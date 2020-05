Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc5479a1-db12-456b-b115-88815bc1406c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A C-295-ös szerdáig Budapesten marad.","shortLead":"A C-295-ös szerdáig Budapesten marad.","id":"20200512_katonai_repulo_finnorszag_c295_ferihegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc5479a1-db12-456b-b115-88815bc1406c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff28a7c5-409b-4463-81c6-3ad1551bceba","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_katonai_repulo_finnorszag_c295_ferihegy","timestamp":"2020. május. 12. 14:46","title":"Meghibásodás miatt Ferihegyen landolt egy finn katonai repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"002ecc37-83cd-4a2a-965e-8a4fd9051e92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki adatok szerint újabb 39 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést - közülük 18-an Zala megyeiek. Hatalmas vagyonok mozdulhatnak meg idehaza közpénzek felhasználásával és a veszélyhelyzet ürügyén anélkül, hogy arról a nyilvánosság értesülne. Percről percre a járványhelyzetről.","shortLead":"A csütörtöki adatok szerint újabb 39 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést - közülük 18-an Zala...","id":"20200514_fertozott_fertozes_koronavirus_magyarorszag_percrol_percre_majus_14","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=002ecc37-83cd-4a2a-965e-8a4fd9051e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed52ee1b-afcd-49ac-8aed-fc3e12c52b75","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_fertozott_fertozes_koronavirus_magyarorszag_percrol_percre_majus_14","timestamp":"2020. május. 14. 07:36","title":"Több az új fertőzött vidéken, mint Budapesten - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ff6f7b-fde9-4526-9b49-3a707a246f33","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddiginél jóval több lehetőséget kapnának a fogyasztóvédők a helyszíni vizsgálatra.","shortLead":"Az eddiginél jóval több lehetőséget kapnának a fogyasztóvédők a helyszíni vizsgálatra.","id":"20200513_boltok_razzia_fogyasztovedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9ff6f7b-fde9-4526-9b49-3a707a246f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d8aed0-427e-4cd6-a3e8-75f115fa12b2","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_boltok_razzia_fogyasztovedelem","timestamp":"2020. május. 13. 11:25","title":"Nem csak az üzleteknél razziázhat a fogyasztóvédelem, ha kész törvény lesz a kormány tervéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c79a75-781e-425d-801f-7803c3e49a86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több helyen is fagyott szerdára virradóan, az országos hidegrekord is megdőlt.","shortLead":"Több helyen is fagyott szerdára virradóan, az országos hidegrekord is megdőlt.","id":"20200513_hidegrekord_zabar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6c79a75-781e-425d-801f-7803c3e49a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa5fbda-155f-4da8-b2cb-335e6b329ece","keywords":null,"link":"/elet/20200513_hidegrekord_zabar","timestamp":"2020. május. 13. 10:40","title":"Mínusz 4,1 fokkal megdőlt a hidegrekord Zabaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"De nemcsak a levegő tisztult ki érezhetően, India folyói, köztük a Jamuna és a Gangesz is sokkal tisztábbak a korlátozások miatt.","shortLead":"De nemcsak a levegő tisztult ki érezhetően, India folyói, köztük a Jamuna és a Gangesz is sokkal tisztábbak...","id":"20200512_india_szen_dioxid_jarvany_korlatozas_legszennyezettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74b796a-aaed-4fd0-a230-458d46207c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_india_szen_dioxid_jarvany_korlatozas_legszennyezettseg","timestamp":"2020. május. 12. 18:05","title":"Ez is a vírus hatása: 40 év után most először csökkent a szén-dioxid-kibocsátás Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció leendő frakcióirodája a Kossuth tér helyett egy belső udvarra néz.\r

","shortLead":"A Demokratikus Koalíció leendő frakcióirodája a Kossuth tér helyett egy belső udvarra néz.\r

","id":"20200512_demokratikus_koalicio_Parlament_zaszlo_iroda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc2e82c-26e0-43e0-be2b-ae82d2efae60","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_demokratikus_koalicio_Parlament_zaszlo_iroda","timestamp":"2020. május. 12. 09:57","title":"Új irodába költöztetik a DK-t a Parlamentben, a párt szerint az uniós zászló miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6463038c-e071-431d-8a7e-e4d230b71961","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kaliforniai tudósok olyan anyagot alkottak, amely parányi mérete ellenére rendkívül kemény. Még a híresen strapabíró gyémántnál is keményebb.","shortLead":"Kaliforniai tudósok olyan anyagot alkottak, amely parányi mérete ellenére rendkívül kemény. Még a híresen strapabíró...","id":"20200514_gyemant_nanoszerkezet_uripar_urkutatas_repulestechnika_nanoracs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6463038c-e071-431d-8a7e-e4d230b71961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170114e8-1eb2-4f74-b2d6-e1b8f68fb74e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_gyemant_nanoszerkezet_uripar_urkutatas_repulestechnika_nanoracs","timestamp":"2020. május. 14. 09:03","title":"Elkészült az új anyag: szabad szemmel nem látható, de még a gyémántnál is keményebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d331d4a9-e2de-4c3a-b544-2d5490c0683f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Csillagászkodj! Facebook-oldal üzemeltetőjének, Fejes Zsoltnak Vértesboglár fölött sikerült látványos képeket készítenie az ébredő Holdról. A jelenséghez egy meteor is társult.","shortLead":"A Csillagászkodj! Facebook-oldal üzemeltetőjének, Fejes Zsoltnak Vértesboglár fölött sikerült látványos képeket...","id":"20200512_holdkelte_vertesboglar_meteor_fejes_zsolt_csillagaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d331d4a9-e2de-4c3a-b544-2d5490c0683f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62c013a-c5c9-467a-a963-5c8e6d45dada","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_holdkelte_vertesboglar_meteor_fejes_zsolt_csillagaszat","timestamp":"2020. május. 12. 15:03","title":"Látványos sorozatképet készített a \"besárguló\" Holdról egy magyar fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]