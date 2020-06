Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae303664-4eaa-4742-b0e9-58ae4ad8ccac","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Kilenc évig dolgozott Angliában különböző magánkórházakban, jelenleg a Szent János Kórház gyermeksebésze és szóvivője. Emellett lassan a média lett a másodállása: szeretné bebizonyítani, hogy értelmes tartalommal is lehet valaki influenszer. Portréinterjú Kőnig Róberttel. ","shortLead":"Kilenc évig dolgozott Angliában különböző magánkórházakban, jelenleg a Szent János Kórház gyermeksebésze és szóvivője...","id":"202024_konig_robert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae303664-4eaa-4742-b0e9-58ae4ad8ccac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2ab7c1-fc25-48f4-ac6d-57b22a7ef0f7","keywords":null,"link":"/360/202024_konig_robert","timestamp":"2020. június. 24. 17:00","title":"Kőnig doki: \"A magán- és állami egészségügynek helye van egymás mellett\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232e19db-877f-4fa6-8af8-db355a736f6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak egy rövid videóban lehetett szemügyre venni az átalakított Start menüt. A Microsoft most képeket is kiadott róla.","shortLead":"Eddig csak egy rövid videóban lehetett szemügyre venni az átalakított Start menüt. A Microsoft most képeket is kiadott...","id":"20200625_uj_start_menu_windows_10_microsoft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=232e19db-877f-4fa6-8af8-db355a736f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bbfc46-eef7-4803-942b-248536f55c52","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_uj_start_menu_windows_10_microsoft","timestamp":"2020. június. 25. 20:35","title":"Új képeket adott ki a Microsoft az átdolgozott Start menüről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267bd359-7ad5-43f2-b283-32ce5a0d4cc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felügyelet az ismert szabálytalanságok ellenére 2014 végéig hagyta működni a Széchenyi Bankot, sőt közben az állam bevásárolta magát 3 milliárd forinttal. A felügyelet 2015 elején tett feljelentést, öt év kellett, hogy a nyomozás letartóztatásokhoz vezessen. Közben több érintett állami és NER-háttéremberi pozíciókban sürgölődött.","shortLead":"A felügyelet az ismert szabálytalanságok ellenére 2014 végéig hagyta működni a Széchenyi Bankot, sőt közben az állam...","id":"20200625_Az_egesz_NERnek_kinos_a_Szechenyi_Bankbotrany_mert_sok_benne_a_mikutyankkolyke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=267bd359-7ad5-43f2-b283-32ce5a0d4cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f27c15-022c-4fa7-b57e-cc4ffc1ff25a","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Az_egesz_NERnek_kinos_a_Szechenyi_Bankbotrany_mert_sok_benne_a_mikutyankkolyke","timestamp":"2020. június. 25. 12:00","title":"Az egész NER-nek kínos a Széchenyi Bank-botrány, mert sok benne a \"mi-kutyánk-kölyke\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6a7613-d5c0-4441-b00f-0ec23705a835","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan újdonságot is tartalmaz a szeptemberben érkező macOS Big Sur, amiért igazán hálásak lesznek a Safari használói. A weboldalak látogatottságában viszont zavart okozhat az Apple szigora.","shortLead":"Olyan újdonságot is tartalmaz a szeptemberben érkező macOS Big Sur, amiért igazán hálásak lesznek a Safari használói...","id":"20200624_macos_big_sur_safari_bongeszo_nyomkovetes_google_analytics_blokkolas_wwdc_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a6a7613-d5c0-4441-b00f-0ec23705a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c3ad76-74c5-4da2-9892-42c8f8219eef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_macos_big_sur_safari_bongeszo_nyomkovetes_google_analytics_blokkolas_wwdc_2020","timestamp":"2020. június. 24. 13:03","title":"Blokkolni fogja a Google Analytics kódját az Apple, papíron eltűnhetnek a safaris látogatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51c9a76-8f02-46a0-ac1a-ea130261242f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint nem lehet a művészethez állandóan hozzábabrálni, mert az megbosszulja magát. A Katona József Színházat húsz év után hagyja el, de megvan rá az oka.","shortLead":"A színész szerint nem lehet a művészethez állandóan hozzábabrálni, mert az megbosszulja magát. A Katona József...","id":"20200625_Nagy_Ervin_Csak_lesz_majd_egyszer_valaki_aki_azt_mondja_hogy_itt_valamit_elbtunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e51c9a76-8f02-46a0-ac1a-ea130261242f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e683a20-89be-417e-bf39-294195ccee07","keywords":null,"link":"/kultura/20200625_Nagy_Ervin_Csak_lesz_majd_egyszer_valaki_aki_azt_mondja_hogy_itt_valamit_elbtunk","timestamp":"2020. június. 25. 13:18","title":"Nagy Ervin: „Csak lesz majd egyszer valaki, aki azt mondja, hogy itt valamit elb…tunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba8101a-2db2-4fa8-b3ac-e0c39b6369f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy egy frissítés után lehetővé teszi majd a Spotify a YouTube-szerű zenei élményeket.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy egy frissítés után lehetővé teszi majd a Spotify a YouTube-szerű zenei élményeket.","id":"20200624_spotify_zenei_videoklip_megjelenites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ba8101a-2db2-4fa8-b3ac-e0c39b6369f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f83e97-c881-49e5-b7c7-d83b92f5fba9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_spotify_zenei_videoklip_megjelenites","timestamp":"2020. június. 24. 10:33","title":"A zenék mellé videók is kerülhetnek a Spotifyba, egyre jobban fog hasonlítani a YouTube Musicra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem nyomoznak a Budapest–Belgrád vasút költségei miatt, belföldi turistákat csábítanának Budapestre, rekordszámú új fertőzöttet regisztráltak az USA-ban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nem nyomoznak a Budapest–Belgrád vasút költségei miatt, belföldi turistákat csábítanának Budapestre, rekordszámú új...","id":"20200626_Radar360_Panikolhatott_a_kormany_380_millio_megy_nemet_lobbizasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d2cac3-29de-4d08-bc87-a43d800ce52f","keywords":null,"link":"/360/20200626_Radar360_Panikolhatott_a_kormany_380_millio_megy_nemet_lobbizasra","timestamp":"2020. június. 26. 08:00","title":"Radar360: A pánik miatt lehet ennyi lélegeztetőgép, 380 millió megy német lobbizásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Vadhajtások egyik cikke miatt tett fel kérdést a Demokratikus Koalíció képviselője a legfőbb ügyésznek, amit Polt Péter feljelentésként értékelt.","shortLead":"A Vadhajtások egyik cikke miatt tett fel kérdést a Demokratikus Koalíció képviselője a legfőbb ügyésznek, amit Polt...","id":"20200624_vadai_agnes_polt_peter_feljelentes_vadhajtasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbd3ec4-422e-4b67-b52c-1256e15e0992","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_vadai_agnes_polt_peter_feljelentes_vadhajtasok","timestamp":"2020. június. 24. 18:20","title":"Vadai Ágnes feltett egy kérdést Polt Péternek, feljelentés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]