[{"available":true,"c_guid":"0f4a75d5-df5b-47a3-b797-105ab65509d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maradj otthon, dolgozz otthonról – a jelenlegi helyzetben sokan élnek a streaming lehetőségével. Óriási a terhelés, így a szolgáltatóknak is lépniük kell.","shortLead":"Maradj otthon, dolgozz otthonról – a jelenlegi helyzetben sokan élnek a streaming lehetőségével. Óriási a terhelés...","id":"20200324_disney_plus_amazon_europai_streaming_kepminoseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f4a75d5-df5b-47a3-b797-105ab65509d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61dcba74-b097-4515-8714-8f488185695a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_disney_plus_amazon_europai_streaming_kepminoseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 24. 09:33","title":"A Disney és az Amazon is rontja a kép minőségét, hogy jobb legyen az internetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenkét százalékos növekedés volt a Magyarországon diagnosztizált betegek számában az előző este óta. Kijött a kormányrendelet a gazdaságot segítő program újabb lépéseiről, ráadásul ezt sikerült úgy időzíteni, hogy már érvénybe léphessen ma.

","shortLead":"Tizenkét százalékos növekedés volt a Magyarországon diagnosztizált betegek számában az előző este óta. Kijött...","id":"20200324_koronavirus_marcius_24_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006e93e6-1215-4e49-9f71-c302315a8398","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_koronavirus_marcius_24_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 24. 07:21","title":"Kilencre nőtt az elhunytak száma, már 187 beteg van, az MNB-re vár a gazdaság – hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ccb58d0-e6be-4257-acba-411085a5b99c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel az útjavító technológiával gyorsan, jó minőségben és relatíve olcsón lehet harcolni a kátyúk ellen.","shortLead":"Ezzel az útjavító technológiával gyorsan, jó minőségben és relatíve olcsón lehet harcolni a kátyúk ellen.","id":"20200324_aszfaltspray_szupergyors_katyuzas_utlezaras_nelkul_blow_patcher","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ccb58d0-e6be-4257-acba-411085a5b99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd9a87d-70c4-4a78-8c6c-a3705632d95e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_aszfaltspray_szupergyors_katyuzas_utlezaras_nelkul_blow_patcher","timestamp":"2020. március. 24. 06:41","title":"Aszfaltspray: szupergyors kátyúzás útlezárás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A láz a leggyakoribb tünete a koronavírus-fertőzésnek, míg a betegek kétharmadánál jelentkezik száraz köhögés.","shortLead":"A láz a leggyakoribb tünete a koronavírus-fertőzésnek, míg a betegek kétharmadánál jelentkezik száraz köhögés.","id":"20200323_Csak_a_sulyos_tuneteker_mutato_fertozottek_kerulnek_korhazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1690e87-f3f9-420b-858f-f2c6a0f3e2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Csak_a_sulyos_tuneteker_mutato_fertozottek_kerulnek_korhazba","timestamp":"2020. március. 23. 20:13","title":"Csak a súlyos tüneteket mutató fertőzöttek kerülnek kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98bf79b-3182-4cc6-8c29-1b8e452db13e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vidéki önkormányzatok helyi döntésekkel, akciótervekkel segítik a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat.","shortLead":"A vidéki önkormányzatok helyi döntésekkel, akciótervekkel segítik a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került...","id":"20200324_Gazdasagvedelmi_es_karitativ_dontesek_a_videki_varosokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a98bf79b-3182-4cc6-8c29-1b8e452db13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a46a35a-6e71-4f3a-9756-61c5fe96e6b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Gazdasagvedelmi_es_karitativ_dontesek_a_videki_varosokban","timestamp":"2020. március. 24. 18:42","title":"Vidéki városok is készítettek mentőcsomagot a vírusjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Hallgattak Johnsonék a járványügyi adatokra és az elégedetlenségre: a britek kedd reggel óta csak a legszükségesebb esetekben hagyhatják el otthonaikat. Az egészségügyben dolgozók szerint még messze van a járvány tetőpontja.","shortLead":"Hallgattak Johnsonék a járványügyi adatokra és az elégedetlenségre: a britek kedd reggel óta csak a legszükségesebb...","id":"20200324_Boris_Johnson_nagy_britannia_koronavirus_vesztegzar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d51368-a357-4d24-81b0-1f26ab5835d8","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Boris_Johnson_nagy_britannia_koronavirus_vesztegzar","timestamp":"2020. március. 24. 18:40","title":"Még Boris Johnson is belátta, hogy szükség van a vesztegzárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A postai kiszolgálásban a nyitás után egy órán keresztül elsőbbséget élveznek a 60 év felettieknek.","shortLead":"A postai kiszolgálásban a nyitás után egy órán keresztül elsőbbséget élveznek a 60 év felettieknek.","id":"20200324_Karantenba_nem_kezbesit_a_posta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8527e66d-c89b-4c52-a643-5abe5c80cdb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Karantenba_nem_kezbesit_a_posta","timestamp":"2020. március. 24. 21:31","title":"Karanténba nem kézbesít a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668245d5-910b-41bb-be8e-559fc2b97db5","c_author":"Aegon Biztosító","category":"brandcontent","description":"Az irodalom, a könyvek, a kultúra a mindennapjai része, hiszen nemcsak kulturális és irodalmi szervezőként, de manapság újságíróként is folyamatosan könyvekkel foglalkozik. A felolvasóestek, brunchok és számos más színes program házigazdájaként mindenki számára ismert Ott Anna idén is tagja az Aegon Irodalmi Díjat odaítélő zsűrinek. Vajon melyik könyv a kedvence? Mikor tud igazán elmélyülten olvasni? Többek között ezekről is megkérdeztük.","shortLead":"Az irodalom, a könyvek, a kultúra a mindennapjai része, hiszen nemcsak kulturális és irodalmi szervezőként, de manapság...","id":"20200320_Az_olvasas_a_munkam_legelemibb_resze__interju_Ott_Anna_muveszeti_vezetovel_irodalomszervezovel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=668245d5-910b-41bb-be8e-559fc2b97db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf681f6-1e2b-4502-880e-02746c52341e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200320_Az_olvasas_a_munkam_legelemibb_resze__interju_Ott_Anna_muveszeti_vezetovel_irodalomszervezovel","timestamp":"2020. március. 22. 23:59","title":"„Az olvasás a munkám legelemibb része” – interjú Ott Anna művészeti vezetővel, irodalomszervezővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]