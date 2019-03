Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"268838cf-dc6f-43f3-b2db-433195599083","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még így is csak kullognak Dél-Korea mögött.","shortLead":"Még így is csak kullognak Dél-Korea mögött.","id":"20190320_Kinai_tudosok_klonoztak_a_rendorkutyak_Sherlock_Holmesat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=268838cf-dc6f-43f3-b2db-433195599083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af51fab-e5c6-45ca-927e-11044542540a","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Kinai_tudosok_klonoztak_a_rendorkutyak_Sherlock_Holmesat","timestamp":"2019. március. 20. 13:42","title":"Kínai tudósok klónozták a rendőrkutyák Sherlock Holmesát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Parlament igazságügyi bizottsága csütörtökön ismét napirendre vette a Magyarországgal szembeni, úgynevezett 7. cikk szerinti eljárást.","shortLead":"Az Európai Parlament igazságügyi bizottsága csütörtökön ismét napirendre vette a Magyarországgal szembeni, úgynevezett...","id":"20190321_Timmermans_az_EUcsucson_Magyarorszagon_nem_javult_a_helyzet_sot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772718ce-f987-47aa-8bc5-c2b828ecc686","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Timmermans_az_EUcsucson_Magyarorszagon_nem_javult_a_helyzet_sot","timestamp":"2019. március. 21. 17:10","title":"Timmermans a Soros-kampányról: Nincs semmiféle összeesküvés, a magyarok megérdemlik az igazságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f7cc3a5-2069-46a2-9fdd-c5757349f245","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indexnek mesélt egy társaság arról, hogy véresre verték őket biztonságiaknak tűnő maszkosok januárban. ","shortLead":"Az Indexnek mesélt egy társaság arról, hogy véresre verték őket biztonságiaknak tűnő maszkosok januárban. ","id":"20190320_Bulizo_tarsasagot_verhettek_meg_maszkos_biztonsagiak_a_Gozsduudvarban_januarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f7cc3a5-2069-46a2-9fdd-c5757349f245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c50f2ab-08d4-4fd0-a389-ae7ead704038","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Bulizo_tarsasagot_verhettek_meg_maszkos_biztonsagiak_a_Gozsduudvarban_januarban","timestamp":"2019. március. 20. 15:46","title":"Bulizó társaságot verhettek meg maszkos biztonságiak a Gozsdu-udvarban januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20387b41-92dc-4f7e-90b5-5ed3cbe2027f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is óriási a bérszakadék az ország nyugati és keleti régiói között. A Fizetések.hu oldalon publikált friss kutatásból az is kiderült, hányszor többet keresnek a pilóták a takarítóknál.","shortLead":"Továbbra is óriási a bérszakadék az ország nyugati és keleti régiói között. A Fizetések.hu oldalon publikált friss...","id":"20190320_Eloszor_lepte_tul_a_300_ezer_forintos_hatart_az_atlagber_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20387b41-92dc-4f7e-90b5-5ed3cbe2027f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0ae522-4c06-4972-9d97-8ec40ccfda7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Eloszor_lepte_tul_a_300_ezer_forintos_hatart_az_atlagber_Magyarorszagon","timestamp":"2019. március. 20. 11:15","title":"Először lépte túl a 300 ezer forintos határt az átlagbér Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"313 forint alá csökkent az euró jegyzése a bankközi devizapiacon.","shortLead":"313 forint alá csökkent az euró jegyzése a bankközi devizapiacon.","id":"20190320_Izmozik_a_forint_iden_meg_nem_volt_olyan_eros_az_eurohoz_kepest_mint_most","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bc64bf-81bf-476f-a2a5-08c127d5df61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Izmozik_a_forint_iden_meg_nem_volt_olyan_eros_az_eurohoz_kepest_mint_most","timestamp":"2019. március. 20. 11:53","title":"Izmozik a forint, idén még nem volt olyan erős az euróhoz képest, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c331a2b6-ea35-4369-884b-2a828ae70c2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevés vállalkozás mondhat magáénak akkora szerencsét, mint Szociális Demokráciáért Intézet Nonprofit Kft., amelyet egy nappal a bejegyzése után talált meg az MSZP egy 35 milliós megbízással. Annyira mondjuk nem kellett keresnie: az ügyvezetője régi MSZP-s háttérember, a tulajdonosa pedig a szocialisták egyik alapítványa. ","shortLead":"Kevés vállalkozás mondhat magáénak akkora szerencsét, mint Szociális Demokráciáért Intézet Nonprofit Kft., amelyet...","id":"20190321_Egy_napja_bejegyzett_MSZPs_tulajdonu_kfttol_rendelt_35_millioert_elemzeseket_az_MSZP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c331a2b6-ea35-4369-884b-2a828ae70c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f79b696-1a16-4293-b1ce-46424a99378f","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Egy_napja_bejegyzett_MSZPs_tulajdonu_kfttol_rendelt_35_millioert_elemzeseket_az_MSZP","timestamp":"2019. március. 21. 15:54","title":"Egy napja bejegyzett, MSZP-s tulajdonú kft.-től rendelt 35 millióért elemzéseket az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042cc37b-3c54-4ab4-8eb1-2b997c69011d","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Tessék szépen összeházasodni, mondja az állam. ","shortLead":"Tessék szépen összeházasodni, mondja az állam. ","id":"20190320_Revesz_Kenyszerhazassag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=042cc37b-3c54-4ab4-8eb1-2b997c69011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e51862-c38e-421e-ab06-a6dfe6bae181","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Revesz_Kenyszerhazassag","timestamp":"2019. március. 20. 15:45","title":"Révész: Kényszerházasság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346d019e-cc3f-4436-bb10-30cd5df26b9a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gökmen Tanis a fiatal nőt az iszlám vallásjoggal, a saríával fenyegette meg.\r

","shortLead":"Gökmen Tanis a fiatal nőt az iszlám vallásjoggal, a saríával fenyegette meg.\r

","id":"20190319_A_nyilt_utcan_sertegette_oltozkodese_miatt_a_riporternot_az_utrechti_lovoldozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=346d019e-cc3f-4436-bb10-30cd5df26b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336c6220-884e-4eb9-96b7-6233e80fcd1f","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_A_nyilt_utcan_sertegette_oltozkodese_miatt_a_riporternot_az_utrechti_lovoldozo","timestamp":"2019. március. 19. 19:50","title":"A nyílt utcán sértegette öltözködése miatt a riporternőt az utrechti lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]