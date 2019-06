Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a26c1f10-80de-4e20-9d6d-2676d2423610","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George Rosenkranz Budapesten született, de a második világháború idején Kubába menekült.","shortLead":"George Rosenkranz Budapesten született, de a második világháború idején Kubába menekült.","id":"20190626_george_rosenkranz_fogamzasgatlo_tudos_vegyesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a26c1f10-80de-4e20-9d6d-2676d2423610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7323e0-bd44-4d87-97b5-b33cb3d4ff1b","keywords":null,"link":"/elet/20190626_george_rosenkranz_fogamzasgatlo_tudos_vegyesz","timestamp":"2019. június. 26. 11:40","title":"Elhunyt a magyar származású tudós, akinek a fogamzásgátlót köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12895cb-b556-4d1d-aa4b-6cf327c24179","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeptembertől tölti be a posztot.","shortLead":"Szeptembertől tölti be a posztot.","id":"20190625_A_penzugyminiszter_kijelolte_az_Allamadossag_Kezelo_Kozpont_uj_vezetojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c12895cb-b556-4d1d-aa4b-6cf327c24179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020944b0-8115-4401-b79a-b627097fcdfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_A_penzugyminiszter_kijelolte_az_Allamadossag_Kezelo_Kozpont_uj_vezetojet","timestamp":"2019. június. 25. 16:48","title":"A pénzügyminiszter kijelölte az Államadósság Kezelő Központ új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d589a6-5091-4c6c-9bdc-c1f0e4f4ec00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még házilag elkészíthető (DIY, azaz csináld magad) napkrémek receptjei is megtalálhatók a Pinteresten, mentik is le ezeket szép számmal a felhasználók. A szakértők azonban komoly egészségügyi kockázatokra figyelmeztetnek.","shortLead":"Még házilag elkészíthető (DIY, azaz csináld magad) napkrémek receptjei is megtalálhatók a Pinteresten, mentik is le...","id":"20190626_diy_napkremek_veszelyei_amerikai_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05d589a6-5091-4c6c-9bdc-c1f0e4f4ec00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db28d1ea-2c4d-4af1-b346-64fdc6f26264","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_diy_napkremek_veszelyei_amerikai_kutatas","timestamp":"2019. június. 26. 11:03","title":"A tudósok üzenik: ne a neten keressen magának napkrémhez receptet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97528eb8-dc7c-4f68-8179-e1d6875ae0da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem készült még olyan telefon, aminek kameráját a kijelző alá tették be, az Oppo viszont egy ilyet húzott elő a zsebéből. Igaz, egyelőre csak prototípus.","shortLead":"Soha nem készült még olyan telefon, aminek kameráját a kijelző alá tették be, az Oppo viszont egy ilyet húzott elő...","id":"20190626_szenzorsziget_oppo_kijelzo_ala_rejtett_kamera_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97528eb8-dc7c-4f68-8179-e1d6875ae0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b2b435-07da-43fb-b547-f54068be52d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_szenzorsziget_oppo_kijelzo_ala_rejtett_kamera_okostelefon","timestamp":"2019. június. 26. 13:33","title":"Viszlát, szenzorsziget: Az Oppo bemutatta a világ első, kijelző alá rejtett kameráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdadd521-c769-446d-a81d-4162ca32378d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a tengerekban és óceánokban felhalmozódó szemét milyen súlyos problémát jelent az élővilágra nézve, most azonban egy egészen újkeletű problémára hívták fel a figyelmet portugál kutatók.","shortLead":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a tengerekban és óceánokban felhalmozódó szemét milyen súlyos problémát jelent...","id":"20190626_muanyag_szemet_ocean_szennyezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdadd521-c769-446d-a81d-4162ca32378d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f66f18b-401f-4b1f-abf5-dc21e1ffa887","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_muanyag_szemet_ocean_szennyezettseg","timestamp":"2019. június. 26. 17:03","title":"Annyi a szemét az óceánokban, hogy \"műanyagréteg\" jelent meg a part menti sziklákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A katasztrófavédelem 12 nappal később továbbította a műtrágyakirály kérelmét a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.","shortLead":"A katasztrófavédelem 12 nappal később továbbította a műtrágyakirály kérelmét a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi...","id":"20190627_Azonnali_jogvedelmet_kert_Bige_Laszlo_de_eddig_csak_ideoda_tologattak_az_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20de39a1-94ed-40b8-83e3-5ecfca9e4800","keywords":null,"link":"/kkv/20190627_Azonnali_jogvedelmet_kert_Bige_Laszlo_de_eddig_csak_ideoda_tologattak_az_ugyet","timestamp":"2019. június. 27. 14:21","title":"Azonnali jogvédelmet kért Bige László, de eddig csak ide-oda tologatták az ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 21 éves nőre búvárkodás közben támadtak az állatok. ","shortLead":"A 21 éves nőre búvárkodás közben támadtak az állatok. ","id":"20190627_Harom_capa_mart_halalra_egy_amerikai_turistat_a_Bahamakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175b0b07-3093-47d8-be1f-ce4f9de0d166","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Harom_capa_mart_halalra_egy_amerikai_turistat_a_Bahamakon","timestamp":"2019. június. 27. 08:25","title":"Három cápa mart halálra egy amerikai turistát a Bahamákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d87799d-126f-45aa-bd89-79d62a4ed9e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár hivatalosan csak ősszel érkezik az iPhone-ok (és az iPadek) új operációs rendszere, az iOS 13 (illetve az iPadOS 13), azonban megjelent az operációs rendszerek első nyilvános bétája, és tulajdonképpen bárki próbálgathatja az újdonságokat.","shortLead":"Bár hivatalosan csak ősszel érkezik az iPhone-ok (és az iPadek) új operációs rendszere, az iOS 13 (illetve az iPadOS...","id":"20190626_appl_ios_13_publikus_beta_letoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d87799d-126f-45aa-bd89-79d62a4ed9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2481af33-8b17-4dbb-9362-d5606e52572e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_appl_ios_13_publikus_beta_letoltes","timestamp":"2019. június. 26. 10:03","title":"Kipróbálná már az iPhone-ok új rendszerét? Akkor ezt tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]