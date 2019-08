Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b1ce178-2f44-4bae-8b55-8598ad9a6d50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az óbudai áruházuk már-már beépült a fesztiválprogramba.","shortLead":"Az óbudai áruházuk már-már beépült a fesztiválprogramba.","id":"20190807_A_Sziget_miatt_hatalmas_rohamra_keszul_az_Auchan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b1ce178-2f44-4bae-8b55-8598ad9a6d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245c07ee-ddbb-44c8-be4c-ff72577f10f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_A_Sziget_miatt_hatalmas_rohamra_keszul_az_Auchan","timestamp":"2019. augusztus. 07. 13:16","title":"A Sziget miatt hatalmas rohamra készül az Auchan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy hongkongi és egy szingapúri fejlesztőt perelt be, mert az androidos alkalmazásukkal kárt okoztak.","shortLead":"A Facebook egy hongkongi és egy szingapúri fejlesztőt perelt be, mert az androidos alkalmazásukkal kárt okoztak.","id":"20190807_facebook_android_alkalmazas_lionmobi_jedimobi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8aca40-e82c-4703-b22c-cb4dcf463a96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_facebook_android_alkalmazas_lionmobi_jedimobi","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:03","title":"Pert indított a Facebook két fejlesztő ellen, és ez nagyon fontos lépés a jövőre nézve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kampány első hete volt a pároké, a második hét már a szivárványos palackoké – magyarázták a váltást.","shortLead":"A kampány első hete volt a pároké, a második hét már a szivárványos palackoké – magyarázták a váltást.","id":"20190807_A_CocaCola_eredetileg_is_le_akarta_cserelni_a_plakatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d055bbb-5f75-4fdb-9510-3062d2c48372","keywords":null,"link":"/elet/20190807_A_CocaCola_eredetileg_is_le_akarta_cserelni_a_plakatokat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:41","title":"A Coca-Cola állítja: eredetileg is le akarta cserélni a plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8263b1da-6e78-467a-9c1a-98a1bc3817a7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy amerikai-európai megállapodás alapján a Világbanknak mindig amerikai, míg a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) európai vezetője van. A francia Christine Lagarde azért mondott le az IMF éléről, mert az Európai Központi Bank (EKB) elnöke lesz. Az Európai Unió most Krisztalina Georgievát, a Világbank második számú vezetőjét jelölte az IMF élére. ","shortLead":"Egy amerikai-európai megállapodás alapján a Világbanknak mindig amerikai, míg a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) európai...","id":"20190806_Az_EU_ajanlasaval_jol_erti_az_orosz_gondolkodast_az_IMF_leendo_fonoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8263b1da-6e78-467a-9c1a-98a1bc3817a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38db1bcb-ed38-4f6d-9ad4-cbc15d1fa93c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_Az_EU_ajanlasaval_jol_erti_az_orosz_gondolkodast_az_IMF_leendo_fonoke","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:28","title":"Az EU ajánlásával: jól érti az orosz gondolkodást az IMF leendő főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f87ce24-345f-4d23-8826-191a9b591917","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pakisztán hevesen tiltakozik: a végsőkig támogatja \"a kasmíriak igazságos küzdelmét\".","shortLead":"Pakisztán hevesen tiltakozik: a végsőkig támogatja \"a kasmíriak igazságos küzdelmét\".","id":"20190806_Az_indiai_parlament_jovahagyta_Kasmir_kulonleges_alkotmanyos_statusanak_visszavonasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f87ce24-345f-4d23-8826-191a9b591917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea00bcc6-215b-458e-8e7f-7aef632ed87d","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Az_indiai_parlament_jovahagyta_Kasmir_kulonleges_alkotmanyos_statusanak_visszavonasat","timestamp":"2019. augusztus. 06. 18:49","title":"Az indiai parlament jóváhagyta Kasmír különleges alkotmányos státusának visszavonását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendre utasított mindenkit, aki eldobott valamit.","shortLead":"Rendre utasított mindenkit, aki eldobott valamit.","id":"20190807_Sebastian_Vettel_kiborult_az_ujsagirok_szemetelesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bcf976-8bee-431f-8ca4-627dd73df617","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Sebastian_Vettel_kiborult_az_ujsagirok_szemetelesen","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:19","title":"Sebastian Vettel kiborult az újságírók szemetelésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elnök reméli, hogy az új kutatóhálózat irányítóinak is fontosak lesznek az eredmények.","shortLead":"Az elnök reméli, hogy az új kutatóhálózat irányítóinak is fontosak lesznek az eredmények.","id":"20190806_Levelet_irt_a_kollegaknak_Lovasz_Laszlo_az_MTArol_levagott_kutatohalozat_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321b9e2c-40f4-4d8b-8602-482bd1b7465e","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Levelet_irt_a_kollegaknak_Lovasz_Laszlo_az_MTArol_levagott_kutatohalozat_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:34","title":"Levelet írt a kollégáknak Lovász László az MTA-ról levágott kutatóhálózat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0d07ce-b2e6-45bd-84ee-7da2e7d19dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Szentendrei út és a Raktár utca kereszteződésénél történt a baleset. ","shortLead":"A Szentendrei út és a Raktár utca kereszteződésénél történt a baleset. ","id":"20190807_Felborult_egy_taxi_a_Sziget_kozeleben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f0d07ce-b2e6-45bd-84ee-7da2e7d19dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3f54a5-95b9-411f-bd1e-9e92e607a7c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Felborult_egy_taxi_a_Sziget_kozeleben","timestamp":"2019. augusztus. 07. 18:18","title":"Felborult egy taxi a Sziget közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]