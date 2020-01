Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"970d34d9-81d8-42b5-a3a2-e23dcce6accf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányszóvivő Soros György által kezdeményezett kampányként állította be az ORF Magyarországról szóló adását. ","shortLead":"A magyar kormányszóvivő Soros György által kezdeményezett kampányként állította be az ORF Magyarországról szóló adását. ","id":"20200128_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Kovacs_Zoltan_ORF","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=970d34d9-81d8-42b5-a3a2-e23dcce6accf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3873fdd-0c52-45db-a78f-9f8b98fe91d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Kovacs_Zoltan_ORF","timestamp":"2020. január. 28. 09:36","title":"Riporterek Határok Nélkül: Kovács Zoltán gúnyt űz a magyarokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár rengeteget eladnak belőle, a szakértők szerint nem előzi meg hatékonyan a koronavírus terjedését.","shortLead":"Bár rengeteget eladnak belőle, a szakértők szerint nem előzi meg hatékonyan a koronavírus terjedését.","id":"20200128_Nem_vedi_meg_a_maszk_a_koronavirus_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546593df-13a7-436c-a7ba-d280b5d2fc4e","keywords":null,"link":"/kkv/20200128_Nem_vedi_meg_a_maszk_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. január. 28. 15:20","title":"Jó üzlet a gyártóknak, mégsem véd a maszk a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"305fd13b-e1e8-47d9-855c-358ba70de9c6","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mennyire gyorsan lehet visszaszerezni az elveszett bizalmat? Erre a kérdésre is választ adott a megismételt győri polgármester-választás. De vajon mekkora kudarc az ellenzék számára, hogy a Fidesz négy hónap alatt talpra állt? Windisch Judittal elemeztük az eredményeket.","shortLead":"Mennyire gyorsan lehet visszaszerezni az elveszett bizalmat? Erre a kérdésre is választ adott a megismételt győri...","id":"20200127_Ki_a_gyori_valasztas_nyertese_Egyertelmuen_maga_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=305fd13b-e1e8-47d9-855c-358ba70de9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289d5ef4-40c0-4dd8-82a7-969dff1f6f8c","keywords":null,"link":"/360/20200127_Ki_a_gyori_valasztas_nyertese_Egyertelmuen_maga_Orban_Viktor","timestamp":"2020. január. 27. 15:00","title":"Ki a győri választás nyertese? Egyértelműen maga Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b66236a-aa38-4eb5-b0f2-a2ede6c6f99c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több évtizedig közvetítőkocsiként szolgált jármű műszaki berendezéseit a Magyar Rádió hangmérnökei tervezték. ","shortLead":"A több évtizedig közvetítőkocsiként szolgált jármű műszaki berendezéseit a Magyar Rádió hangmérnökei tervezték. ","id":"20200128_kulonleges_ikarust_kapott_a_kozlekedesi_muzeum_magyar_radio_kozvetitokocsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b66236a-aa38-4eb5-b0f2-a2ede6c6f99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13b3355-e2b3-4b6f-95ca-dabd505eefaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_kulonleges_ikarust_kapott_a_kozlekedesi_muzeum_magyar_radio_kozvetitokocsi","timestamp":"2020. január. 28. 13:48","title":"Különleges Ikarust kapott a Közlekedési Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szakemberek ingyen legyártottak egy autópálya-matricát értékesítő rendszert, amit eredetileg 401 millió koronáért pályáztatott meg Csehország. Ebből hatalmas vita lett.","shortLead":"A szakemberek ingyen legyártottak egy autópálya-matricát értékesítő rendszert, amit eredetileg 401 millió koronáért...","id":"20200129_csehorszag_informatika_korona_autopalya_matrica","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9ee03c-a519-4ec3-ae95-c1752b927cff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_csehorszag_informatika_korona_autopalya_matrica","timestamp":"2020. január. 29. 09:45","title":"Önkéntes programozók 5,2 milliárd forintot spóroltak a cseh államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abca69a6-0317-432c-b8e7-8623e28ef3eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az afgán állami légitársaság tagadja, hogy az ő utasszállítójuk szenvedett balesetet.","shortLead":"Az afgán állami légitársaság tagadja, hogy az ő utasszállítójuk szenvedett balesetet.","id":"20200127_lezuhant_egy_boeing_afganisztanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abca69a6-0317-432c-b8e7-8623e28ef3eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a30c0f-7337-489b-a68a-2bf4b1742fda","keywords":null,"link":"/vilag/20200127_lezuhant_egy_boeing_afganisztanban","timestamp":"2020. január. 27. 12:16","title":"Lezuhant egy Boeing utasszállító Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b856236-ef5a-4057-9eed-8dcdfc7e136f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három rockbanda, a My Chemical Romance, a Bring Me The Horizon és a The Offspring iratkozott fel a napokban a korábban bejelentett fellépők mellé a Telekom VOLT Fesztivál idei fellépőinek listájára.","shortLead":"Három rockbanda, a My Chemical Romance, a Bring Me The Horizon és a The Offspring iratkozott fel a napokban a korábban...","id":"20200127_A_My_Chemical_Romance_a_Bring_me_the_Horizon_es_az_Offspring_is_jon_a_Voltra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b856236-ef5a-4057-9eed-8dcdfc7e136f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aec02cd-12f7-4c32-8419-c8699bb66602","keywords":null,"link":"/elet/20200127_A_My_Chemical_Romance_a_Bring_me_the_Horizon_es_az_Offspring_is_jon_a_Voltra","timestamp":"2020. január. 27. 11:44","title":"A My Chemical Romance, a Bring Me The Horizon és az Offspring is jön a Voltra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twitteren. És aztán tényleg így lett.","shortLead":"A Twitteren. És aztán tényleg így lett.","id":"20200127_kobe_bryant_helikopter_baleset_twitter_noso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f27d1d0-ee9f-47f8-872d-f7cd1f5d76e8","keywords":null,"link":"/elet/20200127_kobe_bryant_helikopter_baleset_twitter_noso","timestamp":"2020. január. 27. 21:10","title":"Valaki 2012-ben megírta, hogy Kobe Bryant helikopter-balesetben fog meghalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]