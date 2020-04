Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3df41950-d4ba-41f2-9e98-429f011ff8cd","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A tavaszról hagyományosan úgy tudjuk, hogy a szerelem évszaka. A koronavírus-világjárvány viszont alaposan keresztbe tett a társat kereső egyedülállóknak, igaz, a mostani helyzetnek lehetnek pozitív hozadékai is. És persze a szerelem is mindent legyőz.","shortLead":"A tavaszról hagyományosan úgy tudjuk, hogy a szerelem évszaka. A koronavírus-világjárvány viszont alaposan keresztbe...","id":"20200429_Egyedulallo_karantenban_megosztana__mi_a_helyzet_a_randizassal_a_jarvany_ideje_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3df41950-d4ba-41f2-9e98-429f011ff8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc400d0-289a-4077-abeb-85f1f7bdc5f0","keywords":null,"link":"/elet/20200429_Egyedulallo_karantenban_megosztana__mi_a_helyzet_a_randizassal_a_jarvany_ideje_alatt","timestamp":"2020. április. 29. 20:00","title":"Egyedülálló karanténban megosztaná – randizás járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szélesre tárja eddig csak egy szűkebb kör által használható videokonferencia-rendszerének kapuit a Google, a vállalat már fogadja a regisztrációs igényeket. A Meet nevű szolgáltatásban hasonlóan folytathatunk akár csoportos videós hívásokat, mint a Zoomban – csak a Google szerint biztonságosabban.","shortLead":"Szélesre tárja eddig csak egy szűkebb kör által használható videokonferencia-rendszerének kapuit a Google, a vállalat...","id":"20200429_google_meet_ingyenes_videokonferencia_szolgaltatas_home_office","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad0358c-6da9-4c8f-ba2c-f8315bbc6cf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_google_meet_ingyenes_videokonferencia_szolgaltatas_home_office","timestamp":"2020. április. 29. 17:33","title":"100 résztvevős, korlátlan hívásokkal mindenki előtt megnyílik a Google saját Zoomja, a Meet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint azért tudunk segíteni, mert mi maszkokat vettünk Kínától, és már gyártunk is itthon.","shortLead":"A miniszter szerint azért tudunk segíteni, mert mi maszkokat vettünk Kínától, és már gyártunk is itthon.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_maszk_vedofelszereles_adomany_magyarorszag_moldova_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04db86bf-4f8f-497d-89ec-612be7d11340","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_koronavirus_jarvany_maszk_vedofelszereles_adomany_magyarorszag_moldova_szijjarto_peter","timestamp":"2020. április. 28. 12:23","title":"Szijjártó kísért el 100 ezer maszkot és ötezer védőfelszerelést Moldovába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304a44b3-29bb-471f-a32c-536e68110759","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újra kellene gondolni az iskolák szerepét, az oktatási tartalmakat, az értékelést, a szülő-tanár viszonyt – javasolja egy nemzetközi szülői szervezet. Van mire alapozni: a járvány miatt minden országban kénytelenek voltak áttérni a távoktatásra, ez hasznos tapasztalatokat halmozott fel.\r

A videókat most az amerikai védelmi minisztérium is kiadta, jelezvén, hogy valóban azonosítatlan repülő tárgyakról van szó. 