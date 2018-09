Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22da9d59-736e-4fec-8bbc-73c8efcc2a80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új Google-eszközről kerültek ki képek a netre: úgy tűnik, végre megérkezik a kijelzővel felszerelt Google Home.","shortLead":"Egy új Google-eszközről kerültek ki képek a netre: úgy tűnik, végre megérkezik a kijelzővel felszerelt Google Home.","id":"20180921_google_home_hub_okos_hangszoro_kiszivargott_kepek_informaciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22da9d59-736e-4fec-8bbc-73c8efcc2a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a30a2d2-3946-48a7-99b6-ad0570252a4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_google_home_hub_okos_hangszoro_kiszivargott_kepek_informaciok","timestamp":"2018. szeptember. 21. 17:03","title":"Kiszivárgott, milyen lesz a Google otthonokosító hangszórója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A rendszer majdnem ugyanúgy működik, mint egy hagyományos vízerőmű.","shortLead":"A rendszer majdnem ugyanúgy működik, mint egy hagyományos vízerőmű.","id":"20180921_Egy_olajvezetek_termel_aramot_Ausztriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7531be-8789-44f4-9069-610bf01a22c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_Egy_olajvezetek_termel_aramot_Ausztriaban","timestamp":"2018. szeptember. 21. 20:28","title":"Egy olajvezeték termel áramot Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de3e25b-2e5b-4df0-bfd6-4dc513f73a9a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Most a török állampolgárságot szerezné meg. A 70 éves francia filmsztár Észak-Korea fővárosában nyilatkozott erről az Aydinlik című török lapnak. Mit keresett Gérard Depardieu Phenjanban?","shortLead":"Most a török állampolgárságot szerezné meg. A 70 éves francia filmsztár Észak-Korea fővárosában nyilatkozott erről...","id":"20180921_Gerard_Depardieunek_lassan_ketszer_annyi_allampolgarsaga_van_mint_fule","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5de3e25b-2e5b-4df0-bfd6-4dc513f73a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45621c9-9c5a-4dd8-886e-bd10976dafc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Gerard_Depardieunek_lassan_ketszer_annyi_allampolgarsaga_van_mint_fule","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:04","title":"Gérard Depardieunek lassan kétszer annyi állampolgársága van, mint füle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f72fcf-a2c9-41e4-9f73-c57abe5c3d2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sértheti a verseny tisztaságát, ha a jegyáron felül kérnek el külön pénzt az utastérbe felvitt csomagokért – ezt vizsgálja az olasz versenyhatóság.","shortLead":"Sértheti a verseny tisztaságát, ha a jegyáron felül kérnek el külön pénzt az utastérbe felvitt csomagokért – ezt...","id":"20180921_Megbuntethetik_a_Ryanairt_ha_penzt_ker_az_utasterbe_felvitt_poggyaszert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72f72fcf-a2c9-41e4-9f73-c57abe5c3d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bc506d-0411-47e1-a4e3-3fae1bff56d8","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Megbuntethetik_a_Ryanairt_ha_penzt_ker_az_utasterbe_felvitt_poggyaszert","timestamp":"2018. szeptember. 21. 09:58","title":"Megbüntethetik a Ryanairt, ha pénzt kér az utastérbe felvitt poggyászért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Elöregszik az örökítőanyag-darabkákat egyben tartó ragasztóanyag, innentől kezdve a nők már nem lesznek termékenyek.","shortLead":"Elöregszik az örökítőanyag-darabkákat egyben tartó ragasztóanyag, innentől kezdve a nők már nem lesznek termékenyek.","id":"20180920_A_petesejtek_korlatozott_szavatossaga_okozza_a_menopauzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4887de98-9f03-43ae-88d4-130751d094bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_A_petesejtek_korlatozott_szavatossaga_okozza_a_menopauzat","timestamp":"2018. szeptember. 20. 20:33","title":"A petesejtek korlátozott „szavatossága” okozza a menopauzát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az államfő attól fél, hogy nemsokára a cseheket is valami hasonló érheti.","shortLead":"Az államfő attól fél, hogy nemsokára a cseheket is valami hasonló érheti.","id":"20180921_Zeman_Csehorszag_a_sajat_erdekeben_elutasitja_a_Magyarorszag_elleni_unios_eljarast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9171aa5-9323-42cc-a881-e2d7e134c1b1","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Zeman_Csehorszag_a_sajat_erdekeben_elutasitja_a_Magyarorszag_elleni_unios_eljarast","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:13","title":"Zeman: Csehország a saját érdekében elutasítja a Magyarország elleni uniós eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d09f555-272e-477e-8f8b-002741a8c20e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A minisztérium nyelvtanulást ösztönző programjának egyik pontját sokan félreérthették, ezért most igyekeznek megnyugtatni mindenkit.","shortLead":"A minisztérium nyelvtanulást ösztönző programjának egyik pontját sokan félreérthették, ezért most igyekeznek...","id":"20180920_Nem_szunnek_meg_a_szinkronizalt_filmek_csak_tobb_lesz_az_eredeti_nyelven_felirattal_nezheto_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d09f555-272e-477e-8f8b-002741a8c20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61893be-dbb5-4c4b-8276-2cca8e7fdfdb","keywords":null,"link":"/kultura/20180920_Nem_szunnek_meg_a_szinkronizalt_filmek_csak_tobb_lesz_az_eredeti_nyelven_felirattal_nezheto_film","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:10","title":"Nem szűnnek meg a szinkronizált filmek, csak több lesz az eredeti nyelven, felirattal nézhető film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2a5d7a-6495-4684-aedf-dad40eba70a6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy év múlva legalább a központi tornya elkészül. ","shortLead":"Négy év múlva legalább a központi tornya elkészül. ","id":"20180921_Elvileg_mar_csak_nyolc_ev_kell_a_Sagrada_Familia_befejezesehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f2a5d7a-6495-4684-aedf-dad40eba70a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a365a1a-dec0-4ff7-a255-f914aadaeacb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Elvileg_mar_csak_nyolc_ev_kell_a_Sagrada_Familia_befejezesehez","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:23","title":"Elvileg már csak nyolc év kell a Sagrada Família befejezéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]