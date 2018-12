Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adff1821-c594-4438-916e-59807f3a3541","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wing névre hallgató, csomagszállításra alkalmas drónok a Google szerint egy 1,5 kilogrammos csomagot percekkel a rendelés leadás után képesek kiszállítani.","shortLead":"A Wing névre hallgató, csomagszállításra alkalmas drónok a Google szerint egy 1,5 kilogrammos csomagot percekkel...","id":"20181206_google_alphabet_wing_dron_csomagszallitas_europa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adff1821-c594-4438-916e-59807f3a3541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93823fb1-d62f-46ae-a6aa-30993b74dc3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_google_alphabet_wing_dron_csomagszallitas_europa","timestamp":"2018. december. 06. 20:33","title":"Európában fogja tesztelni repülő \"postásait\" a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emlékeztetni akarták Schmidt Máriát, hogy Izrael ellenzi a történelemhamisítást, de Orbán szövetségese kimentette a fő történészt.","shortLead":"Emlékeztetni akarták Schmidt Máriát, hogy Izrael ellenzi a történelemhamisítást, de Orbán szövetségese kimentette a fő...","id":"20181206_Figyelmeztetni_akartak_Izraelbol_Schmidt_Mariat_de_Netanjahu_kozbeszolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7bfbdc-b703-4c16-8ec7-011838562a77","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Figyelmeztetni_akartak_Izraelbol_Schmidt_Mariat_de_Netanjahu_kozbeszolt","timestamp":"2018. december. 06. 09:12","title":"Figyelmeztetni akarták Izraelből Schmidt Máriát, de Netanjahu közbeszólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2871a557-75e6-401a-ba1e-b32ed731207a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar és a román határőrök a raktérben 24 - magukat iraki és szír állampolgárnak valló - határsértőt találtak.","shortLead":"A magyar és a román határőrök a raktérben 24 - magukat iraki és szír állampolgárnak valló - határsértőt találtak.","id":"20181206_Ket_tucat_migrans_egy_torok_kamionban_a_magyarroman_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2871a557-75e6-401a-ba1e-b32ed731207a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd65c8b-a5c8-470e-a8ef-2813625e2e20","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Ket_tucat_migrans_egy_torok_kamionban_a_magyarroman_hataron","timestamp":"2018. december. 06. 09:53","title":"Két tucat migráns egy török kamionban a magyar-román határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab34e4f7-a3f8-4c81-9e1f-7fa0b344d724","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fővárosi Állat- és Növénykert legújabb épületét, a Pannon Park biodómját választották Európa legjobb szabadidős épületének az idei International Property Awards nemzetközi ingatlanszakmai díjátadón.



","shortLead":"A Fővárosi Állat- és Növénykert legújabb épületét, a Pannon Park biodómját választották Európa legjobb szabadidős...","id":"20181206_Meg_csak_most_epul_de_mar_Europa_legjobb_szabadidos_epuletenek_szamit_az_allatkerti_Biodom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab34e4f7-a3f8-4c81-9e1f-7fa0b344d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e969fb9-7e4f-4235-9c0d-aaeb0874dd54","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Meg_csak_most_epul_de_mar_Europa_legjobb_szabadidos_epuletenek_szamit_az_allatkerti_Biodom","timestamp":"2018. december. 06. 08:47","title":"Még csak most épül, de már Európa legjobb szabadidős épületének számít az állatkerti Biodóm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hívtak állam- és kormányfőket, de ha részt kívántak venni, mehettek a gyászszertartásra. Orbán nem ment – derül ki a miniszterelnök sajtósától kapott válaszból.","shortLead":"Nem hívtak állam- és kormányfőket, de ha részt kívántak venni, mehettek a gyászszertartásra. Orbán nem ment – derül ki...","id":"20181206_Orban_nem_ment_el_Bush_temetesere_de_irt_az_itteni_nagykovetseg_konyvebe_egy_uzenetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b483f8e-bd8c-4ce1-b2f8-0456795beab2","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Orban_nem_ment_el_Bush_temetesere_de_irt_az_itteni_nagykovetseg_konyvebe_egy_uzenetet","timestamp":"2018. december. 06. 16:52","title":"Orbán nem ment el Bush temetésére, de írt az itteni nagykövetség könyvébe egy üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23105ac-76a8-495d-ab89-aaed4865049a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kalasnyikov gépkarabélyok, gépfegyverek és gránátvetők is előkerültek a rendőrségi razzia során.","shortLead":"Kalasnyikov gépkarabélyok, gépfegyverek és gránátvetők is előkerültek a rendőrségi razzia során.","id":"20181205_Olyan_fegyvereket_foglaltak_le_Bulgariaban_ami_csak_a_kulonleges_alakulatoknak_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c23105ac-76a8-495d-ab89-aaed4865049a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75b883a-4b0b-4215-ba1e-7b10d1898491","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Olyan_fegyvereket_foglaltak_le_Bulgariaban_ami_csak_a_kulonleges_alakulatoknak_van","timestamp":"2018. december. 05. 18:56","title":"Olyan fegyvereket foglaltak le Bulgáriában, amilyen csak a különleges alakulatoknak van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e2d2751-5b17-42c3-b130-6118af1dc591","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy új módosító javaslat értelmében nem mindenkit túlóráztathatnának egész évben.","shortLead":"Egy új módosító javaslat értelmében nem mindenkit túlóráztathatnának egész évben.","id":"20181206_Fidesz_rabszolgatorveny_tulora_kosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e2d2751-5b17-42c3-b130-6118af1dc591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674a6463-908d-475a-9c3d-8c66c8b26c8e","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Fidesz_rabszolgatorveny_tulora_kosa","timestamp":"2018. december. 06. 13:49","title":"Meghátrál a Fidesz: jelentős ponton módosulhat a \"rabszolgatörvény\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megpróbálnak más megoldást találni az életszínvonal javítására.","shortLead":"Megpróbálnak más megoldást találni az életszínvonal javítására.","id":"20181205_A_francia_kormany_kesz_vegleg_eltorolni_az_uzemanyagadot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1360e372-e277-4db4-a526-cd7c0bde68dc","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_A_francia_kormany_kesz_vegleg_eltorolni_az_uzemanyagadot","timestamp":"2018. december. 05. 20:08","title":"A francia kormány kész végleg eltörölni az üzemanyagadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]