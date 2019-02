Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c233336-811a-412b-b9ed-60f3ad672459","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat szépen beleheveredett a vízzel teli kátyúba. ","shortLead":"Az állat szépen beleheveredett a vízzel teli kátyúba. ","id":"20190204_Katyuban_dagonyazo_vaddisznot_videoztak_le_Debrecenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c233336-811a-412b-b9ed-60f3ad672459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bc2edf-6797-4788-a588-71795f813da0","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Katyuban_dagonyazo_vaddisznot_videoztak_le_Debrecenben","timestamp":"2019. február. 04. 17:31","title":"Kátyúban dagonyázó vaddisznót videóztak le Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stresszes napjai vannak Elon Musknak, hiszen két igen nehéz és fontos projektet is sikerrel kell teljesítenie. Hogy mekkora nyomás nehezedik rá, azt egy befektetőkkel zajló “beszélgetés” is jól jellemzi.","shortLead":"Stresszes napjai vannak Elon Musknak, hiszen két igen nehéz és fontos projektet is sikerrel kell teljesítenie...","id":"20190205_elon_musk_spacex_starship_csillaghajo_mars_utazas_starlink_internet_halozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4cd1f2b-193a-4772-a7cd-6ecee9205efc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_elon_musk_spacex_starship_csillaghajo_mars_utazas_starlink_internet_halozat","timestamp":"2019. február. 05. 10:33","title":"Elon Musk még soha nem volt olyan feszült, mint mostanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A hagyományos tanterv különálló tantárgyakra épül, amelyeket magától értetődően fontosnak tartunk. A helyes kiindulópontnak viszont annak kellene lennie: mit kellene a tanulóknak tudniuk és mire kell képesnek lenniük - mutat rá a neves oktatási szakember, Ken Robinson, aki szerint az iskoláknak nyolc alapkompetenciát kellene fejleszteniük.","shortLead":"A hagyományos tanterv különálló tantárgyakra épül, amelyeket magától értetődően fontosnak tartunk. A helyes...","id":"20190203_ken_robinson_8K_iskola_kepessegek_fejlesztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f55682-cab3-4c2a-a00f-d6b89ae864d6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190203_ken_robinson_8K_iskola_kepessegek_fejlesztese","timestamp":"2019. február. 03. 19:15","title":"A 8K, avagy mit fejlesztenek egy jó iskolában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f10beb-d7a6-48fc-9e37-e6ae6c6ff3c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky Lab kutatói azt tanácsolják a felhasználóknak, hogy egyéni, könnyen megjegyezhető jelszavakat használjanak online adataik biztonságának védelmében, mert azok erősebbek és hatékonyabbak, mint a gyakran változtatott jelszavak.","shortLead":"A Kaspersky Lab kutatói azt tanácsolják a felhasználóknak, hogy egyéni, könnyen megjegyezhető jelszavakat használjanak...","id":"20190205_kaspersky_lab_eros_jelszo_rendszeres_jelszocsere_egyedi_jelszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2f10beb-d7a6-48fc-9e37-e6ae6c6ff3c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60779ea-a294-400d-94ce-406519f3acb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_kaspersky_lab_eros_jelszo_rendszeres_jelszocsere_egyedi_jelszo","timestamp":"2019. február. 05. 12:03","title":"Van két tévhit a jelszavakkal kapcsolatban, amit szinte mindenki elhisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az európai politikusok sorsfordítónak tartják az idei európai parlamenti választásokat, de önt mennyire hozza lázba a voksolás? Néhány kérdésre várjuk válaszát ezzel kapcsolatban.","shortLead":"Az európai politikusok sorsfordítónak tartják az idei európai parlamenti választásokat, de önt mennyire hozza lázba...","id":"20190205_ep_valasztas_kerdoiv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549121ca-0199-4aa6-946e-7016b350f46d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_ep_valasztas_kerdoiv","timestamp":"2019. február. 05. 06:15","title":"Mennyit tud az EP-választásokról? Most tesztelheti tudását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafec5d9-0a85-42df-921a-2ac9dda7ea41","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Letartóztatták vasárnap 21 Savage ismert atlantai rappert az amerikai bevándorlási hatóságok, mivel kiderült, hogy több mint tíz éve illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban.","shortLead":"Letartóztatták vasárnap 21 Savage ismert atlantai rappert az amerikai bevándorlási hatóságok, mivel kiderült, hogy több...","id":"20190204_Kitoloncolhatjak_az_ismert_rappert_mert_illegalisan_tartozkodik_Amerikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aafec5d9-0a85-42df-921a-2ac9dda7ea41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d111532a-6ebc-4409-8218-9d96b0b1a42e","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Kitoloncolhatjak_az_ismert_rappert_mert_illegalisan_tartozkodik_Amerikaban","timestamp":"2019. február. 04. 13:52","title":"Kitoloncolhatják az ismert rappert, mert illegálisan tartózkodik Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga István egykori fideszes országgyűlési képviselő Élet és Irodalmat járat, Magyar Narancsot olvas, és a napot Népszavával kezdi. Ő a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány kuratóriumi elnöke.","shortLead":"Varga István egykori fideszes országgyűlési képviselő Élet és Irodalmat járat, Magyar Narancsot olvas, és a napot...","id":"20190204_A_kormanyhu_mediaholding_vezetoje_szerint_a_konzervativ_oldalnak_nincs_komoly_ujsagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd47a88d-4545-4c8d-9bc6-5dd53b012dad","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_A_kormanyhu_mediaholding_vezetoje_szerint_a_konzervativ_oldalnak_nincs_komoly_ujsagja","timestamp":"2019. február. 04. 15:28","title":"A kormányhű médiaholding vezetője szerint a konzervatív oldalnak nincs komoly újságja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed719c99-79a6-48f7-8309-3a63f2ec59d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bálnaborjú alig 20 perccel azelőtt született, hogy drónnal sikerült felvenni a találkozást.","shortLead":"A bálnaborjú alig 20 perccel azelőtt született, hogy drónnal sikerült felvenni a találkozást.","id":"20190204_Kezdje_a_hetet_egy_cuki_bebibalnaval_es_nem_banja_meg__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed719c99-79a6-48f7-8309-3a63f2ec59d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98946c33-3749-4d21-9db9-8512e0719fef","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Kezdje_a_hetet_egy_cuki_bebibalnaval_es_nem_banja_meg__video","timestamp":"2019. február. 04. 09:35","title":"Kezdje a hetet egy cuki bébibálnával, és nem bánja meg - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]