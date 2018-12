Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bc3ed8e-ac6b-4c8b-a8d2-7d46263b0c71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váchartyán szélén történt az eset. ","shortLead":"Váchartyán szélén történt az eset. ","id":"20181205_Kigyulladt_egy_paraszthaz_Pest_megyeben_egy_ferfi_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3ed8e-ac6b-4c8b-a8d2-7d46263b0c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37305a0-5786-438f-915c-deca0155c7a9","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Kigyulladt_egy_paraszthaz_Pest_megyeben_egy_ferfi_meghalt","timestamp":"2018. december. 05. 19:01","title":"Kigyulladt egy parasztház Pest megyében, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df27daf-a4d7-4f49-9b4c-479b23243290","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Magyarország sosem fog felnőni ahhoz, hogy aki más, mint az átlag, azt ne bámulják vagy bántsák állandóan – mondja Fazekas Ferenc, akinek a bámulásról és a bántásról is első kézből vannak élményei. Az orosházi Vasembernek ugyanis több mint kétszáz piercingje van: alig van olyan része az arcának, amit nem fed testékszer vagy tetoválás, és bár néha utánaköpnek az utcán, ő így látja magát szépnek: „Én nem akarok úgy meghalni, hogy eltűnök a színről, aztán vége. Nyomot akarok hagyni.”","shortLead":"Magyarország sosem fog felnőni ahhoz, hogy aki más, mint az átlag, azt ne bámulják vagy bántsák állandóan – mondja...","id":"20181205_Fazekas_Ferenc_Vasember_testmodosito_Oroshaza_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8df27daf-a4d7-4f49-9b4c-479b23243290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f98403-17a6-4147-8d09-32a67bd92dc4","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Fazekas_Ferenc_Vasember_testmodosito_Oroshaza_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","timestamp":"2018. december. 05. 20:00","title":"„Ha mások rám néznek, nem egy megbízható, szelíd embert látnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ede039-4986-45cc-9f7b-a342145f8e46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely László kimondta, hogy nem lehet pénzt kérni azért, hogy a szülő bent maradhasson a kórházban a gyerekével, és hogy nincs különbség ebből a szempontból apa és anya között. ","shortLead":"Székely László kimondta, hogy nem lehet pénzt kérni azért, hogy a szülő bent maradhasson a kórházban a gyerekével, és...","id":"20181205_Ombudsman_Biztositani_kell_hogy_a_szulok_bent_maradhassanak_a_beteg_gyerekukkel_a_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2ede039-4986-45cc-9f7b-a342145f8e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23a78b5-3c2a-43a2-9c51-f7f5d115b7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Ombudsman_Biztositani_kell_hogy_a_szulok_bent_maradhassanak_a_beteg_gyerekukkel_a_korhazban","timestamp":"2018. december. 05. 10:07","title":"Ombudsman: Biztosítani kell, hogy a szülők bent maradhassanak a beteg gyerekükkel a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab34e4f7-a3f8-4c81-9e1f-7fa0b344d724","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fővárosi Állat- és Növénykert legújabb épületét, a Pannon Park biodómját választották Európa legjobb szabadidős épületének az idei International Property Awards nemzetközi ingatlanszakmai díjátadón.



","shortLead":"A Fővárosi Állat- és Növénykert legújabb épületét, a Pannon Park biodómját választották Európa legjobb szabadidős...","id":"20181206_Meg_csak_most_epul_de_mar_Europa_legjobb_szabadidos_epuletenek_szamit_az_allatkerti_Biodom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab34e4f7-a3f8-4c81-9e1f-7fa0b344d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e969fb9-7e4f-4235-9c0d-aaeb0874dd54","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Meg_csak_most_epul_de_mar_Europa_legjobb_szabadidos_epuletenek_szamit_az_allatkerti_Biodom","timestamp":"2018. december. 06. 08:47","title":"Még csak most épül, de már Európa legjobb szabadidős épületének számít az állatkerti Biodóm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff11053c-520d-403e-8a6c-63fcdd6c0ac1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Zsolt nem volt szégyellős, kivette a Mikulás kezéből az ajándékokat, hogy ő adhassa át a beteg gyerekeknek.","shortLead":"Szabó Zsolt nem volt szégyellős, kivette a Mikulás kezéből az ajándékokat, hogy ő adhassa át a beteg gyerekeknek.","id":"20181205_Hatterbe_szoritotta_a_Mikulast_a_fideszes_kepviselo_a_hatvani_korhaz_gyerekosztalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff11053c-520d-403e-8a6c-63fcdd6c0ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ff834a-ebec-4fcc-9374-56e5e612a679","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Hatterbe_szoritotta_a_Mikulast_a_fideszes_kepviselo_a_hatvani_korhaz_gyerekosztalyan","timestamp":"2018. december. 05. 17:28","title":"Háttérbe szorította a Mikulást a fideszes képviselő a hatvani kórház gyerekosztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai nagykövet azt is mondta, hogy nincs napirendben egy Orbán-Trump-találkozó.","shortLead":"Az amerikai nagykövet azt is mondta, hogy nincs napirendben egy Orbán-Trump-találkozó.","id":"20181204_Cornstein_szerint_Orban_es_Trump_szemelyisege_sokban_hasonlit_egymasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9270ab-3566-4840-8b7a-e6a08c2fa4bd","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Cornstein_szerint_Orban_es_Trump_szemelyisege_sokban_hasonlit_egymasra","timestamp":"2018. december. 04. 21:01","title":"Cornstein szerint Orbán és Trump személyisége sokban hasonlít egymásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda10e41-81a2-4d8d-96cc-663c22062329","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb sportközpont születhet meg.","shortLead":"Újabb sportközpont születhet meg.","id":"20181205_Kiderult_mit_tervezhet_a_kormany_Csillebercen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bda10e41-81a2-4d8d-96cc-663c22062329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e93c89-9c6e-4932-8eab-df017ccb9ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Kiderult_mit_tervezhet_a_kormany_Csillebercen","timestamp":"2018. december. 05. 17:46","title":"Kiderült, mit tervezhet a kormány Csillebércen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több szakembert mozgósítanak, és felszólítják a tagállamokat, hogy tegyenek többet az Unió védelméért.","shortLead":"Több szakembert mozgósítanak, és felszólítják a tagállamokat, hogy tegyenek többet az Unió védelméért.","id":"20181205_Hatarozottabban_lepne_fel_az_alhirekkel_szemben_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52542287-3f3a-44a6-abfc-288e1b994130","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Hatarozottabban_lepne_fel_az_alhirekkel_szemben_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2018. december. 05. 21:08","title":"Határozottabban lépne fel az álhírekkel szemben az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]