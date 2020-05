Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63e395a9-256e-4c22-a41d-0de4c4dc9530","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem jár vissza az esküvői fotós előlege, pedig a menyasszony meghalt.","shortLead":"Nem jár vissza az esküvői fotós előlege, pedig a menyasszony meghalt.","id":"20200528_eskuvo_fotos_halal_eloleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63e395a9-256e-4c22-a41d-0de4c4dc9530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5595469c-fc3e-43f2-a2e7-609b7fb838fd","keywords":null,"link":"/kkv/20200528_eskuvo_fotos_halal_eloleg","timestamp":"2020. május. 28. 12:23","title":"A fotóscég ajánlata a gyászoló vőlegénynek: a következő esküvőjén felhasználhatja az előleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83810d97-5910-4534-93f9-c741c8ca33bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szankciós törvénytervezetről már csak Donald Trump aláírása hiányzik.","shortLead":"A szankciós törvénytervezetről már csak Donald Trump aláírása hiányzik.","id":"20200528_szankciok_egyesult_allamok_ujgurok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83810d97-5910-4534-93f9-c741c8ca33bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbadc02-853a-4c9e-8dce-1dc4bbd7034c","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_szankciok_egyesult_allamok_ujgurok","timestamp":"2020. május. 28. 09:27","title":"Az ujgurok elnyomása miatt készül szankcionálni Kínát az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82ed111-a87d-48b1-983a-77ee0904d249","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyelőre csak az androidos felhasználók számára tette elérhetővé a Plus Codes nevű funkciót, mellyel világszerte azoknak is lesz egy beazonosítható címük, akiknél se utcanév, se házszám nincs.","shortLead":"A Google egyelőre csak az androidos felhasználók számára tette elérhetővé a Plus Codes nevű funkciót, mellyel...","id":"20200529_google_terkep_plus_codes_digitalis_lakcim","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a82ed111-a87d-48b1-983a-77ee0904d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f1e36f-ebaf-4940-bfdb-63d7aeebd0ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_google_terkep_plus_codes_digitalis_lakcim","timestamp":"2020. május. 29. 19:03","title":"Androidos? Nyissa meg a Google Térképet, ön is kapott egy új címet a Google-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e1a2ad-4c71-48d7-be4e-4f053cbd6a1e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hagyományos autós értékeket villantja fel az újdonság.","shortLead":"A hagyományos autós értékeket villantja fel az újdonság.","id":"20200529_vagany_sportszedant_leplezett_le_a_honda_premiummarkaja_acura_tlx","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22e1a2ad-4c71-48d7-be4e-4f053cbd6a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20eefe18-c729-439a-8f6a-df2cc7d425d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200529_vagany_sportszedant_leplezett_le_a_honda_premiummarkaja_acura_tlx","timestamp":"2020. május. 29. 11:21","title":"Vagány sportszedánt leplezett le a Honda prémiummárkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72958f8-4dc0-4323-ba45-1fa2cdda63a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem örökösének tette meg, csak két tanácsot adott a haldokló miniszterelnök a fiatal ellenzéki vezetőnek.","shortLead":"Nem örökösének tette meg, csak két tanácsot adott a haldokló miniszterelnök a fiatal ellenzéki vezetőnek.","id":"20200528_antall_gyorgy_antall_jozsef_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f72958f8-4dc0-4323-ba45-1fa2cdda63a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88804db6-7ae2-45c7-a28b-17fe086001a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_antall_gyorgy_antall_jozsef_orban_viktor","timestamp":"2020. május. 28. 12:52","title":"Antall József fia elárulta, apja mit mondott a halálos ágyán Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f23d942-a107-45c8-83a1-36a9ae58022e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hímzett arcmaszkot levélben küldte a kormányfőnek egy kormánypárti szavazó.","shortLead":"A hímzett arcmaszkot levélben küldte a kormányfőnek egy kormánypárti szavazó.","id":"20200528_orban_viktor_arcmaszk_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f23d942-a107-45c8-83a1-36a9ae58022e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e19d4f-a1b8-4242-822a-52ea128068ae","keywords":null,"link":"/elet/20200528_orban_viktor_arcmaszk_level","timestamp":"2020. május. 28. 15:04","title":"Orbán Viktor maszkot kapott a \"sárdobálók ellen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3598f885-27e4-4f21-93cc-7d38c8a8cdd2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két elmaradt meccset pótolnak június közepén, aztán beindul a nagyüzem.","shortLead":"Két elmaradt meccset pótolnak június közepén, aztán beindul a nagyüzem.","id":"20200528_koronavirus_premier_league_angol_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3598f885-27e4-4f21-93cc-7d38c8a8cdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e77aa3-fd2e-4f2f-ba0a-28f20cfaca5a","keywords":null,"link":"/sport/20200528_koronavirus_premier_league_angol_bajnoksag","timestamp":"2020. május. 28. 16:56","title":"Megvan, mikor indul újra a Premier League","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A CNN készített riportot amerikai szexmunkásokról a koronavírus idején. A szociális háló hiánya és a munkavégzést gyakorlatilag megakadályozó kockázatok sokukat sodorják nehéz helyzetbe.","shortLead":"A CNN készített riportot amerikai szexmunkásokról a koronavírus idején. A szociális háló hiánya és a munkavégzést...","id":"20200529_Tulelie_a_vilag_legosibb_mestersege_a_koronavirusvalsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b86a1a9-ec76-4e90-9b4b-d7681c41ce02","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_Tulelie_a_vilag_legosibb_mestersege_a_koronavirusvalsagot","timestamp":"2020. május. 29. 07:11","title":"Túléli-e a világ legősibb mestersége a koronavírus-válságot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]