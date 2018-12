Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181207_420_ezres_hatizsakkal_a_hatan_vasarol_Becsben_Orban_Rahel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7903a0-2336-4259-b48f-21393cda3206","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_420_ezres_hatizsakkal_a_hatan_vasarol_Becsben_Orban_Rahel","timestamp":"2018. december. 07. 16:52","title":"420 ezres hátizsákkal a hátán vásárol Bécsben Orbán Ráhel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt állította, ha a megtekintés után valaki nem küldi tovább a videót, meghal.","shortLead":"Azt állította, ha a megtekintés után valaki nem küldi tovább a videót, meghal.","id":"20181207_Elfogtak_a_ferfit_aki_halalosnak_mondott_videoval_ijesztgetett_altalanos_iskolasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295c8eb5-9144-4b0c-a48e-27dfa06d6e33","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Elfogtak_a_ferfit_aki_halalosnak_mondott_videoval_ijesztgetett_altalanos_iskolasokat","timestamp":"2018. december. 07. 10:02","title":"Elfogták a férfit, aki halálosnak mondott videóval ijesztgetett általános iskolásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hitelintézetek döntően megfeleltek a fair banki előírásoknak, csak kisebb hiányosságokat tárt fel a jegybanki vizsgálat: a 16 pénzügyi intézményt érintő vizsgálatsorozatban 13,65 millió forint bírságot szabtak ki, és a hibák kijavítására kötelezte a társaságokat.","shortLead":"A hitelintézetek döntően megfeleltek a fair banki előírásoknak, csak kisebb hiányosságokat tárt fel a jegybanki...","id":"20181207_mnb_jegybank_bank_hitelezes_fair","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a900a94-efb7-4e89-82f1-d85be965e601","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_mnb_jegybank_bank_hitelezes_fair","timestamp":"2018. december. 07. 12:44","title":"Megvizsgálta az MNB, mennyire fair a bankok hitelezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f45b7c-26a2-47d2-b227-73b04b1a8083","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Fordítója eddig különbséget tett nők és férfiak között attól függően, hogy milyen szöveget kellett lefordítani. A magyar változatban még mindig ez a helyzet, de az angol verzió már változik.","shortLead":"A Google Fordítója eddig különbséget tett nők és férfiak között attól függően, hogy milyen szöveget kellett...","id":"20181207_google_fordito_google_translate_szexista_forditas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6f45b7c-26a2-47d2-b227-73b04b1a8083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ecd1f73-d41f-48a5-9f17-87dbce1b8f96","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_google_fordito_google_translate_szexista_forditas","timestamp":"2018. december. 07. 14:33","title":"Már dolgoznak a Google Fordító érdekes férfi-női hibájának javításán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6655e5c7-39da-4433-b19d-179de2b00c91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még pár hét, és ünnepre terítünk. A hagyományos karácsonyi menüből nem maradhat ki a hal, a töltött káposzta, a bejgli. Mostantól a hátralévő három hétvégén mi is ezeket kínáljuk. Kezdjük a hallal!","shortLead":"Még pár hét, és ünnepre terítünk. A hagyományos karácsonyi menüből nem maradhat ki a hal, a töltött káposzta, a bejgli...","id":"20181206_Tokeletes_karacsony_hallal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6655e5c7-39da-4433-b19d-179de2b00c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50af3fc8-4f5c-467c-847c-dc31d29caa64","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Tokeletes_karacsony_hallal","timestamp":"2018. december. 07. 19:19","title":"Tökéletes karácsony hallal – recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aréna költsége 8,1 milliárdra nőtt. ","shortLead":"Az aréna költsége 8,1 milliárdra nőtt. ","id":"20181207_Dragabb_lesz_a_Vasas_uj_stadionja_es_az_atadasra_is_varni_kell_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa57bb4-d13b-4095-ae64-0c9c4d52c365","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Dragabb_lesz_a_Vasas_uj_stadionja_es_az_atadasra_is_varni_kell_meg","timestamp":"2018. december. 07. 09:54","title":"Drágább lesz a Vasas új stadionja, és az átadásra is várni kell még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5997dd18-2c99-4ec6-907e-1a98f6ea6835","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi egyelőre előzetesben marad. ","shortLead":"A férfi egyelőre előzetesben marad. ","id":"20181207_Paranoid_szemelyisegzavarban_szenved_Pasztor_Anna_zaklatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5997dd18-2c99-4ec6-907e-1a98f6ea6835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce3c1b6-e480-42f1-afe7-d9fe04f49c53","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Paranoid_szemelyisegzavarban_szenved_Pasztor_Anna_zaklatoja","timestamp":"2018. december. 07. 20:46","title":"Paranoid személyiségzavarban szenved Pásztor Anna zaklatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2b70c8-5f07-4b0b-a21e-83d654de5cc3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A telepesekkel macskák és rókák is érkeztek, amik majdnem végeztek ezzel az őshonos állattal.","shortLead":"A telepesekkel macskák és rókák is érkeztek, amik majdnem végeztek ezzel az őshonos állattal.","id":"20181207_Majdnem_kipusztult_de_most_ujra_szabadon_elhet_ez_a_kis_erszenyesnyul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa2b70c8-5f07-4b0b-a21e-83d654de5cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb609cb5-b04b-487f-9e0f-ee337c6d2b0c","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Majdnem_kipusztult_de_most_ujra_szabadon_elhet_ez_a_kis_erszenyesnyul","timestamp":"2018. december. 07. 13:29","title":"Majdnem kipusztult, de most újra szabadon élhet ez a kis erszényesnyúl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]