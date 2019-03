A fogyatékkal élők bezártságával foglalkozó riportok főként a technikai jellegű problémákra fókuszálnak, pedig a mozgásukban korlátozottak bezártsága sok tőről fakadhat. Természetesen hozzájárul az akadálymentesítés nagyfokú megoldatlansága, a mozgáshoz szükséges eszközök magas ára és silány minősége, de a társadalom felkészületlensége is: mivel a mindennapokban a fogyatékos emberek jórészt láthatatlanok számunkra, nem tudjuk, hogyan is viszonyuljunk hozzájuk. Az előbb említettek pedig egy szülői túlféltést is generálnak, hiszen az egyedül közlekedni nem, vagy csak nehezen tudó gyermekét a szülő a lakásból kiengedni is fél.

A KSH népszámlálási statisztikája szerint 2011-ben nagyjából 490 ezer fogyatékos ember élt Magyarországon, akik közül közel 232 ezren mozgássérültek. Utóbbiak kevesebb mint 11 százaléka volt foglalkoztatva a munkaerőpiacon, és bár pontos adat erre nézve nincs, tízezres lehet az a nagyságrend, aki önállóan él. (Közélet Iskolája Alapítvány – Önállóan lakni – közösségben élni részvételi akciókutatás)

Hogyan lehet egy ilyen komplex problémát kezelni? Hogyan lehet kimozdítani, bátorítani őket, elősegíteni önálló életvitelüket? Hogyan lehet közösséget teremteni az elszigetelt emberekből, hozzájárulni, hogy a társadalom teljes jogú tagjának érezzék magukat?

Erre próbál megoldást nyújtani a pécsi PTE PEAC Rolling Basket kosárlabdacsapat.

Ruprech Judit 2018 áprilisában vette fel a kapcsolatot az akkor alakulófélben lévő csapat vezetőségével. Azzal az ötlettel állt elő, hogy a kezdetektől az első sikerekig fotózni szeretné a csapatot. Az eltelt csaknem egy év alatt, amikor csak tudott, velük tartott: edzésen, edzőtáborban, meccsnézésen, karácsonyi bulin, érzékenyítésen. Néha még a székbe is beült. Hogy a pályán kívüli életüket, mindennapjaikat is megismerhesse, több játékossal eltöltött egy-egy teljes napot, vagy többször néhány órát. Így születtek a következő képek.

© Ruprech Judit

