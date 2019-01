Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Rengeteg belga polgárnak vannak befektetései, ingatlanjai, amelyekből még a relatíve kisfizetésű emberek is nagyon kényelmes nyugdíjas éveket élhetnek meg. Tehát a bankszektor Belgiumban az egyik legsikeresebb ágazat. De a technika fejlődése, a digitalizáció miatt már a nyugdíjasok sem járnak be a bankfiókokba ügyeket intézni. Ezt megteszik a neten. Így hatalmas, jól képzett, de fölösleges munkaerő halmozódott fel a belga bankoknál. Belga recept munkaerőhiányra: Tárt karokkal várják a kórházak a fölöslegessé vált banki ügyintézőket

Az utóbbi három év egyik sikersztorija az övék volt: két számjegyű forgalomnövekedést produkáltak, 30-50 százalékkal olcsóbban adták a jegyeket, mint a klasszikus nagy társaságok. Most viszont fordulhat a kocka. Több európai fapados társaság is ráfázott a tengerentúli járatokra

Újévi interjúban magyarázza az ÁSZ-elnök, miért jó a túlóratörvény, és miért hihette néha azt a közvélemény, hogy a túlárazás korrupciót jelent. Domokos László: A túlóratörvénytől fehéredik a gazdaság

Mától általánosan 20 százalékkal emelkedik a népegészségügyi termékadó az egészségi kockázatot jelentő ételek és italok esetében, emellett az adóköteles italok körébe tartoznak újévtől a gyümölcspárlat, a pálinka és a gyógynövényes italok is. Drágább lesz a chips, a szörp, adóköteles a pálinka

Alig tud már hova csökkenni a munkanélküliség. Pár ezer emberen múlt csak, hogy nincs 4,5 millió dolgozó magyar

Olykor egy homokhalom is lehet látványos, főleg, ha egy másik bolygóról származik, és a róla készült felvételt a NASA adja közre. "Kék" homokdűnét fotóztak a Marson Nemrég még arról beszélt, hogy a katonák "most jönnek haza". Trump lassítja csapatai kivonását Szíriából

Flashmobot hirdetett meg a Párbeszéd Orbán Viktor új munkahelye elé, ezért vonultak ki a rendőrök, mint kiderült, teljesen fölöslegesen. Az akció kimerült annyiban, hogy az aktivisták egy "Viktor, a Vár mindenkié" feliratú papírlapot tartottak fel. Orbán közben a brazíliavárosi fotóválogatását tette ki. Hatalmas volt a rendőri készültség, de csak tucatnyi tüntető ment a Várba