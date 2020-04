Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a SARS-CoV-2) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés (a COVID-19) néhány hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, naponta ezrek fertőződnek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Lelkesen segít sok német a rendőrségnek, hogy érvényt szerezzen a társas távolságtartásnak, amely a koronavírus terjedését hivatott megakadályozni. Idegeneket, szomszédok, akár barátokat is feljelentenek, ha azok nem tartják be az előírásokat. A rendőrökhöz rendszeresen futnak be bejelentések „koronapartikről” vagy akár csak arról, hogy emberek elautóznak a hétvégi házukba.

A március közepén bevezetett szabályok értelmében zárva kell tartaniuk az éttermeknek, bároknak és sportlétesítményeknek, és tilos a csoportosulás is.

Ha mégis nyitva van valami, vagy esetleg több ember összegyűlik egy parkban, azonnal akad valaki, aki jelenti a rendőségnek. Münchenben a múlt héten napi 150 telefont fogadtak a hatóságok. Magdeburgban pedig már arra kérik az embereket, hogy ne terheljék túl a rendőrséget, és ne tegyenek bejelentést minden alkalommal, amikor meglátnak három embert egy padon ülni.

Noha sokan felelősségtudatból telefonálnak, szakértők szerint a tömeges bejelentésekben szerepet játszhat az irigység és a frusztráció is. Egy kriminológus-szociológus a Reutersnek azt mondta, ezek a besúgások megmérgezik a civilizált viselkedést.