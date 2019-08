Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e91e4512-686f-4791-9db5-7ab88c3d84bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kocsi meg is sérült az akciói közben használt téglás alábakolástól.","shortLead":"Több kocsi meg is sérült az akciói közben használt téglás alábakolástól.","id":"20190812_14_autorol_lopta_le_a_kerekeket_egy_gyori_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e91e4512-686f-4791-9db5-7ab88c3d84bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520cc4d2-4f10-4f36-9273-0e09a6d8ab49","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_14_autorol_lopta_le_a_kerekeket_egy_gyori_ferfi","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:05","title":"14 autóról lopta le a kerekeket egy győri férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32de8da-4779-4e48-8e9d-d02844ce62b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jaguárt akart, de csak BMW-re futotta az ajándékozóknak.","shortLead":"Jaguárt akart, de csak BMW-re futotta az ajándékozóknak.","id":"20190810_Nem_orult_az_indiai_ferfi_hogy_szuletesnapjara_BMWt_kapott_ezert_a_folyoba_lokte_a_vadiuj_kocsit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c32de8da-4779-4e48-8e9d-d02844ce62b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2b97c1-0bcf-459f-958a-3da7b696040b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Nem_orult_az_indiai_ferfi_hogy_szuletesnapjara_BMWt_kapott_ezert_a_folyoba_lokte_a_vadiuj_kocsit","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:15","title":"Nem örült, hogy születésnapjára BMW-t kapott, ezért a folyóba lökte a kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f53f03-5b73-4a8a-8f82-cefa71a44cc7","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"kkv","description":"A Rogán Cecília-féle, adóforintokkal kistafírozott szépségversenyek sikerén felbátorodva kormányközeli lapok is hasonló bizniszbe kezdtek.","shortLead":"A Rogán Cecília-féle, adóforintokkal kistafírozott szépségversenyek sikerén felbátorodva kormányközeli lapok is hasonló...","id":"201932__szepsegversenyek__politikai_hatszel__kivulrol_fakad__meglattak_bennuk_azuzletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6f53f03-5b73-4a8a-8f82-cefa71a44cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94738e2-20e8-4c48-bca4-6db126140950","keywords":null,"link":"/kkv/201932__szepsegversenyek__politikai_hatszel__kivulrol_fakad__meglattak_bennuk_azuzletet","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:30","title":"Legyél szép a NER-nek, hadd gazdagodjon belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálbüntetést kért az ügyész a lövöldözőre. ","shortLead":"Halálbüntetést kért az ügyész a lövöldözőre. ","id":"20190810_Kifejezetten_mexikoiakat_akart_olni_az_El_Pasoi_lovoldozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ac795e-53a6-4291-b2dd-a469c3fbd7dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_Kifejezetten_mexikoiakat_akart_olni_az_El_Pasoi_lovoldozo","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:42","title":"Kifejezetten mexikóiakat akart ölni az El Pasó-i lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430008c-8cb6-4bdb-a6ac-4f68a49a7561","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kedvelt angol márka egyszerre két mérföldkövet is ünnepel: 60 éves lett és elkészült az tízmilliomodik autójuk.","shortLead":"A kedvelt angol márka egyszerre két mérföldkövet is ünnepel: 60 éves lett és elkészült az tízmilliomodik autójuk.","id":"20190810_10_millio_autonal_jar_mar_a_Mini","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f430008c-8cb6-4bdb-a6ac-4f68a49a7561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7409c641-00aa-4907-9f6f-18c15b55eb8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_10_millio_autonal_jar_mar_a_Mini","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:10","title":"10 millió autónál jár már a Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9287c619-05f2-42fd-a124-ad41ff6b64ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem törődik az Apple a Microsoft reklámmá formált piszkálódásával, inkább tovább folytatja a MacBookokat dicsérő sorozatát.","shortLead":"Nem törődik az Apple a Microsoft reklámmá formált piszkálódásával, inkább tovább folytatja a MacBookokat dicsérő...","id":"20190810_uj_behind_the_mac_hirdetes_apple_microsoft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9287c619-05f2-42fd-a124-ad41ff6b64ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1e0b10-0981-44aa-a0ce-6970251c6dec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_uj_behind_the_mac_hirdetes_apple_microsoft","timestamp":"2019. augusztus. 10. 17:03","title":"Nem érdekli a Microsoft, inkább új Mac-hirdetéssel támad az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190811_Arokba_borult_egy_auto_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f647d52-c528-4f48-b0f4-f8fed9845899","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Arokba_borult_egy_auto_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 11. 14:27","title":"Árokba borult egy autó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357a1981-fc84-4f94-804d-9f567f92de41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190810_Mar_jaroroznek_is_a_Szigeten_az_angol_bobbik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=357a1981-fc84-4f94-804d-9f567f92de41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3f29e6-2566-44e9-a4cb-f67e5126d115","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Mar_jaroroznek_is_a_Szigeten_az_angol_bobbik","timestamp":"2019. augusztus. 10. 12:57","title":"Már járőröznek is a Szigeten az angol bobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]