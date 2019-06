Többen rosszul lettek a Fishing on Orfűn, mert a Turista forrásból ittak, amelynek vize nem ivóvíz - vette észre az Index.

Közleményt adtak ki a Fishing on Orfű szervezői, hogy felhívják a résztvevők figyelmét: ne igyanak a nagy parkolónál található, Csokonai Sándor kútként is ismert forrás vízéből, mert az nem ivóvíz, a fesztivál pénteki napján többen is rosszul lettek a fogyasztásától.

A veszélyre korábban tábla is figyelmeztetett, de valakik ezt eltávolították. Csütörtök este óta ezért őriztetik is a helyet, de visszakerült a tábla is.

A szervezők arra kérik azokat, akik rosszul lettek, hogy forduljanak a panaszaikkal a fesztivál mentőszolgálatához, és a kemping területén található csapokból igyanak, mert ott nincs gond az ivóvízzel.

Egyedi Péter a fesztivál sajtófelelőse az Indexnek azt mondta, hogy a kút nem a fesztivál területéhez tartozik, de a további megbetegedések elkerülése miatt segítenek a forrás őrzésében. A jellemzően hányásos, hasmenéses tünetekkel járó, gyors lefolyású megbetegedéssel csütörtökön 60-70-en jelentkeztek, majd pénteken még 20 esetről szereztek tudomást. Egyedi azt mondta, amióta őrzik a kutat, nincsenek újabb esetek, és sokan már fel is épültek.