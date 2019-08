Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5422541a-4929-438a-9e79-33d1e0299f57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 2017 óta fennálló szoftverhiba miatt 149 óránként újra kell indítani az Airbus egyes A350-eseit. Egy újabb vizsgálat azonban úgy tartja, ez nem elég a probléma rendezéséhez.","shortLead":"Egy 2017 óta fennálló szoftverhiba miatt 149 óránként újra kell indítani az Airbus egyes A350-eseit. Egy újabb...","id":"20190731_szoftverhiba_ujrainditas_airbus_a350_repulogep_utasszallito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5422541a-4929-438a-9e79-33d1e0299f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0b1b06-a995-4cf9-beda-c9e4ec28867b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_szoftverhiba_ujrainditas_airbus_a350_repulogep_utasszallito","timestamp":"2019. július. 31. 09:33","title":"Nagyobb gond van az Airbus egyes gépeivel, mint sejtették, nem elég őket újraindítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3637c6b9-e760-4642-8339-b4bc0ed39890","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem engedélyezi semmiféle, az arcot eltakaró fátyol vagy kendő viselését az iskolákban, a közösségi közlekedési eszközökön, a kórházakban és a közhivatalokban.","shortLead":"Nem engedélyezi semmiféle, az arcot eltakaró fátyol vagy kendő viselését az iskolákban, a közösségi közlekedési...","id":"20190801_Burkatilalom_lepett_ervenybe_Hollandiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3637c6b9-e760-4642-8339-b4bc0ed39890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87746608-bcdd-4c97-8407-a0984c819404","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Burkatilalom_lepett_ervenybe_Hollandiaban","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:02","title":"Burkatilalom lépett érvénybe Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6406ed43-ab94-42e0-8897-d36b606421c0","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Az álláskeresés során valószínű két interjútípussal találkozhatunk: a személyes és a telefonos interjúval. Minden formának megvan a maga előnye és hátránya, és a jelölteknek tisztában kell ezekkel lenniük, hogy maximalizálják a siker esélyét.","shortLead":"Az álláskeresés során valószínű két interjútípussal találkozhatunk: a személyes és a telefonos interjúval. Minden...","id":"jobline_Telefon_vs_szemelyes_interju__Elonyok_es_hatranyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6406ed43-ab94-42e0-8897-d36b606421c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9226c5-5506-48c8-acd6-6380d153e519","keywords":null,"link":"/brandchannel/jobline_Telefon_vs_szemelyes_interju__Elonyok_es_hatranyok","timestamp":"2019. július. 31. 15:00","title":"Telefon vs. személyes interjú – Előnyök és hátrányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nyolc év alatt csaknem 720 milliárd forintot költött az állam például arra, hogy egyperces hírek sulykolásával a lehető leghatékonyabban befolyásolja potenciális választóinak valóságképét. A pénzből bőven jutott NER-közeli figuráknak is.","shortLead":"Nyolc év alatt csaknem 720 milliárd forintot költött az állam például arra, hogy egyperces hírek sulykolásával a lehető...","id":"20190731_Megtudtuk_kiket_hizlalnak_a_kozmedia_szazmilliardjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3d7855-4ae4-4c6e-a045-15e32661419d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Megtudtuk_kiket_hizlalnak_a_kozmedia_szazmilliardjai","timestamp":"2019. július. 31. 11:41","title":"Megtudtuk, kiket hizlalnak a közmédia százmilliárdjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7823098-c0e6-413b-98c7-e745adc902bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyedül Gulyás Gergely árulta el, hogy mit fog csinálni a kormány háromhetes szünetében. ","shortLead":"Egyedül Gulyás Gergely árulta el, hogy mit fog csinálni a kormány háromhetes szünetében. ","id":"20190731_Titkoljak_a_miniszterek_hogy_hova_mennek_nyaralni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7823098-c0e6-413b-98c7-e745adc902bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3059df61-3c20-46a3-bcb7-cd8ccd36cd2b","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Titkoljak_a_miniszterek_hogy_hova_mennek_nyaralni","timestamp":"2019. július. 31. 19:44","title":"Titkolják a miniszterek, hogy hova mennek nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV virtuóz futamokat játszik a Budapest-Göd-Vác vasútvonal utasainak idegein.\r

\r

","shortLead":"A MÁV virtuóz futamokat játszik a Budapest-Göd-Vác vasútvonal utasainak idegein.\r

\r

","id":"20190731_Kabareba_illo_allapotok_az_egyik_MAVvonalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7b0f17-a334-4e15-9e72-6865049b1991","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Kabareba_illo_allapotok_az_egyik_MAVvonalon","timestamp":"2019. július. 31. 20:19","title":"Kabaréba illő állapotok az egyik MÁV-vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee6f76e-e6b7-4374-aeaa-874eaad9ed77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség megvásárolja az eddig kisebbségi tulajdonában álló, földgáztárolást végző MMBF Földgáztároló Zrt.-t.","shortLead":"A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség megvásárolja az eddig kisebbségi tulajdonában álló, földgáztárolást végző...","id":"20190801_Felprivatizalja_a_bizonsagi_gaztarozot_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aee6f76e-e6b7-4374-aeaa-874eaad9ed77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fdbdf1-9996-4025-be21-635fe5647b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Felprivatizalja_a_bizonsagi_gaztarozot_a_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:39","title":"Félprivatizálja a biztonsági gáztározót a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már csak a bolgár háztartások életszínvonala alacsonyabb az EU-ban a magyarokénál, még a románok is lehagynak minket. ","shortLead":"Már csak a bolgár háztartások életszínvonala alacsonyabb az EU-ban a magyarokénál, még a románok is lehagynak minket. ","id":"20190802_A_magyar_allam_eletszinvonala_kozelebb_van_Europahoz_mint_a_lakossage","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6227ca59-fcf3-4e98-9997-91f6e0931343","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_A_magyar_allam_eletszinvonala_kozelebb_van_Europahoz_mint_a_lakossage","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:15","title":"Eurostat: a magyar állam jobban él, mint a magyar emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]