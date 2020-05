Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ba147b4-6104-421f-9715-1dae4144c059","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány miatt üres hollandiai utcákon két ikonikus brit sportkocsi adott randevút egymásnak.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt üres hollandiai utcákon két ikonikus brit sportkocsi adott randevút egymásnak.","id":"20200501_az_elneptelenedett_amsterdamban_pozolt_ket_patinas_aston_martin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ba147b4-6104-421f-9715-1dae4144c059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d00b65-20f6-46b9-9258-502f082399f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200501_az_elneptelenedett_amsterdamban_pozolt_ket_patinas_aston_martin","timestamp":"2020. május. 01. 06:41","title":"Az elnéptelenedett Amsterdamban pózolt két patinás Aston Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9c0354-df1c-422b-98bd-f5474ed7a4c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több láz- és fájdalomcsillapítónál is ez a szabály.","shortLead":"Több láz- és fájdalomcsillapítónál is ez a szabály.","id":"20200501_Majustol_csak_receptre_kaphato_az_egyik_nepszeru_fejfajascsillapito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c9c0354-df1c-422b-98bd-f5474ed7a4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75069ce-d454-476a-afc5-7d1c38552e2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_Majustol_csak_receptre_kaphato_az_egyik_nepszeru_fejfajascsillapito","timestamp":"2020. május. 01. 15:03","title":"Májustól csak receptre kapható az egyik népszerű fejfájáscsillapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elbocsátásokkal és fizetéscsökkenéssel próbálja átvészelni a következő egy évet a légitársaság.","shortLead":"Elbocsátásokkal és fizetéscsökkenéssel próbálja átvészelni a következő egy évet a légitársaság.","id":"20200501_Bajban_van_a_Ryanair_megszoritasok_jonnek_a_cegnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d535f544-0193-4262-8776-3e72bfd33406","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_Bajban_van_a_Ryanair_megszoritasok_jonnek_a_cegnel","timestamp":"2020. május. 01. 10:18","title":"Bajban van a Ryanair, 3 ezer embert küldhet el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46875979-7774-473f-9caa-70263ceb1ba6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel együtt közel 10 milliárd forintnyi közpénz mehetett már el sportberuházásokra a koronavírus-járvány kezdete óta.","shortLead":"Ezzel együtt közel 10 milliárd forintnyi közpénz mehetett már el sportberuházásokra a koronavírus-járvány kezdete óta.","id":"20200501_koronavirus_kormagyzati_tamogatas_finanszirozas_sportparkok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46875979-7774-473f-9caa-70263ceb1ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3538f5-7de4-4fb5-8a1a-81fdf0001bf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_koronavirus_kormagyzati_tamogatas_finanszirozas_sportparkok","timestamp":"2020. május. 01. 18:26","title":"Sportparkokra ad 841 milliót a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f649f155-5c8d-41fe-9652-25a9798682b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tévedtek a szivárogtatók, amikor azt jósolták, idén vikinges témájú Assassin’s Creedet kapnak a játékosok. A Valhalla című részen 15 csapat munkálkodik.","shortLead":"Nem tévedtek a szivárogtatók, amikor azt jósolták, idén vikinges témájú Assassin’s Creedet kapnak a játékosok...","id":"20200430_assassins_creed_valhalla_trailer_elozetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f649f155-5c8d-41fe-9652-25a9798682b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db15bf6d-5b1f-40ec-bd41-4179c3ac4a6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_assassins_creed_valhalla_trailer_elozetes","timestamp":"2020. április. 30. 18:37","title":"Brutális új Assassin’s Creed készül, itt az első videó a Valhalláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5113e0dd-38b7-4206-855a-295ef0dc0d04","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A májusról augusztusra csúsztatott eseményt a jövő évben rendezik meg.","shortLead":"A májusról augusztusra csúsztatott eseményt a jövő évben rendezik meg.","id":"20200430_koronavirus_jarvany_vizes_eb_budapest_wladar_sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5113e0dd-38b7-4206-855a-295ef0dc0d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1f8c99-74d6-4900-a35d-bf605ee516ab","keywords":null,"link":"/sport/20200430_koronavirus_jarvany_vizes_eb_budapest_wladar_sandor","timestamp":"2020. április. 30. 18:44","title":"Nem lesz idén vizes Eb Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dff9f7f-7122-477b-b2a2-e21432992789","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az MNB mostani elnöke első jegybank megbízatása előtt az szabad választás után máris Antall József államtitkára és tanácsadója lett. A HVG 1990 júniusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Az MNB mostani elnöke első jegybank megbízatása előtt az szabad választás után máris Antall József államtitkára és...","id":"20200501_Matolcsy_Gyorgy_allamtitkar_hvgportre_1990_junius_23_rendszervaltok30","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dff9f7f-7122-477b-b2a2-e21432992789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630b175f-0e51-4dca-bdce-3835be265712","keywords":null,"link":"/360/20200501_Matolcsy_Gyorgy_allamtitkar_hvgportre_1990_junius_23_rendszervaltok30","timestamp":"2020. május. 01. 16:30","title":"Rendszerváltók30 – Matolcsy György: Nem vagyok félős típus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt hetekben a koronavírus kapcsán ismét szóba került, mennyi kórházi ágyra van szükség Magyarországon, és mi a baj a kórházak gazdálkodásával. Egészségügyi szakembereket kérdeztünk arról, mi lehet az oka a viharos sebességű kórházi kiürítéseknek. Megvalósítja-e a kormány a veszélyhelyzet \"leple\" alatt az egészségügyi reformot a kórházakban?","shortLead":"Az elmúlt hetekben a koronavírus kapcsán ismét szóba került, mennyi kórházi ágyra van szükség Magyarországon, és mi...","id":"20200428_elhozzae_a_koronavirus_a_reformot_az_egszsggyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3a389e-d9e8-4dea-9c77-f671b7420f7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_elhozzae_a_koronavirus_a_reformot_az_egszsggyben","timestamp":"2020. április. 30. 17:00","title":"Elhozza-e a koronavírus a reformot az egészségügyben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]