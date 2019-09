Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aad0eb3-dbbf-4b60-8efd-5224acb9d057","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a házban nem volt szolgáltatás, a fiú visszament a csaptelepekért.","shortLead":"De a házban nem volt szolgáltatás, a fiú visszament a csaptelepekért.","id":"20190923_13_eves_gyereket_kuldte_aramot_lopni_egy_zalai_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aad0eb3-dbbf-4b60-8efd-5224acb9d057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa29c40-0164-43a1-b275-30f3f5b8a990","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_13_eves_gyereket_kuldte_aramot_lopni_egy_zalai_ferfi","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:34","title":"13 éves gyerekét küldte áramot lopni egy zalai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén akár a 75 ezret is elérheti a vendégmunkások száma.","shortLead":"Idén akár a 75 ezret is elérheti a vendégmunkások száma.","id":"20190924_kulfoldi_munkavallalok_vendegmunkasok_szama_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2435a5d8-0843-4fba-aded-d7580c1d49bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_kulfoldi_munkavallalok_vendegmunkasok_szama_magyarorszag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:26","title":"Megduplázódott a külföldi munkavállalók száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2266b25-fd82-42af-8423-1c24bf0d1266","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte csak fel akarták hívni a figyelmet a választásra, nem hiszi, hogy befolyásolna bárkit is.","shortLead":"Szerinte csak fel akarták hívni a figyelmet a választásra, nem hiszi, hogy befolyásolna bárkit is.","id":"20190924_A_sajat_arckepevel_feldiszitett_sort_osztogatott_Tapioszele_polgarmestere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2266b25-fd82-42af-8423-1c24bf0d1266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17094167-8d6d-4c30-9b7c-b1594e4149eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_A_sajat_arckepevel_feldiszitett_sort_osztogatott_Tapioszele_polgarmestere","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:34","title":"A saját arcképével feldíszített sört osztogatott Tápiószele polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6e8457-b921-4956-a1e0-f7e15831b707","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyikük sincs életveszélyes állapotban. A nyomozás adatai szerint az üzeneteket a másodkapitánynak és az ukrán férfi rokonának küldték.","shortLead":"Visszaállították a Viking Sigyn kapitánya által törölt üzenetek egy részét. A nyomozás adatai szerint az üzeneteket...","id":"20190925_viking_sigyn_jurij_c_torolt_uzenet_hableany_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85960e19-c26f-46e4-b82a-bde55d05e4ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_viking_sigyn_jurij_c_torolt_uzenet_hableany_baleset","timestamp":"2019. szeptember. 25. 08:26","title":"Hableány-katasztrófa: az ukrán kapitány elismerte, nem látta az ütközést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affd4462-f0d1-4821-b87e-6aad6650a403","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eiffel-csarnok tetőszerkezetének állapota kritikus, a teljes héjazatot ki kell cserélni.","shortLead":"Az Eiffel-csarnok tetőszerkezetének állapota kritikus, a teljes héjazatot ki kell cserélni.","id":"20190923_nyugati_palyaudvar_tetocsere_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=affd4462-f0d1-4821-b87e-6aad6650a403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1fe47d7-d10b-4f62-9bfd-21218bfceee1","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_nyugati_palyaudvar_tetocsere_kozbeszerzes","timestamp":"2019. szeptember. 23. 19:41","title":"Felújítják a Nyugati pályaudvart, fél évre is lezárhatják egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77999288-adbd-4cef-a4ab-87bb8f569a62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dr. Tóth László üzleti tanácsokkal látja el Bácskai Jánost.","shortLead":"Dr. Tóth László üzleti tanácsokkal látja el Bácskai Jánost.","id":"20190924_Ellenzekikent_indul_a_fideszes_polgarmester_tanacsadoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77999288-adbd-4cef-a4ab-87bb8f569a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9757d5-e1c1-4fbc-a909-cba4e089f661","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Ellenzekikent_indul_a_fideszes_polgarmester_tanacsadoja","timestamp":"2019. szeptember. 24. 08:11","title":"Ellenzékiként indul a fideszes polgármester tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]