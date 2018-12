Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ne csinálj semmit, csak, ha parancsot kapsz rá! – erre a furcsa munkalassító sztrájkra buzdították a francia rohamrendőröket a szakszervezetek, melyek vezetői leültek egyeztetni Castaner belügyminiszterrel és Nunez államtitkárral a túlórákról.","shortLead":"Ne csinálj semmit, csak, ha parancsot kapsz rá! – erre a furcsa munkalassító sztrájkra buzdították a francia...","id":"20181219_Kapnak_szazezer_forintnyi_karacsonyi_jutalmat_a_tuntetokkel_hadakozo_francia_rendorok_jovore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25caf36-edd0-4d56-a460-0076d43944f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Kapnak_szazezer_forintnyi_karacsonyi_jutalmat_a_tuntetokkel_hadakozo_francia_rendorok_jovore","timestamp":"2018. december. 19. 12:54","title":"Kapnak százezer forintnyi karácsonyi jutalmat a tüntetőkkel hadakozó francia rendőrök, jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83565644-9af0-44cf-9221-26e348b4357f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarországi helyzet megvitatását kéri az Európai Parlament plenáris ülésétől az EP Zöld frakciója. Erről már levelet is írtak Antonio Tajani EP-elnöknek.","shortLead":"A magyarországi helyzet megvitatását kéri az Európai Parlament plenáris ülésétől az EP Zöld frakciója. Erről már...","id":"20181219_Megint_az_Europai_Parlament_ele_idezhetik_Orbant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83565644-9af0-44cf-9221-26e348b4357f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb17575d-0565-438a-8e96-b3baa7b136c2","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Megint_az_Europai_Parlament_ele_idezhetik_Orbant","timestamp":"2018. december. 19. 12:58","title":"Megint az Európai Parlament elé idézhetik Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszteri biztos már sem kormányzati poszton, sem civilként nem képviseli a roma közösséget.","shortLead":"A volt miniszteri biztos már sem kormányzati poszton, sem civilként nem képviseli a roma közösséget.","id":"20181219_Ujabb_tisztsegerol_mondott_le_Farkas_Florian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81120db-1957-4a78-8054-3c5977c9109c","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Ujabb_tisztsegerol_mondott_le_Farkas_Florian","timestamp":"2018. december. 19. 07:45","title":"Újabb tisztségéről mondott le Farkas Flórián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d0b71e-3dfa-4530-8f09-92d2e1070334","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Backface nevű brit cég annyira valóságosnak tűnő maszkokat és fejeket gyárt, hogy több androidos telefont is sikerült velük kinyitnia a Forbes újságírójának. A különös próbát csak az iPhone X állta ki.","shortLead":"A Backface nevű brit cég annyira valóságosnak tűnő maszkokat és fejeket gyárt, hogy több androidos telefont is sikerült...","id":"20181219_arcfelismeres_irisz_szkenner_arcszkenner_iphone_x_backface_3d_nyomtatas_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28d0b71e-3dfa-4530-8f09-92d2e1070334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2e58cd-5208-45f9-9a97-84c19e862a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_arcfelismeres_irisz_szkenner_arcszkenner_iphone_x_backface_3d_nyomtatas_maszk","timestamp":"2018. december. 19. 09:03","title":"Sok androidos telefon elbukott, az iPhone viszont kiállta a különleges, arcazonosítós próbát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78731e81-9c8f-425e-bfbb-276485ee8f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő ezt a Facebookon jelentette be, a magánéleti okokkal indokolta.","shortLead":"A képviselő ezt a Facebookon jelentette be, a magánéleti okokkal indokolta.","id":"20181218_A_jobbikos_Staudt_Gabor_lemondott_a_parlamenti_mandatumarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78731e81-9c8f-425e-bfbb-276485ee8f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46f851c-e45d-454e-8ca1-9f3afeee25b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_A_jobbikos_Staudt_Gabor_lemondott_a_parlamenti_mandatumarol","timestamp":"2018. december. 18. 14:02","title":"A jobbikos Staudt Gábor lemondott a parlamenti mandátumáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a65270c-a7c4-4e96-ad04-c53236b37f53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A profi gördeszkás, Tony Hawk több videojátékot is jegyez, most pedig elkészült az új, kifejezetten mobilokra tervezett változat. Trükkök, sztorimód, bajnokságok – ez a Skate Jam.","shortLead":"A profi gördeszkás, Tony Hawk több videojátékot is jegyez, most pedig elkészült az új, kifejezetten mobilokra tervezett...","id":"20181219_tony_hawk_skate_jam_pro_skate_gordeszka_mobiljatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a65270c-a7c4-4e96-ad04-c53236b37f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f88c05-0940-46ca-aa8b-8d7314d00f23","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_tony_hawk_skate_jam_pro_skate_gordeszka_mobiljatek","timestamp":"2018. december. 19. 15:03","title":"Megjött Tony Hawk a mobilokra: ebben az ingyenes játékban úgy gördeszkázhat, mint a profik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1fb013-c969-4cf0-b968-1efccf46b1a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyakon szúrta a sértettet, aki észrevette és szóvá tette, hogy a csoport az érmekiadó nyílást feszegeti.","shortLead":"Nyakon szúrta a sértettet, aki észrevette és szóvá tette, hogy a csoport az érmekiadó nyílást feszegeti.","id":"20181219_Tapetavago_kessel_vette_vedelmebe_a_BKKautomatat_fosztogato_tarsasagot_egy_ferfi_a_Jaszain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc1fb013-c969-4cf0-b968-1efccf46b1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6376c0ec-61e9-4cc9-8562-ef064c3cc99c","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Tapetavago_kessel_vette_vedelmebe_a_BKKautomatat_fosztogato_tarsasagot_egy_ferfi_a_Jaszain","timestamp":"2018. december. 19. 10:20","title":"Tapétavágó késsel vette védelmébe a BKK-automatát fosztogató társaságot egy férfi a Jászain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f662f55a-e325-4496-be9e-e14395090c39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A városvezetés a főszerkesztő tudta nélkül vonta meg a hozzáférését, így dolgozni sem tudott. Az újságíró másnap felmondott.","shortLead":"A városvezetés a főszerkesztő tudta nélkül vonta meg a hozzáférését, így dolgozni sem tudott. Az újságíró másnap...","id":"20181219_Letiltottak_a_szerkesztosegi_rendszerrol_a_kaposvari_ujsagirot_aki_a_tuloratorveny_elleni_tuntetesrol_akart_irni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f662f55a-e325-4496-be9e-e14395090c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e7b027-342e-456c-ac28-9f8405074cd1","keywords":null,"link":"/kultura/20181219_Letiltottak_a_szerkesztosegi_rendszerrol_a_kaposvari_ujsagirot_aki_a_tuloratorveny_elleni_tuntetesrol_akart_irni","timestamp":"2018. december. 19. 13:50","title":"Letiltották a szerkesztőségi rendszerről a kaposvári újságírót, aki a túlóratörvény elleni tüntetésről akart írni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]