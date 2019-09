Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedezője után a 2I/Boriszov nevet kapta a Nemzetközi Csillagászati Uniótól (IAU) az a Naprendszeren kívülről érkezett üstökös, amely a 2017-ben azonosított Oumuamua után immár hivatalosan is a második észlelt objektum, amely a csillagközi tér mélyéből érkezett.","shortLead":"Felfedezője után a 2I/Boriszov nevet kapta a Nemzetközi Csillagászati Uniótól (IAU) az a Naprendszeren kívülről...","id":"20190926_c2019_q4_2i_boriszov_ustokos_naprendszeren_kivulrol_erkezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c268128e-89bf-48c2-95e3-7f9856c88315","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_c2019_q4_2i_boriszov_ustokos_naprendszeren_kivulrol_erkezett","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:33","title":"Megvan a Naprendszeren kívülről érkezett \"jövevény\" neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c34bf50-60c4-4bf9-8532-dc7abd8b135b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész reagált a volt honvédelmi miniszter szombathelyi akciójára.","shortLead":"A zenész reagált a volt honvédelmi miniszter szombathelyi akciójára.","id":"20190926_Brody_Janos_dallal_uzent_Hende_Csabanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c34bf50-60c4-4bf9-8532-dc7abd8b135b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb624a6d-c138-4fa9-bbd8-1c6a81146bc4","keywords":null,"link":"/kultura/20190926_Brody_Janos_dallal_uzent_Hende_Csabanak","timestamp":"2019. szeptember. 26. 20:11","title":"Bródy János dallal üzent Hende Csabának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még vizsgálják, mi történt.","shortLead":"Még vizsgálják, mi történt.","id":"20190928_Elutott_ket_kerekparost_egy_auto_Cegleden_az_egyikuk_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286a7cf7-b369-4604-9c87-faed30c3884b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Elutott_ket_kerekparost_egy_auto_Cegleden_az_egyikuk_meghalt","timestamp":"2019. szeptember. 28. 07:58","title":"Elütött két kerékpárost egy autó Cegléden, az egyikük meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46822066-a5c9-48f7-86e5-161ca5ee622a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg az idős férfi és a fia az intézményben voltak, pénzt és ékszereket vittek el a betörők.","shortLead":"Amíg az idős férfi és a fia az intézményben voltak, pénzt és ékszereket vittek el a betörők.","id":"20190927_Korhazba_kuldte_a_lakokat_hogy_be_tudjon_torni_a_hazukba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46822066-a5c9-48f7-86e5-161ca5ee622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648cbd07-9972-41c7-90d1-d1d0490f171a","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Korhazba_kuldte_a_lakokat_hogy_be_tudjon_torni_a_hazukba","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:30","title":"Kórházba küldte a lakókat, hogy be tudjon törni a házukba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504be0ad-d3e4-4e11-ae91-d0694f47c023","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vadai Ágnes arról beszélt a közleményben, amit szerettek volna adásban látni, hogy a köztévé hazudik.","shortLead":"Vadai Ágnes arról beszélt a közleményben, amit szerettek volna adásban látni, hogy a köztévé hazudik.","id":"20190928_Atverte_a_kozteve_a_DKt_nem_olvastak_be_a_kovetelesuket_helyette_cirkusznak_neveztek_akciojukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=504be0ad-d3e4-4e11-ae91-d0694f47c023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fa5d3d-f7ba-4ee2-941d-82ff16b1248b","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Atverte_a_kozteve_a_DKt_nem_olvastak_be_a_kovetelesuket_helyette_cirkusznak_neveztek_akciojukat","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:56","title":"Átverte a köztévé a DK-t, nem olvasták be a követelésüket, helyette cirkusznak nevezték akciójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50cf031-bd84-4373-88a1-6bd6b2b5ffad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxOMark legfrissebb tesztje alapján ismét a Huawei gyártmánya lett a kamerás mobilok királya.","shortLead":"A DxOMark legfrissebb tesztje alapján ismét a Huawei gyártmánya lett a kamerás mobilok királya.","id":"20190926_huawei_mate_30_pro_okostelefon_kamera_dxomark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c50cf031-bd84-4373-88a1-6bd6b2b5ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab923c8-28aa-49a3-96d2-2cab50d52779","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_huawei_mate_30_pro_okostelefon_kamera_dxomark","timestamp":"2019. szeptember. 26. 18:03","title":"Mostantól ez a világ legjobb kamerás mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9d950c-4e80-4118-aa58-7b4c94d8e394","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szavai után megkérdeztünk egy ezzel foglalkozó alapítványt, ők mit gondolnak arról, hogy Gulyás Gergely betegségnek titulálta az Asperger-szindrómát. Felháborító arrogancia – mondták.","shortLead":"A miniszter szavai után megkérdeztünk egy ezzel foglalkozó alapítványt, ők mit gondolnak arról, hogy Gulyás Gergely...","id":"20190926_Serto_es_vegtelen_tudatlansagrol_arulkodik_hogy_Gulyas_beteg_kisgyereknek_nevezte_Greta_Thunberget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d9d950c-4e80-4118-aa58-7b4c94d8e394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca064f32-7d59-4a10-9df2-aaa817e93210","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Serto_es_vegtelen_tudatlansagrol_arulkodik_hogy_Gulyas_beteg_kisgyereknek_nevezte_Greta_Thunberget","timestamp":"2019. szeptember. 26. 18:01","title":"„Sértő, és végtelen tudatlanságról árulkodik”, hogy Gulyás beteg kisgyereknek nevezte Greta Thunberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a507c55c-bf6d-4b6b-903c-7945e3359b20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy a csábítás, amikor mindent töredékáron lehet beszerezni a távol-keleti webshopokban.","shortLead":"Nagy a csábítás, amikor mindent töredékáron lehet beszerezni a távol-keleti webshopokban.","id":"20190927_Eros_video_mutatta_meg_mennyit_er_a_neten_vett_olcso_biztonsagi_ov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a507c55c-bf6d-4b6b-903c-7945e3359b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1d3365-4bb4-4237-878b-d9f291ad82fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_Eros_video_mutatta_meg_mennyit_er_a_neten_vett_olcso_biztonsagi_ov","timestamp":"2019. szeptember. 27. 16:05","title":"Videón mutatták meg, mennyit ér a neten vett olcsó biztonsági öv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]