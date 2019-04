Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ef542b7-04e0-4abb-979c-5aebe57e0cc4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 39 éves nőt kutyasétáltatás közben öntötték le savval, az eset péntek reggel, a korai órákban történt. A támadás után maga kért segítséget telefonon, de délelőttre belehalt sérüléseibe.","shortLead":"A 39 éves nőt kutyasétáltatás közben öntötték le savval, az eset péntek reggel, a korai órákban történt. A támadás után...","id":"20190413_Belehalt_seruleseibe_a_savval_leontott_ersekujvari_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ef542b7-04e0-4abb-979c-5aebe57e0cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c9d8dd-cf93-4e0b-9baf-0a10374cf2bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190413_Belehalt_seruleseibe_a_savval_leontott_ersekujvari_no","timestamp":"2019. április. 13. 20:06","title":"Belehalt sérüléseibe a savval leöntött érsekújvári nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset még délelőtt történt.","shortLead":"A baleset még délelőtt történt.","id":"20190413_Keritesnek_ment_ket_auto_Budapesten_4_serult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5442d3bc-f7c4-4cf1-943b-5f75d449f50b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Keritesnek_ment_ket_auto_Budapesten_4_serult","timestamp":"2019. április. 13. 13:31","title":"Kerítésnek ment két autó Budapesten, 4 sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed451cf-e21d-40ad-be85-ed7b16363e1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megdöbbentette a kertészeket a Bezenyén váratlanul bejelentett 300 milliárdos német beruházás, amellyel egy húzásra akkora üvegházat is felépítenek, amekkora az összes korszerű magyar építmény egyötöde. Most úgy tűnik, azért egyeztetni is fog a szakma és a beruházó külföldi cég.","shortLead":"Megdöbbentette a kertészeket a Bezenyén váratlanul bejelentett 300 milliárdos német beruházás, amellyel egy húzásra...","id":"20190413_Elobb_bejelentettek_most_egyeztetnek_a_szakmaval_a_Bezenyen_bejelentett_300_milliard_forintos_beruhazasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed451cf-e21d-40ad-be85-ed7b16363e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300653ac-ae55-4458-8292-7f84aceff2ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Elobb_bejelentettek_most_egyeztetnek_a_szakmaval_a_Bezenyen_bejelentett_300_milliard_forintos_beruhazasrol","timestamp":"2019. április. 13. 17:34","title":"Előbb bejelentették, most egyeztetnek a szakmával a Bezenyén bejelentett 300 milliárd forintos beruházásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c194321c-05eb-47b5-903f-f2d8b5f06229","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kétszer is szándékosan belehajtott valaki szombat reggel a londoni ukrán nagykövetnek a diplomáciai képviselet előtt parkoló hivatali autójába - közölte szombaton az ukrán nagykövetség, hozzátéve, hogy a rendőrök lövéseket adtak le az elkövető gépkocsijára, de senki nem sebesült meg.","shortLead":"Kétszer is szándékosan belehajtott valaki szombat reggel a londoni ukrán nagykövetnek a diplomáciai képviselet előtt...","id":"20190413_Szandekosan_a_londoni_ukran_nagykovet_autojaba_hajtottak_a_rendorok_fegyvert_hasznaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c194321c-05eb-47b5-903f-f2d8b5f06229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b835d7-5939-4f1a-b104-95217825214c","keywords":null,"link":"/vilag/20190413_Szandekosan_a_londoni_ukran_nagykovet_autojaba_hajtottak_a_rendorok_fegyvert_hasznaltak","timestamp":"2019. április. 13. 17:27","title":"Szándékosan a londoni ukrán nagykövet autójába hajtottak, a rendőrök fegyvert használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba08117-4263-4b01-9b96-b47efccfbae5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezdetben csak ketten, majd egy második hímmel együtt kezdett három rétisas a fiókák nevelésébe Fultonban. De a dolog igazán érdekes része csak ezután jött. ","shortLead":"Kezdetben csak ketten, majd egy második hímmel együtt kezdett három rétisas a fiókák nevelésébe Fultonban. De a dolog...","id":"20190413_feherfeju_retisas_trio_fulton_csalad_feszek_kamera_fioka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ba08117-4263-4b01-9b96-b47efccfbae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f451f9b8-7c96-4f22-a604-921ecdeceb4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_feherfeju_retisas_trio_fulton_csalad_feszek_kamera_fioka","timestamp":"2019. április. 13. 16:33","title":"Különös jelenség: ez a három rétisas egész máshogy értelmezi a család fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f9e627-c406-4de6-b945-300118601a8c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Délen, középnyugaton és a keleti parton is ítéletidő tombol az USA-ban, legalább heten meghaltak. 