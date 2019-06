Két hónappal ezelőtt írtuk meg, hogy állítólagos vezetői konfliktusok és elmaradó tao-pénzek miatt 19 év után feloszlik az ExperiDance társulata. Ezután a társulat menedzsmentje cáfolta a hírt, azt írták, hogy semmiféle belső tárgyalás nem folyt a művészeti vezető, koreográfus, alapító és társtulajdonos Román Sándor, illetve a másik tulajdonos, Vona Tibor producer között.

Most Román Sándor az MTI-nek adott nyilatkozatával próbál tiszta vizet önteni a pohárba, reagál a felbomlással kapcsolatos híresztelésekre, legalábbis elmondja a saját verzióját. Az alapító szerint "jogi csűrés-csavarással, valamint jogsértések alapos gyanúját felvető módszerekkel" veszélyeztetik a társulatának létét, és a Román Sándor által létrehozott koreográfiákat "einstandolták", ezzel pedig "veszélybe került egy sikeres magyar unikum, brand létezése".



Mint fogalmaz: "az ExperiDance Társulat 19 éves fennállása alatt a két tulajdonos között a kezdetektől világos munkamegosztás volt: Én a társulat művészeti vezetője voltam, aki kizárólag az alkotó és kreatív feladatokkal foglalkozott - egy rövid időszakot leszámítva, amikor Vona Tibor megbetegedett -, míg Vona Tibor volt felelős az üzletvitelért, a pénzügyekért az ExperiDance cégcsoporthoz tartozó gazdasági társaságok egyedüli ügyvezetőjeként."



Szavaiból az olvasható ki, hogy a társulatot tulajdonló cég gazdasági tevékenységével nem volt teljesen tisztában. Azt mondja, hogy 2018 nyarán, miután az ExperiDance, illetve ennek kapcsán ő is többször is összefüggésbe került a sajtóban a kulturális tao-val, benne is felmerültek a kérdések, "hogy mégis miként gazdálkodik a cég, mikre költ".



"Sajnos azonban válaszokat nem kaptam, így nem volt más választásom, és jogi képviselőkhöz fordultam, hogy a cég gazdálkodását érintő kérdések, illetve annak tárgyában, hogy milyen üzleti tervek szerint végzi tevékenységét a cégcsoport, választ kaphassak. Vona Tibor azonban minden kérdés megválaszolásától elzárkózott és azt gondolom, hogy a kérdések egyre terhesebbek lettek számára míg végül 2019. április közepétől 8 táncos felmondásával az előadások ellehetetlenültek. Mint megtudtam, Vona Tibor időközben értékesítette tőlem független cégét a fia részére, aki innentől kezdve ugyanazt a tevékenységet kezdte folytatni, melyet ez idáig közös cégünk végzett, és legjobb tudomásom szerint az ExperiDance Produkcióit is elkezdte értékesíteni."



Kitér arra is, hogy folyamatos atrocitások érték őt és a tánckar tagjait is - ezek természetére egyáltalán nem tér ki bővebben -, majd Vona Tibor egyszercsak biztonsági szolgálatot kezdett alkalmazni, hogy őt, a táncosokat és a próbatermi munkálatokat "sajátos módon ellenőrizzék" - fogalmaz.



Hozzáteszi, hogy az atrocitások teljesen ellehetetlenítették a munkavégzést, a táncosokban félelmet szültek, így nem volt más választása: elhagyta az ExperiDance próbatermeit. Kiemeli, hogy a próbatermekbe jelenleg sem léphet be, "hiszen azt a Vona Tibor megbízása alapján dolgozó biztonsági szolgálat emberei megakadályozzák".



Román: Az ExperiDance márkanév már nem az ő munkáját takarja

Mint hangsúlyozza: tudomására jutott az is, hogy néhány régi táncosa gazdasági társaságot alapított annak érdekében, hogy az ő szellemi termékét, azaz a koreográfiáit Vona Tibor fia cégének a közreműködésével az ExperiDance márkanév alatt mutassák be.

Ezek a táncosok ma az ExperiDance próbatermeiben az én darabjaimat próbálják Vona Tibor fia cégének megrendelésére, egy őrző-védő társulás abszurd védelmében.

Román Sándorral Vona Tibor egyáltalán "nem hajlandó jogi és emberi értelemben érdemben kommunikálni a kialakult helyzetről" - nyilatkozza az alapító -, így nem maradt más választása, mint hogy Vona Tibor ügyvezetőt ügyvezetői tisztségéből visszahívta. Ennek ellenére, Vona Tibor jelenleg is a Társaságok ügyvezetőjenek állítja be magát és rendelkezik a társaságokkal.



Azt is állítja, hogy az utánpótlást garantáló, a Román által alapított Táncakadémia működését is szünetelteti Vona, noha Román Sándor szerint ennek semmilyen gazdasági alapja nem volt, mert az iskola jól prosperált. Végezetül hozzáteszi: