Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerencsés fideszes kötődésű Tolna megyei emberek alig két hónappal azelőtt vásárolták meg az egykori Tolna-Hús régóta üresen álló és eladásra kínált üzemét, hogy jó pár területet vásárolt volna fel a paksi ipari park az erőmű bővítéshez kapcsolódóan.\r

\r

","shortLead":"Szerencsés fideszes kötődésű Tolna megyei emberek alig két hónappal azelőtt vásárolták meg az egykori Tolna-Hús régóta...","id":"20181206_Igen_jokor_vettek_es_adtak_el_nehany_paksi_ingatlant_Tolna_megyei_fideszesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80a4eac-d01d-4d2e-ba58-10ce29837286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Igen_jokor_vettek_es_adtak_el_nehany_paksi_ingatlant_Tolna_megyei_fideszesek","timestamp":"2018. december. 06. 11:14","title":"Igen jókor vettek és adtak el egy hatalmas paksi ingatlant Tolna megyei fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f51458-a84c-4f2f-9137-843f8c55375f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos forgalmazó által meghirdetett versenyre régi és új Ladákkal is lehet nevezni.","shortLead":"A hivatalos forgalmazó által meghirdetett versenyre régi és új Ladákkal is lehet nevezni.","id":"20181206_orosz_szepsegek_javaban_zajlik_a_nagy_magyar_lada_szepsegverseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98f51458-a84c-4f2f-9137-843f8c55375f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f259b878-6108-4d28-97c3-f2048fad371a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181206_orosz_szepsegek_javaban_zajlik_a_nagy_magyar_lada_szepsegverseny","timestamp":"2018. december. 06. 06:41","title":"Orosz szépségek: javában zajlik a nagy magyar Lada-szépségverseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13bcd032-365c-4ccb-bf35-6a8179269b88","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína igyekszik a nemzetközi színtéren mind teljesebb blokád alá vonni Tajvant, most épp az ENSZ klímakonferenciáján akadályozta meg a szigetország részvételét.\r

\r

","shortLead":"Kína igyekszik a nemzetközi színtéren mind teljesebb blokád alá vonni Tajvant, most épp az ENSZ klímakonferenciáján...","id":"20181205_Kina_most_klimavedelemben_gancsolja_Tajvant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13bcd032-365c-4ccb-bf35-6a8179269b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808930f4-639d-4655-b44e-e8475329dcfb","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Kina_most_klimavedelemben_gancsolja_Tajvant","timestamp":"2018. december. 05. 13:00","title":"Kína most klímavédelemben gáncsolja Tajvant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5a3445-b5bd-4146-9f2e-819b25f48f12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Kolozsvárra érkezett Luke Jerram brit művész Musem of the Moon (A Hold múzeuma) című installációja. A piarista templomban december 14-éig tekinthető meg a Hold felszínéről készített NASA-felvételekből összeállított, hét méter átmérőjű alkotás.



","shortLead":"Kolozsvárra érkezett Luke Jerram brit művész Musem of the Moon (A Hold múzeuma) című installációja. A piarista...","id":"20181206_Ilyen_amikor_ez_hatalmas_Hold_vilagit_meg_belulrol_egy_templomot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d5a3445-b5bd-4146-9f2e-819b25f48f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ac33c2-77b8-471d-b679-3ab8f6408880","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Ilyen_amikor_ez_hatalmas_Hold_vilagit_meg_belulrol_egy_templomot","timestamp":"2018. december. 06. 11:09","title":"Ilyen, amikor ez hatalmas Hold világít meg belülről egy templomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619e5ddf-2761-422b-ad8a-fd23a4da20f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig maradt emberi fogyasztásra szánt gyógyszer a polcokon, a feketepiacon pedig megfizethetetlen árakat kérnek értük.","shortLead":"Alig maradt emberi fogyasztásra szánt gyógyszer a polcokon, a feketepiacon pedig megfizethetetlen árakat kérnek értük.","id":"20181206_Allatorvoshoz_jarnak_az_emberek_panaszaikkal_mert_mar_csak_kutyagyogyszer_maradt_Venezuelaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=619e5ddf-2761-422b-ad8a-fd23a4da20f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32421ce-e0eb-40c7-b179-4313d4dbb080","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Allatorvoshoz_jarnak_az_emberek_panaszaikkal_mert_mar_csak_kutyagyogyszer_maradt_Venezuelaban","timestamp":"2018. december. 06. 12:38","title":"Állatorvoshoz fordulnak az emberek panaszaikkal, mert már csak kutyagyógyszer maradt Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77d937ac-299d-4454-9319-5b41455565c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 25 ezer fonttal, azaz kilencmillió forinttal járó Turner-díjat egy glasgow-i médiaművész kapta, aki egy éven keresztül rögzítette élete eseményeit az iPhone-jával. ","shortLead":"A 25 ezer fonttal, azaz kilencmillió forinttal járó Turner-díjat egy glasgow-i médiaművész kapta, aki egy éven...","id":"20181205_Egy_iPhonemuvesz_kapta_iden_Europa_legrangosabb_kepzomuveszeti_dijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77d937ac-299d-4454-9319-5b41455565c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76ac5f5-62db-441e-bdce-10797028cb16","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Egy_iPhonemuvesz_kapta_iden_Europa_legrangosabb_kepzomuveszeti_dijat","timestamp":"2018. december. 05. 11:05","title":"Egy iPhone-művész kapta idén Európa legrangosabb képzőművészeti díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1bf4f2-0c48-400e-ba24-8f8526c23a0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tramtrain ügyében számos kérdés kormányzati vagy szakpolitikai döntést igényel, ezeket januárban a miniszterelnök elé terjeszti, ígéri Lázár.","shortLead":"A tramtrain ügyében számos kérdés kormányzati vagy szakpolitikai döntést igényel, ezeket januárban a miniszterelnök elé...","id":"20181205_Lazar_videoban_szamol_be_a_vasarhelyi_villamosepitesrol_Orbant_is_bevonna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f1bf4f2-0c48-400e-ba24-8f8526c23a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24e826c-0283-45a8-879b-184a96e96c36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Lazar_videoban_szamol_be_a_vasarhelyi_villamosepitesrol_Orbant_is_bevonna","timestamp":"2018. december. 05. 14:24","title":"Lázár videóban számol be a vásárhelyi villamosépítésről, Orbánt is bevonná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ceb630e-c1c0-4aeb-af3d-0b37b86341d5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Pláne, ha a demencia sem olyan nagy baj. ","shortLead":"Pláne, ha a demencia sem olyan nagy baj. ","id":"20181205_Ezt_tegye_ha_20_evvel_kevesebbet_akar_elni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ceb630e-c1c0-4aeb-af3d-0b37b86341d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c2c36b-65ea-409f-9382-b2a3047a92ad","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181205_Ezt_tegye_ha_20_evvel_kevesebbet_akar_elni","timestamp":"2018. december. 05. 12:15","title":"Ezt tegye, ha 20 évvel kevesebbet akar élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]