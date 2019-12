Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3009b563-a93b-468a-afc8-f028830960a1","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Magyarország egyetlen harangöntő üzeme Őrbottyánban található. Gombos Miklós mester erősen meglep minket, amikor bemutatja a harangöntés lépéseit. Gombos-harangok szóltak a sevillai világkiállításon, de van belőlük kis japán szigeten is. Még II. János Pál pápa is kapott egy példányt.","shortLead":"Magyarország egyetlen harangöntő üzeme Őrbottyánban található. Gombos Miklós mester erősen meglep minket, amikor...","id":"20191223_Azt_hittuk_csak_viccel_a_mester_emberi_haj_es_tojas_is_kell_a_harangonteshez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3009b563-a93b-468a-afc8-f028830960a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d72a07a-5f75-4056-856b-f7442ac0f1cb","keywords":null,"link":"/elet/20191223_Azt_hittuk_csak_viccel_a_mester_emberi_haj_es_tojas_is_kell_a_harangonteshez","timestamp":"2019. december. 23. 20:00","title":"Azt hittük, csak viccel a mester, pedig ma is kell emberi haj és tojás a harangöntéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb300c0-7fc9-40f5-aa03-5a895c70f71c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Ez egy igen jó év volt\" - mondta a színész a Kártyavár sorozatban játszott karaktere mögé bújva.","shortLead":"\"Ez egy igen jó év volt\" - mondta a színész a Kártyavár sorozatban játszott karaktere mögé bújva.","id":"20191225_Kevin_Spacey_szexualis_zaklatas_house_of_cards","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeb300c0-7fc9-40f5-aa03-5a895c70f71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607739b1-370a-4965-ae6f-497da2b377b5","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Kevin_Spacey_szexualis_zaklatas_house_of_cards","timestamp":"2019. december. 25. 08:25","title":"Hátborzongató videót közölt a szexuális zaklatással vádolt Kevin Spacey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc1f762-ae6a-44d7-8799-95abe714dc15","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hajnalok hajnalán felkeltünk, elautóztunk Pilisszentivánra, a Jókenyér üzemébe, hogy megnézzük, hogyan készül a bejgli, és a németek kedvelt karácsonyi édessége, a stollen.","shortLead":"Hajnalok hajnalán felkeltünk, elautóztunk Pilisszentivánra, a Jókenyér üzemébe, hogy megnézzük, hogyan készül a bejgli...","id":"20191223_Pekmestertol_tanultuk_meg_mitol_nem_reped_szet_a_bejgli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccc1f762-ae6a-44d7-8799-95abe714dc15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bff02b-cc28-486c-a726-93d6b94cb31f","keywords":null,"link":"/kkv/20191223_Pekmestertol_tanultuk_meg_mitol_nem_reped_szet_a_bejgli","timestamp":"2019. december. 23. 11:53","title":"Pékmestertől tanultuk meg, mitől nem reped szét a bejgli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e565ccb-3d74-4613-89aa-9adac25aad93","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A legtöbb telefonáló 45-60 év közötti és 60 év feletti, de fiatalabbak, akár iskolások is kérnek segítséget. ","shortLead":"A legtöbb telefonáló 45-60 év közötti és 60 év feletti, de fiatalabbak, akár iskolások is kérnek segítséget. ","id":"20191224_Iden_170_ezren_hivtak_a_telefonos_lelkisegelyszolgalatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e565ccb-3d74-4613-89aa-9adac25aad93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c844e5-b52b-467e-8142-3a746bd4af9b","keywords":null,"link":"/elet/20191224_Iden_170_ezren_hivtak_a_telefonos_lelkisegelyszolgalatot","timestamp":"2019. december. 24. 12:54","title":"Idén 170 ezren hívták a telefonos lelkisegély-szolgálatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött össze Hévízgyörk közelében. A belső sávot lezárták. ","shortLead":"Két autó ütközött össze Hévízgyörk közelében. A belső sávot lezárták. ","id":"20191223_baleset_m3_as_autopalya_savlezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dbd9b2-fb09-4b63-b602-a73a73c9158c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_baleset_m3_as_autopalya_savlezaras","timestamp":"2019. december. 23. 20:02","title":"Baleset volt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd294f3-8e82-494c-9cef-61c12e030955","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen, amikor az egyik legdrágább autót kezelésbe veszi egy utcai művész. ","shortLead":"Ilyen, amikor az egyik legdrágább autót kezelésbe veszi egy utcai művész. ","id":"20191223_Egyedi_RollsRoyce","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd294f3-8e82-494c-9cef-61c12e030955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edbdc09-0ba5-41f3-9446-17071465c5f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Egyedi_RollsRoyce","timestamp":"2019. december. 23. 11:11","title":"Egyedi ez a Rolls-Royce Phantom, de nem a szokásos sznob módon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Levélben hálálkodik a miniszterelnöknek az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéjének kormányzó főpásztora.","shortLead":"Levélben hálálkodik a miniszterelnöknek az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéjének kormányzó főpásztora.","id":"20191223_mark_metropolita_orban_viktor_lelki_ertekek_kereszteny_kultura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3443d8-5452-4adf-8d82-cc176d9e841b","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_mark_metropolita_orban_viktor_lelki_ertekek_kereszteny_kultura","timestamp":"2019. december. 23. 19:40","title":"Márk metropolita: Orbán Viktor hozzájárul a lelki értékek újjászületéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ee302c-70a0-4282-902d-7c83e45402fd","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Két választást is tartottak idén Magyarországon, ez pedig azt jelenti: kétszer is ránk zúdultak az átadóünnepségek. A magyar politikusoknak arra ugyan nincs lehetőségük, hogy Kim Dzsong Un nyomába lépjenek, és átadjanak egy teljes várost, de azért így sem kell elbújniuk. Nézzük, melyek voltak 2019 legjobb átadóünnepségei!","shortLead":"Két választást is tartottak idén Magyarországon, ez pedig azt jelenti: kétszer is ránk zúdultak az átadóünnepségek...","id":"20191223_atado_unnepseg_avatas_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69ee302c-70a0-4282-902d-7c83e45402fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2382594-321b-4f0a-8367-07a3cdfca941","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_atado_unnepseg_avatas_kampany","timestamp":"2019. december. 23. 11:00","title":"Szavazzon: melyik volt 2019 legjobb átadóünnepsége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]