Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8670d13-9c1b-44d6-9c81-25fd29d7d5a5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A libanoni tömegmozgalom szóba se akar állni a korábban ünnepelt államfővel, pedig neki kell kijelölnie az új kormányfőt Szaad Hariri lemondása után. Michel Aún, akit sokan csak \"a tábornok\" néven emlegetnek, kérlelhetetlenségéről ismert, de politikai karrierje során kötött már nehéz kompromisszumot.","shortLead":"A libanoni tömegmozgalom szóba se akar állni a korábban ünnepelt államfővel, pedig neki kell kijelölnie az új...","id":"201947_michel_aun_libanon_tabornokbol_lett_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8670d13-9c1b-44d6-9c81-25fd29d7d5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb37369-8ca0-4753-9de6-b898f2b7389c","keywords":null,"link":"/360/201947_michel_aun_libanon_tabornokbol_lett_elnoke","timestamp":"2019. november. 24. 10:05","title":"Bemutatjuk az embert, aki eldöntheti, lesz-e béke Libanonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c2a505-6f55-491f-9db4-8ab06e27c049","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másodjára is ugyanazt tapasztalták magyar kutatók egy kísérletben, ez egy új részecske létezését jelentheti. ","shortLead":"Másodjára is ugyanazt tapasztalták magyar kutatók egy kísérletben, ez egy új részecske létezését jelentheti. ","id":"20191124_Ujabb_bizonyitekot_talaltak_magyar_kutatok_egy_nevtelen_reszecske_letezesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18c2a505-6f55-491f-9db4-8ab06e27c049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac19238-5fe3-4e35-9c7b-c2a73f711276","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_Ujabb_bizonyitekot_talaltak_magyar_kutatok_egy_nevtelen_reszecske_letezesere","timestamp":"2019. november. 24. 11:20","title":"Újabb bizonyítékot találtak magyar kutatók egy névtelen részecske létezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most is előrehozzák a januárban esedékes támogatás kifizetését.","shortLead":"Most is előrehozzák a januárban esedékes támogatás kifizetését.","id":"20191123_csaladi_potlek_december_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b11a571-47b9-4096-970a-4c7beb80e2bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191123_csaladi_potlek_december_2019","timestamp":"2019. november. 23. 15:44","title":"Decemberben kétszer jön a családi pótlék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46970caa-19f7-4da0-b985-4e2d42f0b646","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Jégvarázs második része 124 milliós (37,6 milliárd forintos) jegyárbevétellel nyerte az észak-amerikai mozis hétvégét.\r

\r

","shortLead":"A Jégvarázs második része 124 milliós (37,6 milliárd forintos) jegyárbevétellel nyerte az észak-amerikai mozis...","id":"20191125_Minden_mas_filmet_durvan_lenyomott_a_Jegvarazs_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46970caa-19f7-4da0-b985-4e2d42f0b646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0240f7d-34a4-4ece-981c-1505d2485ba2","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Minden_mas_filmet_durvan_lenyomott_a_Jegvarazs_2","timestamp":"2019. november. 25. 09:15","title":"Minden más filmet durván lenyomott a Jégvarázs 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159bf2fd-8d3b-411b-a829-e4d09717aa96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a kipakolt kordonok 1,4 millió forintba kerültek, a rendőröknek 20 milliónál is több túlórapénzt fizettek. ","shortLead":"Csak a kipakolt kordonok 1,4 millió forintba kerültek, a rendőröknek 20 milliónál is több túlórapénzt fizettek. ","id":"20191124_Elmondta_a_rendorseg_mennyibe_kerult_a_varoslakok_elzarasa_Erdogantol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=159bf2fd-8d3b-411b-a829-e4d09717aa96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484511a9-1b28-460e-8da0-9d5afd01a9f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Elmondta_a_rendorseg_mennyibe_kerult_a_varoslakok_elzarasa_Erdogantol","timestamp":"2019. november. 24. 14:48","title":"Elmondta a rendőrség, mennyibe került a városlakók elzárása Erdogantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügylet lezárására várhatóan 2020 közepén kerülhet sor.","shortLead":"Az ügylet lezárására várhatóan 2020 közepén kerülhet sor.","id":"20191125_Tobb_mint_4600_milliard_forintert_kelt_el_a_Tiffany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbf1c5d-a231-4a56-a744-9b1236b46f9e","keywords":null,"link":"/kkv/20191125_Tobb_mint_4600_milliard_forintert_kelt_el_a_Tiffany","timestamp":"2019. november. 25. 10:19","title":"Közel 4600 milliárd forintért kelt el a Tiffany","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bács-Kiskun megyében a legalacsonyabb az átlagnyugdíj összege. ","shortLead":"Bács-Kiskun megyében a legalacsonyabb az átlagnyugdíj összege. ","id":"20191124_Komoly_kulonbsegek_vannak_a_magyar_nyugdijak_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def99476-bd7e-40c6-ae9c-a1aea7050afe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Komoly_kulonbsegek_vannak_a_magyar_nyugdijak_kozott","timestamp":"2019. november. 24. 09:20","title":"Komoly különbségek vannak a magyar nyugdíjak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Varga Judit szerint mindez nem jelenti a bírói függetlenség csorbítását.\r

\r

","shortLead":"Varga Judit szerint mindez nem jelenti a bírói függetlenség csorbítását.\r

\r

","id":"20191123_Nem_terhetnek_el_a_birak_a_Kuria_jogertelmezesetol_jelentette_be_az_igazsagugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe26fcf-84c4-462d-ba2a-d6673a0a07d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Nem_terhetnek_el_a_birak_a_Kuria_jogertelmezesetol_jelentette_be_az_igazsagugyminiszter","timestamp":"2019. november. 23. 15:11","title":"Nem térhetnek el a bírák a Kúria jogértelmezésétől, jelentette be az igazságügy-miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]