[{"available":true,"c_guid":"f14810f7-16d3-44fc-b60a-b6046c5feef3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezekben is minden bizonnyal ott lesz a „Made in Hungary” matrica.","shortLead":"Ezekben is minden bizonnyal ott lesz a „Made in Hungary” matrica.","id":"20190626_kecskemet_Mercedes_Benz_CLA_Shooting_Brake","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f14810f7-16d3-44fc-b60a-b6046c5feef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccfef3f-409f-4791-9cfb-78cf259ff371","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_kecskemet_Mercedes_Benz_CLA_Shooting_Brake","timestamp":"2019. június. 26. 15:44","title":"Csak tőlünk a világnak - elindult a Mercedes CLA sportkombi gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e03fd4-36bb-49ee-af1b-e13a852c4287","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tucatnyi szúnyogriasztót teszteltünk a Városligetben. Az biztos, hogy ekkora mennyiségben már hatékony a védekezés. ","shortLead":"Tucatnyi szúnyogriasztót teszteltünk a Városligetben. Az biztos, hogy ekkora mennyiségben már hatékony a védekezés. ","id":"20190627_szunyogriaszto_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60e03fd4-36bb-49ee-af1b-e13a852c4287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e868de4-7600-4439-a098-b61f2158445e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_szunyogriaszto_teszt","timestamp":"2019. június. 27. 19:55","title":"Videó: Feláldoztuk magunkat a szúnyogoknak, hogy önnek már ne kelljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53490ca-e0c8-4c8f-9186-d6a3f6b49048","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A megválasztott főpolgármester-jelölt előtt Isztambul a példa. Ő lesz Tarlós István kihívója ősszel a főpolgármester-választáson.","shortLead":"A megválasztott főpolgármester-jelölt előtt Isztambul a példa. Ő lesz Tarlós István kihívója ősszel...","id":"20190626_Elovalasztas_Karacsony_Gergely_Kalman_Olga_DK_MSZP_KerpelFronius_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b53490ca-e0c8-4c8f-9186-d6a3f6b49048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5bee1a-747f-44f0-8fb4-76213a883a4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Elovalasztas_Karacsony_Gergely_Kalman_Olga_DK_MSZP_KerpelFronius_Gabor","timestamp":"2019. június. 26. 18:04","title":"Karácsony Gergely nyerte az előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885125ed-06d0-419e-b9ee-d6f21ad42539","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állami vasút kárpótólja annak a mintegy százezer holokauszt-áldozatnak a családtagjait, akiket a második világháború éveiben a holland vagonokban szállítottak el a náci haláltáborokba – jelentették be a társaság képviselői Utrechtben. Akadnak, akik a MÁV-ot is kártérítésre köteleznék.","shortLead":"Az állami vasút kárpótólja annak a mintegy százezer holokauszt-áldozatnak a családtagjait, akiket a második világháború...","id":"20190626_A_holland_allami_vasuttarsasag_karpotolja_a_holokauszt_tuleloit_illetve_az_aldozatok_csaladtagjait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=885125ed-06d0-419e-b9ee-d6f21ad42539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a95b72a-41bc-43da-9429-60eff07a8109","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_A_holland_allami_vasuttarsasag_karpotolja_a_holokauszt_tuleloit_illetve_az_aldozatok_csaladtagjait","timestamp":"2019. június. 26. 20:25","title":"A holland állami vasúttársaság kárpótolja a holokauszt túlélőit, illetve az áldozatok családtagjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a168b51-45a0-4b1f-85fb-735698daa473","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Raikoke vulkán nem túl aktív, utoljára 1924-ben tört ki. Ehhez képest nem kis meglepetés, hogy a hétvégén ismét működésbe lépett, az óriási mennyiségű hamut pedig a Nemzetközi Űrállomásról is látni.","shortLead":"A Raikoke vulkán nem túl aktív, utoljára 1924-ben tört ki. Ehhez képest nem kis meglepetés, hogy a hétvégén ismét...","id":"20190627_vulkan_vulkankitores_ur_nasa_raikoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a168b51-45a0-4b1f-85fb-735698daa473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29816a55-3c74-4ea2-aaf6-f1ad229329f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_vulkan_vulkankitores_ur_nasa_raikoke","timestamp":"2019. június. 27. 10:03","title":"Olyan erővel tört ki egy vulkán, hogy az űrből is látni lehet a hamufelhőt – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Mol Campus kivitelezésének fővállalkozóját a tervek szerint szeptemberig kiválasztják, ez lesz a legnagyobb szerződés a Mol-csoport 28 emeletes, 120 méter magas új székházának építésénél - mondta Ratatics Péter, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója szerdán Budapesten, a beruházás belsőépítészeti terveinek helyszíni bemutatóján. ","shortLead":"A Mol Campus kivitelezésének fővállalkozóját a tervek szerint szeptemberig kiválasztják, ez lesz a legnagyobb szerződés...","id":"20190626_Szeptemberig_kiderul_ki_lesz_a_Mol_Campus_fovallalkozoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4496578e-8fe8-4cf9-899d-b4314ab293c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Szeptemberig_kiderul_ki_lesz_a_Mol_Campus_fovallalkozoja","timestamp":"2019. június. 26. 14:22","title":"Szeptemberig kiderül, ki lesz a Mol Campus fővállalkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB honlapján közölte: jelzáloghitel felvétele esetén legfeljebb 75 százalékban önerőként szolgálhat.","shortLead":"Az MNB honlapján közölte: jelzáloghitel felvétele esetén legfeljebb 75 százalékban önerőként szolgálhat.","id":"20190627_Babavaro_hitel_itt_vannak_a_pontos_szabalyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2f0ec7-f565-4f05-ab45-9fd8e166c4f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Babavaro_hitel_itt_vannak_a_pontos_szabalyok","timestamp":"2019. június. 27. 05:17","title":"Babaváró hitel: itt vannak a pontos szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790d5c56-7f4b-4747-98ee-202d4b214565","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Három évben is hazánk rendezi a tenisz Fed Kupa döntőjét. ","shortLead":"Három évben is hazánk rendezi a tenisz Fed Kupa döntőjét. ","id":"20190627_Magyarorszagra_hozzak_a_noi_tenisz_egyik_csucsesemenyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=790d5c56-7f4b-4747-98ee-202d4b214565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d35f0b6-6685-4c6d-8018-711fb249696d","keywords":null,"link":"/sport/20190627_Magyarorszagra_hozzak_a_noi_tenisz_egyik_csucsesemenyet","timestamp":"2019. június. 27. 11:14","title":"Magyarországra hozzák a női tenisz egyik csúcseseményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]