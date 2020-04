Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dee6d88-75c0-4f0a-bbed-cb4bbfcf7c07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen Juke garantáltan ritkán jön szembe az utakon, ennek megfelelően a sok száz lóerős japán kompaktnak alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"Ilyen Juke garantáltan ritkán jön szembe az utakon, ennek megfelelően a sok száz lóerős japán kompaktnak alaposan meg...","id":"20200404_240_millio_forintot_kernek_ezert_a_kis_nissan_divatterepjaroert_juke_r","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dee6d88-75c0-4f0a-bbed-cb4bbfcf7c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d34566e-cd3e-4eb2-9b43-38fe2aaa0fd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200404_240_millio_forintot_kernek_ezert_a_kis_nissan_divatterepjaroert_juke_r","timestamp":"2020. április. 04. 06:41","title":"240 millió forintot kérnek ezért a kis Nissan divatterepjáróért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA elnöke szerint a belgák a részvételüket kockáztatják a következő európai kupaszezonban.","shortLead":"Az UEFA elnöke szerint a belgák a részvételüket kockáztatják a következő európai kupaszezonban.","id":"20200403_Az_UEFA_megfenyegette_a_belga_szovetseget_a_bajnoksag_lezarasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee78e716-bb1f-4a12-b4ee-aaf32bd4c6c4","keywords":null,"link":"/sport/20200403_Az_UEFA_megfenyegette_a_belga_szovetseget_a_bajnoksag_lezarasa_miatt","timestamp":"2020. április. 03. 19:25","title":"Az UEFA megfenyegette a belga szövetséget a bajnokság lezárása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0e1d2e-aab8-4067-8f9c-5b441a482fba","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"360","description":"Szinte már közmegegyezés van arról, hogy az olaszországi koronavírus-fertőzöttek száma sokkal magasabb a statisztikákban szereplőnél. Most viszont az is kirajzolódni látszik, hogy bizonyos területeken az áldozatok száma is többszöröse lehet a hivatalos adatoknak. ","shortLead":"Szinte már közmegegyezés van arról, hogy az olaszországi koronavírus-fertőzöttek száma sokkal magasabb...","id":"20200402_Nem_csak_a_fertozottek_a_halottak_szama_is_sokkal_magasabb_lehet_mint_ami_az_olasz_statisztikakban_szerepel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a0e1d2e-aab8-4067-8f9c-5b441a482fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6991d827-7378-4f95-8077-dfe6430b6429","keywords":null,"link":"/360/20200402_Nem_csak_a_fertozottek_a_halottak_szama_is_sokkal_magasabb_lehet_mint_ami_az_olasz_statisztikakban_szerepel","timestamp":"2020. április. 02. 20:00","title":"A fertőzöttek és a halottak száma is jóval magasabb lehet a hivatalosnál Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehezen elképzelhető, hogy a járvány idején összeüljenek az Európai Néppárt vezetői, arról pedig még nem volt szó, hogy nem csak személyes jelenlét mellett lehetne szavazni.","shortLead":"Nehezen elképzelhető, hogy a járvány idején összeüljenek az Európai Néppárt vezetői, arról pedig még nem volt szó...","id":"20200402_Neppart_Fidesz_kizaras_koronavirus_jarvany_epp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686e2aae-b5f0-470a-9433-ce8c2e2a7f39","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Neppart_Fidesz_kizaras_koronavirus_jarvany_epp","timestamp":"2020. április. 02. 20:16","title":"Lehetséges, hogy a járvány miatt nem tud összeülni a Néppárt, hogy a Fidesz kizárásáról döntsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c33dba4-2df9-407b-9b5d-8c971a04e35a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A javaslatuk, mondják, a gyárak leállása ellen is védene.","shortLead":"A javaslatuk, mondják, a gyárak leállása ellen is védene.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep_autogyartas_jobbik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c33dba4-2df9-407b-9b5d-8c971a04e35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa293752-6d3a-4576-82aa-225b088c9882","keywords":null,"link":"/cegauto/20200403_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep_autogyartas_jobbik","timestamp":"2020. április. 03. 11:03","title":"Jobbik: Lélegeztetőgépeket a magyar autógyárakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e61081f-88cf-4a6f-bf9b-fca40b753043","c_author":"Serdült Viktória-Kovács Gábor","category":"itthon","description":"Már 17 uniós tagállam, köztük Szlovákia is csatlakozott ahhoz a levélhez, melyben a rendkívüli vészhelyzeti intézkedések miatt aggódnak a demokráciáért. Az Európai Bizottság elnöke néven nevezte Magyarországot, az EP újabb hetes cikkely szerinti eljárást akar, a Fideszt pedig már csak hajszál választja el attól, hogy tényleg kizárják a Néppártból. Nehéz megmagyarázni, Orbán Viktornak miért éri meg kockáztatni az elszigetelődést, az elemző szerint ha a kormány a járványhelyzetet a saját hatalmi céljainak a megvalósítására használja, annak gazdasági és nemzetközi politikai következményei lehetnek.","shortLead":"Már 17 uniós tagállam, köztük Szlovákia is csatlakozott ahhoz a levélhez, melyben a rendkívüli vészhelyzeti...","id":"20200403_Orban_Viktor_felhatalmazasi_torveny_nemzetkozi_reakciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e61081f-88cf-4a6f-bf9b-fca40b753043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66999e6-8b00-4fb9-86ac-2784389e31a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_Orban_Viktor_felhatalmazasi_torveny_nemzetkozi_reakciok","timestamp":"2020. április. 03. 06:30","title":"Orbán Viktor felhatalmazási törvénye jobban visszaüthet, mint gondolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ötszáz embert tartanak karanténban, pedig korábban még azt mondták, egyetlen fertőzött sincs az országban.","shortLead":"Ötszáz embert tartanak karanténban, pedig korábban még azt mondták, egyetlen fertőzött sincs az országban.","id":"20200403_eszak_korea_koronavirus_jarvany_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd64180d-8886-4384-9878-722b9592ba1e","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_eszak_korea_koronavirus_jarvany_karanten","timestamp":"2020. április. 03. 05:42","title":"Észak-Korea elárulta, hol tart náluk a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész meglepő módon reagált a magyar kormány a nyilatkozatra, amelyben 13 európai kormány őket támadta: tizennegyedikként csatlakozott az aláírókhoz.","shortLead":"Egész meglepő módon reagált a magyar kormány a nyilatkozatra, amelyben 13 európai kormány őket támadta...","id":"20200402_felhatalmazasi_torveny_nyilatkozat_Eu_kormany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91c0370-161d-49e9-bdfd-6d492dacf129","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_felhatalmazasi_torveny_nyilatkozat_Eu_kormany_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 19:35","title":"A magyar kormány is aláírta a felhatalmazási törvényt elítélő nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]