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Schmidt_Maria_Az_hogy_ki_nyerte_meg_a_masodik_vilaghaborut_nem_biztos_hogy_ugy_van_ahogy_azt_mi_tanultuk","timestamp":"2018. november. 29. 12:47","title":"Schmidt Mária: Az, hogy ki nyerte meg a második világháborút, nem biztos, hogy úgy van, ahogy azt mi tanultuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semmi keresnivalójuk az ügyben, mondta az államtitkár, aki szerint Gruevszkit azért támadják, mert megvédte a határt.","shortLead":"Semmi keresnivalójuk az ügyben, mondta az államtitkár, aki szerint Gruevszkit azért támadják, mert megvédte a határt.","id":"20181130_Kovacs_Zoltan_szerint_az_EP_csak_ne_usse_bele_az_orrat_a_Gruevszkiugybe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200d4c97-a3ad-4cac-8291-78cec0ad8b02","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Kovacs_Zoltan_szerint_az_EP_csak_ne_usse_bele_az_orrat_a_Gruevszkiugybe","timestamp":"2018. november. 30. 05:55","title":"Kovács Zoltán szerint az EP csak ne üsse bele az orrát a Gruevszki-ügybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd19c579-3f40-4f7a-a019-f70f031a5043","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akár bele is halhatott volna az allergiás reakcióba.\r

\r

","shortLead":"Akár bele is halhatott volna az allergiás reakcióba.\r

\r

","id":"20181130_Duplajara_dagadt_egy_lany_arca_a_hajfestektol__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd19c579-3f40-4f7a-a019-f70f031a5043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4907f92a-c825-4553-adae-e98c4c362b48","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Duplajara_dagadt_egy_lany_arca_a_hajfestektol__fotok","timestamp":"2018. november. 30. 14:42","title":"Duplájára dagadt egy lány arca a hajfestéktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7795622-cbc7-4bbc-adad-3b04f78a72d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyetlen hívásra elég töltöttségük maradt.","shortLead":"Egyetlen hívásra elég töltöttségük maradt.","id":"20181130_Egy_horror_is_kezdodhetne_igy_eltevedtek_a_teli_erdoben_es_merult_a_telefonjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7795622-cbc7-4bbc-adad-3b04f78a72d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117a43e5-f25b-4f28-9f77-3ddd09469c62","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Egy_horror_is_kezdodhetne_igy_eltevedtek_a_teli_erdoben_es_merult_a_telefonjuk","timestamp":"2018. november. 30. 16:05","title":"Egy horror is kezdődhetne így: eltévedtek a téli erdőben, és merült a telefonjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb39a49-d778-4f24-a24c-42d5d870af73","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állat akkor támadhatott rájuk, amikor erdei házuk környékén sétáltak.","shortLead":"Az állat akkor támadhatott rájuk, amikor erdei házuk környékén sétáltak.","id":"20181128_Grizzly_medve_olhetett_meg_egy_anyat_es_gyermeket_Kanadaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceb39a49-d778-4f24-a24c-42d5d870af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbec626-feaf-4161-bf42-79081c51c289","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Grizzly_medve_olhetett_meg_egy_anyat_es_gyermeket_Kanadaban","timestamp":"2018. november. 28. 21:17","title":"Grizzly medve ölhetett meg egy anyát és gyermekét Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df32ebdf-bf6d-4bfe-9080-eb817f2c2375","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő év végére a kőbányai önkormányzat tulajdonába kerülhet a bódítószerek kereskedelméről és önkényes lakásfoglalókról elhíresült Hős utcai lakótömb. A tulajdoni viszonyok rendezésére kisajátítási eljárás tehet pontot, a tervezett kerítés és a biztonsági őrség kérdése pedig bíróság elé kerülhet – írja csütörtöki számában a Magyar Idők.","shortLead":"Jövő év végére a kőbányai önkormányzat tulajdonába kerülhet a bódítószerek kereskedelméről és önkényes lakásfoglalókról...","id":"20181129_Ha_a_lakok_nem_adjak_kisajatithatjak_a_Hos_utcai_getto_lakasait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df32ebdf-bf6d-4bfe-9080-eb817f2c2375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16292b82-7de3-453b-9a8e-2ac3ed5ae923","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Ha_a_lakok_nem_adjak_kisajatithatjak_a_Hos_utcai_getto_lakasait","timestamp":"2018. november. 29. 08:19","title":"Ha a lakók nem adják, kisajátíthatják a Hős utcai gettó lakásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a0491d-9010-45a4-984e-3270564a5aff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben is megjelent.","shortLead":"Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben is megjelent.","id":"20181130_Evi_500_milliobol_tamogatja_a_kormany_az_antiszemitizmus_elleni_kuzdelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60a0491d-9010-45a4-984e-3270564a5aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1886bcba-942d-46d2-9e64-197efdb3c751","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Evi_500_milliobol_tamogatja_a_kormany_az_antiszemitizmus_elleni_kuzdelmet","timestamp":"2018. november. 30. 05:13","title":"Évi 500 millióból támogatja a kormány az antiszemitizmus elleni küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]