[{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízmilló forintnál 4-5 milliót is meg lehetne spórolni a jegybanki hitellel, viszont a havi törlesztőrészlet jóval magasabb lehet, mint egy piaci kölcsön esetében.","shortLead":"Tízmilló forintnál 4-5 milliót is meg lehetne spórolni a jegybanki hitellel, viszont a havi törlesztőrészlet jóval...","id":"20200915_uj_otthon_lakashitel_mnb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e65237-7710-478a-81a7-b5992c49e21e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_uj_otthon_lakashitel_mnb","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:13","title":"Futamidőben rosszabb, kamatban viszont verhetetlen a Matolcsy-féle lakáshitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök arról beszélt a parlamentben, hogy nem akar élni vele, de azért megjegyezte: tűrhetetlen, hogy az uniós partnerek úgy hiszik, feldarabolhatják az országot.","shortLead":"A brit miniszterelnök arról beszélt a parlamentben, hogy nem akar élni vele, de azért megjegyezte: tűrhetetlen...","id":"20200914_brexit_boris_johnson_torveny_parlament_backstop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1008d524-fc9c-4ccc-8283-2bcd6c2b8a3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_brexit_boris_johnson_torveny_parlament_backstop","timestamp":"2020. szeptember. 14. 22:27","title":"Johnson szerint csak biztosítási kötvény a Brexit-megállapodást átíró törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe40dbf-01aa-4222-8682-78402b6a2a60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha egy hat keréken gördülő luxuskategóriás lakóbuszra vágyunk, és dúsgazdagok vagyunk, akkor a Vario Perfect 1200 Platinum jó választás. ","shortLead":"Ha egy hat keréken gördülő luxuskategóriás lakóbuszra vágyunk, és dúsgazdagok vagyunk, akkor a Vario Perfect 1200...","id":"20200914_510_millio_forintos_lakoauto_ami_egy_mercedesamg_gt_sportkocsit_is_el_tud_nyelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebe40dbf-01aa-4222-8682-78402b6a2a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449acec5-0298-42d1-bc0d-bb4196c47a4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_510_millio_forintos_lakoauto_ami_egy_mercedesamg_gt_sportkocsit_is_el_tud_nyelni","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:31","title":"510 millió forintos lakóbusz, ami egy Mercedes-AMG GT sportkocsit is el tud nyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb251f4-76b1-4e4c-b8d7-519f79c4c084","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube nem titkolt szándéka, hogy Short nevű újdonságával a TikTok helyére lépjen, vagy legalábbis kiharapjon egy jókora falatot a népszerű rövid videók piacából.","shortLead":"A YouTube nem titkolt szándéka, hogy Short nevű újdonságával a TikTok helyére lépjen, vagy legalábbis kiharapjon...","id":"20200915_youtube_shorts_tiktok_rovid_videok_megosztasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eb251f4-76b1-4e4c-b8d7-519f79c4c084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac96045-0068-4512-8489-491ecc4d7bca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_youtube_shorts_tiktok_rovid_videok_megosztasa","timestamp":"2020. szeptember. 15. 08:03","title":"Megjött a YouTube újdonsága: 15 mp-es videókkal tartanák fogva a figyelmünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c78885-d71f-4eeb-bb95-6317c904f67e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Lakáspolitikai fordulatot szorgalmaz Matolcsy György jegybankelnök, aki egyebek mellett 0 százalékos hitelt kínálna az új, zöld otthont építőknek és vásárlóknak tízéves futamidővel és a források megosztásával.","shortLead":"Lakáspolitikai fordulatot szorgalmaz Matolcsy György jegybankelnök, aki egyebek mellett 0 százalékos hitelt kínálna...","id":"20200914_Matolcsy_belengetett_egy_jegybanki_lakasprogramot__jon_a_0_szazalekos_hitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1c78885-d71f-4eeb-bb95-6317c904f67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4efabc2-fbca-4d97-b518-d045c472b2ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Matolcsy_belengetett_egy_jegybanki_lakasprogramot__jon_a_0_szazalekos_hitel","timestamp":"2020. szeptember. 14. 15:06","title":"Matolcsy belengetett egy új jegybanki lakásprogramot, amely 0 százalékos hitellel hódítana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Durván nőtt nyár óta a műtétre előjegyzett betegek száma több operációtípusnál is a NEAK adatai alapján. Igaz, olyanok is vannak, amelyekre kevesebben várnak.","shortLead":"Durván nőtt nyár óta a műtétre előjegyzett betegek száma több operációtípusnál is a NEAK adatai alapján. Igaz, olyanok...","id":"20200914_nottek_a_korhazi_varolistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57122aff-d206-4816-aeca-178188e6c550","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_nottek_a_korhazi_varolistak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:45","title":"Van olyan műtét, amelyre nagyon megnőttek a várólisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3f3424-7c0b-41a7-9d4f-0547c6d1bbb7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még mindig az Egyesült Államokban van a legtöbb koronavírusos.","shortLead":"Még mindig az Egyesült Államokban van a legtöbb koronavírusos.","id":"20200915_koronavirus_vilag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b3f3424-7c0b-41a7-9d4f-0547c6d1bbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4998fb-278b-4d09-b870-514097204386","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_koronavirus_vilag","timestamp":"2020. szeptember. 15. 08:10","title":"Átlépte a 29 milliót a fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A komolyabb kiadások helyett inkább felhalmoznak az emberek – állapítja meg a fogyasztói szokásokat vizsgáló EY.","shortLead":"A komolyabb kiadások helyett inkább felhalmoznak az emberek – állapítja meg a fogyasztói szokásokat vizsgáló EY.","id":"20200915_ey_fogyasztas_koronavirus_felhalmozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cfaf85-24da-4abc-b3c8-ba7aa2ab4aff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_ey_fogyasztas_koronavirus_felhalmozas","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:29","title":"Sokan még mindig nem mozdulnak ki, a többség csak a legszükségesebbekre költ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]