Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d875d0c-e0d6-4743-93f4-b99ccd4612f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nicola Sturgeon még az idén be akar nyújtani egy törvényt, amely lehetővé tenné az új népszavazást 2021-ig. ","shortLead":"Nicola Sturgeon még az idén be akar nyújtani egy törvényt, amely lehetővé tenné az új népszavazást 2021-ig. ","id":"20190424_Uj_skot_fuggetlensegi_nepszavazast_akar_a_miniszterlenok_2021ig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d875d0c-e0d6-4743-93f4-b99ccd4612f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99964c2d-ea9e-41f3-89c1-e9a5801ad175","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Uj_skot_fuggetlensegi_nepszavazast_akar_a_miniszterlenok_2021ig","timestamp":"2019. április. 24. 16:34","title":"Új skót függetlenségi népszavazást akar a miniszterelnök 2021-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da65c423-0bc7-471b-86a5-7fd206fe2ce6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Jobbnak érezte a játékát Fucsovics Márton a görög Sztefanosz Cicipasz ellen Barcelonában, mint az előző tenisztornán Monte-Carlóban, de ez sem volt elég a győzelemhez.","shortLead":"Jobbnak érezte a játékát Fucsovics Márton a görög Sztefanosz Cicipasz ellen Barcelonában, mint az előző tenisztornán...","id":"20190424_fucsovics_marton_sztefanosz_cicipasz_tenisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da65c423-0bc7-471b-86a5-7fd206fe2ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db9dbcf-60e4-4a75-8f0a-fe43ddec0e3c","keywords":null,"link":"/sport/20190424_fucsovics_marton_sztefanosz_cicipasz_tenisz","timestamp":"2019. április. 24. 12:13","title":"Münchenben javítana Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A régebbi sportkocsik összértéke 60-70 millió forint lehet. ","shortLead":"A régebbi sportkocsik összértéke 60-70 millió forint lehet. ","id":"20190423_Matolcsy_fia_Porschekat_gyujt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ebda53-4de2-4c89-8068-00cd969adc67","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_Matolcsy_fia_Porschekat_gyujt","timestamp":"2019. április. 23. 16:13","title":"Matolcsy fia Porschékat gyűjt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc67d3d-db2d-401e-9272-351372ca6331","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit márka leplezte valaha készült leggyorsabb nyitott tetős autóját, melynek mozgatásáról egy szupererős V12-es motor gondoskodik. ","shortLead":"A kékvérű brit márka leplezte valaha készült leggyorsabb nyitott tetős autóját, melynek mozgatásáról egy szupererős...","id":"20190424_milyen_lehet_340nel_kabriozni_ezzel_az_uj_aston_martinnal_ki_lehet_probalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cc67d3d-db2d-401e-9272-351372ca6331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e08afe-22f0-4c9f-bd9b-321ee00e619a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_milyen_lehet_340nel_kabriozni_ezzel_az_uj_aston_martinnal_ki_lehet_probalni","timestamp":"2019. április. 24. 08:21","title":"Milyen lehet 340-nel kabriózni? Ezzel az új Aston Martinnal ki lehet próbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c5055c-545c-44e4-9705-fed8eacd4b3a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pekingben jár a magyar kormányfő, tett pár érdekes kijelentést. ","shortLead":"Pekingben jár a magyar kormányfő, tett pár érdekes kijelentést. ","id":"20190425_orban_viktor_kina_peking_li_ko_csiang_egy_ut_kezdemenyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29c5055c-545c-44e4-9705-fed8eacd4b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7c8bdd-ac9a-4c1e-a69a-592019378466","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_orban_viktor_kina_peking_li_ko_csiang_egy_ut_kezdemenyezes","timestamp":"2019. április. 25. 07:51","title":"Orbán szerint a kínai vállalatok jobbá teszik a magyar gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56eeff73-815f-45ec-9fb4-c11fd2b281b6","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Hiába van idén két választás is, ez békeidőszak. Ám eljön 2020. és 21., és nem lesz jó. Vélemény.","shortLead":"Hiába van idén két választás is, ez békeidőszak. Ám eljön 2020. és 21., és nem lesz jó. Vélemény.","id":"20190423_Cegledi_Winter_is_coming","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56eeff73-815f-45ec-9fb4-c11fd2b281b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafcefbb-eeac-485a-a137-bdc6e79920b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Cegledi_Winter_is_coming","timestamp":"2019. április. 23. 14:20","title":"Ceglédi: Winter is coming","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64f200b-bcf9-4ca3-af96-592fab78d89e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Eddig csak egy vers miatt sejtették, hogy létezett.","shortLead":"Eddig csak egy vers miatt sejtették, hogy létezett.","id":"20190425_A_vilag_legregebbi_bombajat_tarhattak_fel_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c64f200b-bcf9-4ca3-af96-592fab78d89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06acbcef-3f51-4b6f-b3af-3b7b15d0d3b3","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_A_vilag_legregebbi_bombajat_tarhattak_fel_Kinaban","timestamp":"2019. április. 25. 10:10","title":"A világ legrégebbi bombáját tárhatták fel Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abcdc3ea-1e2d-468c-9183-e69d817675ca","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Mindenki rémálma, hogy a tízmilliók leszurkolása ellenére a szerződésben szereplő határidőhöz képest több hónapot csúszik a régóta várt új otthon átadása, és/vagy csak azt követően derül ki, hogy az nem olyan minőségű, mint amilyet megrendeltünk. Van megoldás arra, hogy ezekben a helyzetekben ne egy kétes kimenetelű perben kelljen megpróbálni bizonyítani az igazunkat. ","shortLead":"Mindenki rémálma, hogy a tízmilliók leszurkolása ellenére a szerződésben szereplő határidőhöz képest több hónapot...","id":"mokk_20190424_Ferde_a_fal_az_uj_lakasban_Igy_egyenesbe_kerulhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abcdc3ea-1e2d-468c-9183-e69d817675ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83066c33-52d9-4cb0-99be-01f0a06fd42e","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190424_Ferde_a_fal_az_uj_lakasban_Igy_egyenesbe_kerulhet","timestamp":"2019. április. 25. 07:30","title":"Ferde a fal az új lakásban? Így egyenesbe kerülhet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"}]