Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de7749ca-5125-4761-a4cb-eacceed4f705","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Polgári üzenet és proletár üzenet.","shortLead":"Polgári üzenet és proletár üzenet.","id":"20181220_TGM_Ket_uzenet_Ader_Janosnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de7749ca-5125-4761-a4cb-eacceed4f705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3bca6c-93e0-4dc0-866e-a3d4025682a6","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_TGM_Ket_uzenet_Ader_Janosnak","timestamp":"2018. december. 20. 11:00","title":"TGM: Két üzenet Áder Jánosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugált kedden tette ki a menedzseri posztról a Manchester United, és már megnevezte ideiglenes utódját. ","shortLead":"A portugált kedden tette ki a menedzseri posztról a Manchester United, és már megnevezte ideiglenes utódját. ","id":"20181219_jose_mourinho_manchester_united_ole_gunnar_solskjaer_menedzser_kirugas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9b6b69-773f-4cb4-bc1e-6afc762a0c6a","keywords":null,"link":"/sport/20181219_jose_mourinho_manchester_united_ole_gunnar_solskjaer_menedzser_kirugas","timestamp":"2018. december. 19. 16:18","title":"Kirúgták, de Mourinhónak nincs mit mondania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf1c949-f69e-4c30-b32e-29b1f22ff6e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ittassága időleges tudatzavarral járt, ami átmeneti elmebetegségi állapotnak tekinthető.","shortLead":"Az ittassága időleges tudatzavarral járt, ami átmeneti elmebetegségi állapotnak tekinthető.","id":"20181220_Koros_reszegsege_miatt_enyhebb_buntetest_kaphat_Makai_Viktoria_tamadoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cf1c949-f69e-4c30-b32e-29b1f22ff6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf880972-dc62-489b-acf1-c07704615bba","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Koros_reszegsege_miatt_enyhebb_buntetest_kaphat_Makai_Viktoria_tamadoja","timestamp":"2018. december. 20. 09:33","title":"Kóros részegsége miatt enyhébb büntetést kaphat Makai Viktória támadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e5e285a-ab3e-4c27-bfc6-647d366d5b6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől számítva öt napja van aláírni a túlóratörvényt a köztársasági elnöknek. A tüntetők azt kérik majd tőle: ne tegye meg.","shortLead":"Hétfőtől számítva öt napja van aláírni a túlóratörvényt a köztársasági elnöknek. A tüntetők azt kérik majd tőle: ne...","id":"20181219_ader_janos_allamfo_alairas_tuloratorveny_tuntetes_kossuth_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e5e285a-ab3e-4c27-bfc6-647d366d5b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b319ef2b-25d4-4ab5-a849-eb38d10da519","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_ader_janos_allamfo_alairas_tuloratorveny_tuntetes_kossuth_ter","timestamp":"2018. december. 19. 15:51","title":"Tüntetéssel győznék meg Ádert pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8735fbf1-4b0a-46a5-af22-eb0b845b3926","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kapus öt év után visszatér a Szegedhez, ahová három évre köteleződött el.","shortLead":"A kapus öt év után visszatér a Szegedhez, ahová három évre köteleződött el.","id":"20181219_telekom_veszprem_mol_pick_szeged_kezilabda_mikler_roland_kapus_atigazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8735fbf1-4b0a-46a5-af22-eb0b845b3926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5b7f2d-5066-4e88-8c69-c7e8c2ca1a2b","keywords":null,"link":"/sport/20181219_telekom_veszprem_mol_pick_szeged_kezilabda_mikler_roland_kapus_atigazolas","timestamp":"2018. december. 19. 15:01","title":"A Veszprém fő riválisához igazol Mikler Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bc8895-55e6-4f63-8df6-2202f3c4db91","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Gyász a Westminster metrómegállóban, ahol a parlamenti képviselők is naponta megfordulnak. Meghalt a 42 éves magyar hajléktalan, akit mindenki szeretett London belvárosában. Magyar barátja, a 22 éves Kasza Gábor talált rá, már teljesen elkékült a hidegtől. A hányadékában feküdt, eszméletlenül. Hívták a mentőket, akik kórházba is vitték, de ott már nem tudtak rajta segíteni.","shortLead":"Gyász a Westminster metrómegállóban, ahol a parlamenti képviselők is naponta megfordulnak. Meghalt a 42 éves magyar...","id":"20181220_Magyar_hajlektalan_halala_a_Parlament_elott_Londonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2bc8895-55e6-4f63-8df6-2202f3c4db91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148668d9-1b6b-470d-84bc-ff71476277a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Magyar_hajlektalan_halala_a_Parlament_elott_Londonban","timestamp":"2018. december. 20. 14:56","title":"Meghalt egy magyar hajléktalan London szívében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A termesztőt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.","shortLead":"A termesztőt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.","id":"20181220_Kenderfogas_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d0d5e0-9735-43fe-95ea-d80a1a141194","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Kenderfogas_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. december. 20. 07:30","title":"Kenderfogás Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f754c63-edcb-482f-b4f3-d25ea19739d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Schwarzenegger budapesti forgatásán kötött barátságot Ádámmal, hol máshol, mint az edzőteremben. Meg is hívta magához.","shortLead":"Schwarzenegger budapesti forgatásán kötött barátságot Ádámmal, hol máshol, mint az edzőteremben. Meg is hívta magához.","id":"20181220_Amerikaban_latja_vendegul_Schwarzenegger_a_ferfit_akivel_Magyarorszagon_baratkozott_ossze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f754c63-edcb-482f-b4f3-d25ea19739d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa9d555-fd1d-4c04-9754-736ac5ce9168","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Amerikaban_latja_vendegul_Schwarzenegger_a_ferfit_akivel_Magyarorszagon_baratkozott_ossze","timestamp":"2018. december. 20. 10:54","title":"Amerikában látja vendégül Schwarzenegger a férfit, akivel Magyarországon barátkozott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]