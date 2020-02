Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2814a57-fdbb-4f36-a148-d0611984f932","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem vagyok biztos benne, hogy az idén meglesz a szabadkereskedelmi egyezmény az Egyesült Királysággal – jelentette ki perfid mosollyal Emmanuel Macron francia elnök. A Guardian utánajárt és kiderült: a franciák uniós állásponttá tették a klórozott csirkék ügyét, vagyis az EU ragaszkodik ahhoz, hogy Nagy-Britannia továbbra se importáljon ily módon tisztán tartott szárnyasokat.","shortLead":"Nem vagyok biztos benne, hogy az idén meglesz a szabadkereskedelmi egyezmény az Egyesült Királysággal – jelentette ki...","id":"20200225_Klorozott_csirkek_Boris_Johnsonnak_valasztania_kell_az_EU_es_az_USA_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2814a57-fdbb-4f36-a148-d0611984f932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0da411a-4d77-443f-9e74-f73317d11e6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200225_Klorozott_csirkek_Boris_Johnsonnak_valasztania_kell_az_EU_es_az_USA_kozott","timestamp":"2020. február. 25. 13:48","title":"Klórozott csirkék: Boris Johnsonnak választania kell az EU és az USA között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd0220a-c3e8-4c1c-b2b2-bebcbb7a42e2","c_author":"Németh András, Szabó Márta","category":"360","description":"Hirtelen harminc fölé ugrott a koronavírusos fertőzést regisztráló országok száma, a betegség megjelent Európában, míg Kínában lassulni látszik a terjedés üteme. Afrikából még nem jelentettek koronavírusos beteget, de ott egyébként is ritkább az influenzajárvány. ","shortLead":"Hirtelen harminc fölé ugrott a koronavírusos fertőzést regisztráló országok száma, a betegség megjelent Európában, míg...","id":"20200226_Koronavirus_Europaban_majdnem_vilagjarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfd0220a-c3e8-4c1c-b2b2-bebcbb7a42e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cc3531-30b8-47dd-83bc-e058caf3c3be","keywords":null,"link":"/360/20200226_Koronavirus_Europaban_majdnem_vilagjarvany","timestamp":"2020. február. 26. 11:00","title":"Egyre több országban bukkan fel a koronavírus, de még nem nevezik világjárványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983ae886-382e-41cd-ac75-c8f8db1cb68e","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Átadták a Kortárs Magyar Dráma díját.","shortLead":"Átadták a Kortárs Magyar Dráma díját.","id":"20200225_A_kibeszeletlen_mult_talalkozik_a_jelenkori_magyar_valosaggal_Kortars_Magyar_Drama_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=983ae886-382e-41cd-ac75-c8f8db1cb68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84116766-5069-4342-8e05-28a8bd9eeedf","keywords":null,"link":"/kultura/20200225_A_kibeszeletlen_mult_talalkozik_a_jelenkori_magyar_valosaggal_Kortars_Magyar_Drama_dij","timestamp":"2020. február. 25. 15:50","title":"A kibeszéletlen múlt találkozik a jelenkori magyar valósággal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai elnök szerint nagyon súlyos a helyzet, és a héten meg kell állítaniuk a vírus terjedését. Közben már hat arab országban is megjelent a kór, a betegek mind jártak korábban Iránban.","shortLead":"A dél-koreai elnök szerint nagyon súlyos a helyzet, és a héten meg kell állítaniuk a vírus terjedését. Közben már hat...","id":"20200225_DelKoreaban_mar_majd_ezren_fertozodtek_meg_koronavirussal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741e4895-cca4-49c1-9581-8f8f3f6c3ea4","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_DelKoreaban_mar_majd_ezren_fertozodtek_meg_koronavirussal","timestamp":"2020. február. 25. 14:36","title":"Dél-Koreában már majd ezren fertőződtek meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fdeae7-a3ec-4ede-8344-6dff2c4530ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció politikusáról a Mi Hazánk Mozgalom parlamenti szakértője állította egy videóban, hogy zaklatta. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció politikusáról a Mi Hazánk Mozgalom parlamenti szakértője állította egy videóban, hogy zaklatta. ","id":"20200225_greczy_zsolt_pesti_sracok_per_zaklatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5fdeae7-a3ec-4ede-8344-6dff2c4530ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabaeea7-a66f-43ed-bbc2-ef914db660e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_greczy_zsolt_pesti_sracok_per_zaklatas","timestamp":"2020. február. 25. 12:13","title":"Gréczy Zsolt pert nyert a Pesti Srácokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865e8c0b-8752-47f5-b55b-e5a4c3c5b2fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A töriérettségire való felkészüléshez jöhet jól az az androidos alkalmazás, amelyet szaktanárok segítségével készítettek. Ezzel vázlatok helyett teljes szövegekhez jutnak hozzá a vizsgázók.","shortLead":"A töriérettségire való felkészüléshez jöhet jól az az androidos alkalmazás, amelyet szaktanárok segítségével...","id":"20200225_erettsegi_2020_torierettsegi_erettsegire_keszules_alkalmazas_tuti_tori_tanaroktol_2020_3t_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=865e8c0b-8752-47f5-b55b-e5a4c3c5b2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0581773-9a14-454c-9b6f-7b5923e99d94","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_erettsegi_2020_torierettsegi_erettsegire_keszules_alkalmazas_tuti_tori_tanaroktol_2020_3t_android","timestamp":"2020. február. 25. 17:03","title":"Érettségire készül? Ezt az alkalmazást mindenképp töltse le hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ddb32f7-ff18-40f0-8398-1a8d65d304ae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átlagosan 12 százalékos béremelést hajt végre a Magyar Suzuki Zrt. A fizikai dolgozói körében az átlagbér 13,4 százalékkal növekszik. ","shortLead":"Átlagosan 12 százalékos béremelést hajt végre a Magyar Suzuki Zrt. A fizikai dolgozói körében az átlagbér 13,4...","id":"20200225_fizetesemeles_magyar_suzuki_fizikai_dolgozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ddb32f7-ff18-40f0-8398-1a8d65d304ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9f815d-31a0-4972-bed2-e4662b78402f","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_fizetesemeles_magyar_suzuki_fizikai_dolgozok","timestamp":"2020. február. 25. 15:01","title":"Két számjegyű fizetésemelés és kéthavi bónusz jön a magyar Suzukinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók majdnem egy éven át vizsgálták azokat az adatokat, amelyeket a NASA InSight űrszondája rögzített a Marson. Arról akartak megbizonyosodni, hogy valóban a talajból származó rengést észleltek, nem pedig a marsi szél zavarta meg a műszereket.","shortLead":"A kutatók majdnem egy éven át vizsgálták azokat az adatokat, amelyeket a NASA InSight űrszondája rögzített a Marson...","id":"20200225_nasa_mars_insight_urszonda_marsrenges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5314e732-5259-473c-9372-22fbabb4488a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_nasa_mars_insight_urszonda_marsrenges","timestamp":"2020. február. 25. 11:03","title":"Több száz Mars-rengést észlelt az InSight űrszonda, és már azt is tudni, mi okozta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]