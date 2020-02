Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kilenc év alatt több mint duplájára nőtt az egynapos sebészeti ellátások aránya.","shortLead":"Kilenc év alatt több mint duplájára nőtt az egynapos sebészeti ellátások aránya.","id":"20200215_Ot_betegbol_negyet_mar_24_oran_belul_hazakuldenek_a_sebeszetrol_a_mutet_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203ae410-dc8f-49e3-9374-49fcf2484858","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_Ot_betegbol_negyet_mar_24_oran_belul_hazakuldenek_a_sebeszetrol_a_mutet_utan","timestamp":"2020. február. 15. 15:36","title":"Öt betegből négyet már 24 órán belül hazaküldenek a sebészetről a műtét után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea","c_author":"","category":"itthon","description":"Az ominózus mondat a több mint nyolcórás ülés Facebookon elérhető felvételén is hallatszik, és az is, hogy a polgármester ezután elnézést kért, és azt mondta: bekapcsolva maradt a mikrofonja, a megjegyzését saját magának szánta.","shortLead":"Az ominózus mondat a több mint nyolcórás ülés Facebookon elérhető felvételén is hallatszik, és az is...","id":"20200216_Lehulyezte_Baranyi_a_Fidesz_frakciovezetojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348f7433-088e-417e-a2a5-73158f9d3c45","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Lehulyezte_Baranyi_a_Fidesz_frakciovezetojet","timestamp":"2020. február. 16. 08:55","title":"Lehülyézte Baranyi Krisztina a Fidesz frakcióvezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Széles körben váltott ki hatalmas felháborodást a Nemzeti alaptanterv legújabb változata. Kritikusai szerint politikai szempontok írták felül benne a szakmai elgondolásokat. ","shortLead":"Széles körben váltott ki hatalmas felháborodást a Nemzeti alaptanterv legújabb változata. Kritikusai szerint politikai...","id":"20200216_tiltakozas_nemzeti_alaptanterv_nat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5717eeb8-e581-4735-a8c2-8b576db90892","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_tiltakozas_nemzeti_alaptanterv_nat","timestamp":"2020. február. 16. 13:18","title":"Egyre nagyobb a NAT elleni tiltakozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem 11 ezer méhnyakrákos halálozáshoz vezethet Japánban, hogy a kormány leállította a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás ajánlását – állapította meg egy friss tanulmány.","shortLead":"Csaknem 11 ezer méhnyakrákos halálozáshoz vezethet Japánban, hogy a kormány leállította a humán papillomavírus (HPV...","id":"20200215_mehnyakrak_hpv_vedooltas_japan_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3483ed-f85c-4da6-b327-ce10c51f765b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_mehnyakrak_hpv_vedooltas_japan_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. február. 15. 18:03","title":"11 ezer ember halhatott meg amiatt, mert a japán kormány hallgat a HPV-oltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Újabb céget alapított a felcsúti milliárdos és felesége, valamint üzlettársuk, Keszthelyi Erik, aki információtechnológiával is szolgál a közös üzletben.","shortLead":"Újabb céget alapított a felcsúti milliárdos és felesége, valamint üzlettársuk, Keszthelyi Erik, aki...","id":"20200214_A_legmodernebb_technologiat_vetik_be_Meszarosek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3952bbe5-b61a-4e8a-9671-1c6f45050848","keywords":null,"link":"/360/20200214_A_legmodernebb_technologiat_vetik_be_Meszarosek","timestamp":"2020. február. 14. 16:30","title":"Mészáros Lőrinc és felesége nagyot készül dobni a biztosítási piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13eae23b-e6bc-4623-8830-cfa3eb5ab2b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Halványkék pötty című fénykép 1990-ben készült. Minket ábrázol, 6 milliárd kilométerről. A mára erősen megkopott fotót nemrég felújították.","shortLead":"A Halványkék pötty című fénykép 1990-ben készült. Minket ábrázol, 6 milliárd kilométerről. A mára erősen megkopott...","id":"20200214_fold_foto_voyager_1_urszonda_carl_sagan_halvanykek_potty_pale_blue_dot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13eae23b-e6bc-4623-8830-cfa3eb5ab2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0a25d5-ccc5-4e25-b794-526709732941","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_fold_foto_voyager_1_urszonda_carl_sagan_halvanykek_potty_pale_blue_dot","timestamp":"2020. február. 14. 16:03","title":"Felújították az egyik leghíresebb fotót, amely a Földről készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b762d1-9823-48d2-8459-07d4fb878673","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Székesfehérvár és Tatabánya után újabb helyszínen tekinthetik meg az érdeklődők a jubileumi kiállítást. ","shortLead":"Székesfehérvár és Tatabánya után újabb helyszínen tekinthetik meg az érdeklődők a jubileumi kiállítást. ","id":"20200214_Pecsre_utazik_a_HVG_cimlapkiallitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2b762d1-9823-48d2-8459-07d4fb878673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf2faa8-f624-4689-b2a0-714b8db2ddc3","keywords":null,"link":"/elet/20200214_Pecsre_utazik_a_HVG_cimlapkiallitasa","timestamp":"2020. február. 14. 17:00","title":"Pécsre utazik a HVG címlapkiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Előbb az állami tulajdonú cégeket fizetik ki.","shortLead":"Előbb az állami tulajdonú cégeket fizetik ki.","id":"20200215_Abszurd_a_kormany_eljarasa_a_korhazi_beszallitok_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba51fef-7bdf-4ae1-bf7d-df6740c4f21e","keywords":null,"link":"/kkv/20200215_Abszurd_a_kormany_eljarasa_a_korhazi_beszallitok_szerint","timestamp":"2020. február. 15. 20:36","title":"Abszurd a kormány eljárása a kórházi beszállítók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]