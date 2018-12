Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A közlemény szerint az azonosító kártya nélküli voksolás és Latorcai helyváltoztatása is szabályos volt.","shortLead":"A közlemény szerint az azonosító kártya nélküli voksolás és Latorcai helyváltoztatása is szabályos volt.","id":"20181212_Orszaggyules_Hivatala_A_hazszabalynak_megfeleloen_zajlott_a_tuloratorvenyrol_szolo_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03792ee0-44c7-4125-a07f-76beaef5ed12","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Orszaggyules_Hivatala_A_hazszabalynak_megfeleloen_zajlott_a_tuloratorvenyrol_szolo_szavazas","timestamp":"2018. december. 12. 22:02","title":"Országgyűlés Hivatala: A házszabálynak megfelelően zajlott a túlóratörvényről szóló szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d38b6e-e24b-403f-a6d0-8937d65f2409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerdán erővel megszavazott, majd csütörtökön emiatt újabb tüntetést kiváltó túlóratörvény ismét megihlette a mémgyárasokat.","shortLead":"A szerdán erővel megszavazott, majd csütörtökön emiatt újabb tüntetést kiváltó túlóratörvény ismét megihlette...","id":"20181214_konnygaz_kejgaz_mem_rabszolgatorveny_tuloratorveny_tuntetes_kossuth_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3d38b6e-e24b-403f-a6d0-8937d65f2409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33517af0-6494-48a4-917f-22eb59248752","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_konnygaz_kejgaz_mem_rabszolgatorveny_tuloratorveny_tuntetes_kossuth_ter","timestamp":"2018. december. 14. 09:33","title":"\"Könnygáz helyett kéjgázt!\" – Újabb nagyszerű mémek jöttek a rabszolgatörvényhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A VDSZ szerint a munkavállalókat egyenként félemlítik majd meg, és rengeteg túlmunkára kényszerítik őket. ","shortLead":"A VDSZ szerint a munkavállalókat egyenként félemlítik majd meg, és rengeteg túlmunkára kényszerítik őket. ","id":"20181213_cafolat_Fidesz_VDSZ_tulora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110f90e3-acac-46f7-b124-314af2f8bc18","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_cafolat_Fidesz_VDSZ_tulora","timestamp":"2018. december. 13. 17:42","title":"Cáfolja a Fidesz túlóratörvénnyel kapcsolatos cáfolatát a vegyipari szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cukiskodó fotósorozattal kíván boldog karácsonyt a brit királyság.","shortLead":"Cukiskodó fotósorozattal kíván boldog karácsonyt a brit királyság.","id":"20181214_Vegre_szembol_is_lathatjuk_a_kis_Lajos_herceget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786e3b64-bb6a-4d5b-b3f5-eecfdc1b6f16","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Vegre_szembol_is_lathatjuk_a_kis_Lajos_herceget","timestamp":"2018. december. 14. 12:38","title":"Végre szemből is láthatjuk a kis Lajos herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétvégén országos havazásra lehet számítani.","shortLead":"Hétvégén országos havazásra lehet számítani.","id":"20181213_havazas_idojaras_meteorologia_szombat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fdd5a5-66a2-4a8d-90a3-ef39e089dc4c","keywords":null,"link":"/elet/20181213_havazas_idojaras_meteorologia_szombat","timestamp":"2018. december. 13. 09:42","title":"Jön a havazás, szombaton hullhat le a java","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df83869-af83-4365-aed8-d76285448bde","c_author":"-W-","category":"kultura","description":"Demizsonszámra gyártja a jó fideszes csasztuskát évtizedek óta, és most kabát alól árulja a könyvecskéjét. :(","shortLead":"Demizsonszámra gyártja a jó fideszes csasztuskát évtizedek óta, és most kabát alól árulja a könyvecskéjét. :(","id":"20181213_Igy_nem_gondozzak_a_magyarjaikat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1df83869-af83-4365-aed8-d76285448bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b6cc3d-d0d5-4779-9745-5841250b9870","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_Igy_nem_gondozzak_a_magyarjaikat","timestamp":"2018. december. 13. 10:06","title":"Így nem gondozzák a magyarjaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952f49bf-4e87-4b4f-a625-a11f57291c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Universal Music Group adatai szerint 1,6 milliárdszor streamelték a Queen nótáját, s ezzel több rekordot is felállított.","shortLead":"A Universal Music Group adatai szerint 1,6 milliárdszor streamelték a Queen nótáját, s ezzel több rekordot is...","id":"20181213_universal_music_group_streamelesi_rekord_queen_bohemian_rhapsody","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=952f49bf-4e87-4b4f-a625-a11f57291c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a731f4a-8cb3-4608-af76-7d32b3134f86","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_universal_music_group_streamelesi_rekord_queen_bohemian_rhapsody","timestamp":"2018. december. 13. 14:03","title":"Ön is kedveli? A Queené lett minden idők legtöbbször streamelt rock dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a22cbcb-0e2a-4ba0-8dd5-bfe292211a6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gép már órák óta repült, amikor az illetékeseknek hiányozni kezdett a szerv.","shortLead":"A gép már órák óta repült, amikor az illetékeseknek hiányozni kezdett a szerv.","id":"20181214_Vissza_kellett_forditani_egy_repulot_mert_egy_emberi_szivet_felejtettek_a_fedelzeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a22cbcb-0e2a-4ba0-8dd5-bfe292211a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b42415-07cb-412f-94b1-3f17afdc437b","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Vissza_kellett_forditani_egy_repulot_mert_egy_emberi_szivet_felejtettek_a_fedelzeten","timestamp":"2018. december. 14. 12:19","title":"Vissza kellett fordítani egy repülőt, mert egy emberi szívet felejtettek a fedélzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]